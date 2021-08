Szenenwechsel zur Nerd-Sitcom "The Big Bang Theory": Als Leonard seinen aus dem Weltraum zurückgekehrten Freund Howard fragte, ob er eine Idee habe, wo die Clique heute zum Essen gehen könnte, antwortete er: "Jedenfalls nicht auf der Weltraumstation. Ja, an einem guten Tag kriegst du einen Plastikbeutel voll Hackbraten, aber hey … Du fliegst nicht wegen des Essens, sondern wegen der Aussicht hin."

Also, liebe Bewohner:innen bei " Promi Big Brother", meckert nicht übers Essen, sondern genießt die Aussicht. Wobei, allzu viel Aussicht gibt es ehrlicherweise dort auch nicht. Also noch mal zurück zum kulinarischen Teil: Wer von den Promis gerade nicht das Glück hat, auf dem Big Planet zu verweilen, sondern auf der Raumstation, der bekommt Astronautennahrung zu futtern. Und das sind bislang noch die meisten der Weltraumbewohner:innen. Was hat es damit auf sich?

Tüte auf, heiß Wasser drauf, in fünf Minuten essbereit

Was klingt wie der Werbeslogan einer 1980er-Jahre-Fastfood-Vision, gilt prinzipiell auch für Astronautennahrung. Melanie Müller machte es auf der Raumstation vorbildlich vor und zauberte prompt aus ein paar Tüten mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und etwas Wasser ein vorzügliches Mahl – soweit dies auf einer Raumstation eben möglich ist.

Immerhin gibt es mittlerweile eine sehr umfangreiche Auswahl an Zutaten und ganzen Weltraummenüs. Sie ist vor allem darauf ausgelegt, dem Körper der Weltraumfahrer:innen viel Calcium zuzuführen. Denn deren Knochen leiden unter der Schwerelosigkeit besonders.

Wer hat’s erfunden? Die Sowjets!

Als erste Nation kam die ehemalige Sowjetunion in die Verlegenheit, einen Weltraumfahrer im All ernähren zu müssen: Es war der Kosmonaut Juri Gagarin, anno 1961 der erste Mensch im All. In der UdSSR hieß es aber analog zu ihren Raumfahrern Kosmonautennahrung. Die US-Amerikaner entwickelten dann die Astronautennahrung entsprechend weiter, um ihre Weltraumhelden bei den diversen Mondmissionen zu versorgen.

Die ersten Astronauten bekamen lediglich klein gepresste Würfel, in denen irgendwie bestimmte Fette, Proteine und Vitamine verwurschtelt waren. Geschmack? Fehlanzeige! Unsere Weltraum-Besucher:innen versorgt Big Brother immerhin mit getrockneten Zutaten in Plastikbeuteln, welche durch das Aufkochen mit Wasser so etwas wie Geschmack entwickeln. Das ist zugegeben nicht ganz der neueste Stand an Weltraumnahrung, aber immer noch besser als das Würfelfutter aus den 1960ern. Also bitte Aufhören zu meckern und die Aussicht genießen – so gut es eben geht.

