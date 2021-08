Im Luxusbereich auf dem Planeten sprudelt der Rotwein und balsamt dort die Kehlen der durstigen Bewohner:innen. Und in der Raumstation? Hier mutierte eine ehemalige TV-Legende namens Jörg Draeger zu einem zuvorkommenden Oberkellner und füllte ihnen ihre Wasserflaschen mit virtuellem Alkohol ab. Er schüttelte die tollsten Cocktails und Longdrinks aus seinem Handgelenk und erfüllte jeden Wunsch, soweit die Fantasie seiner auf Entzug stehenden Mitbewohner:innen reichte.

Danny und seine hochprozentige Vergangenheit

Bei dem virtuellen Gelage auf der Raumstation weckte Melanie die Neugierde in Danny. Er würde die Ballermann-Queen gerne mal im angetrunkenen Zustand sehen. Doch nur mit Wasser ist ein solcher Zustand bei Melanie kaum heraufzubeschwören – selbst wenn es vom besten Kellner der Welt serviert wird.

Ob nun Alkohol oder nicht, im Laufe des Abends wurden auch auf der abstinenten Raumstation die Zungen lockerer. Und so erzählte Danny, dass er seit 2016 keinen Alkohol mehr trinkt. Eine Aussage, die bei Melanie und Eric Fragen aufwarf. Deshalb erzählte Danny, dass er einfach aufhörte, weil er früher super viel trank. Doch dann hörte er aufgrund einer Diät für drei Monate mit dem Trinken auf. Da sei ihm bewusst geworden, dass er gar nicht mehr so "saufen" wollte und Filmrisse wie oftmals früher einfach nicht so geil sind.

Melanie und Eric halten wenig von Abstinenz

Melanie kann den Alkoholverzicht von Danny nicht so ganz nachvollziehen. So ein Drink am Abend ist für sie ein lieb gewonnenes Ritual und auf Whiskey-Cola würde sie gar erst wieder nüchtern werden.

Und auch Eric gab zu, dass Alkohol für ihn zum Leben dazugehört. Dieses Unverständnis wiederum fand der Kultbauer Uwe wenig intelligent. Tja, Alkohol sorgt eben auch in seiner Abwesenheit für jede Menge Diskussionsstoff.

