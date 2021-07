"Promi Big Brother": So funktioniert die Show

Das Konzept der Show ist einfach: Eine Anzahl von Prominenten begibt sich in die Welt des Großen Bruders. Früher waren das zum Beispiel ein Container oder ein Haus. Doch seit einigen Jahren will Big Brother mehr: Eine Baustelle, ein Campingplatz oder gar ein ganzes Märchenland mit Schloss und Märchenwald – der Fantasie des Großen Bruders sind keine Grenzen gesetzt. Welchen Schauplatz er sich in diesem Jahr ausgesucht hat, ist noch nicht bekannt.

Meist ist die entsprechende Welt in zwei Bereiche aufgeteilt. In einen, in denen die Bewohner:innen in Luxus schwelgen und einen, in dem sie mit Entbehrungen leben müssen. Wie sich die Aufteilung entscheidet, hängt von verschiedenen Dingen ab: Per Zuschauer:innen-Voting oder einem Sieg in Duellen und Challenges haben die Promis die Möglichkeit, in den luxuriöseren Bereich aufzusteigen – oder im Falle einer Niederlage in den entbehrungsreichen abzusteigen.

Im Clip: Die krassesten Streits

Wann muss ein Promi die Show verlassen?

Im letzten Jahr haben sich 16 Bewohnerinnen und Bewohner in Big Brothers Obhut begeben. Manchmal freunden sie sich an, manchmal entstehen Konflikte zwischen ihnen. Aber eines sollten sie nie vergessen: Aus Freund kann schnell Feind werden. Die Bewohner:innen nominieren sich im Laufe der Show häufig gegenseitig. Diejenigen mit den meisten Stimmen landen auf der Exit-Liste. Dann sind die Zuschauer:innen am Drücker. Per Voting entscheiden sie, wer bleiben darf und wer gehen soll. Wer es ins Finale schafft, hat Chancen auf den Sieg. Alle ehemaligen Gewinner:innen findest du in der Übersicht.

Die Challenges und Matches der Bewohnerinnen und Bewohner

In jeder Folge steht ein Match an, das die Promis bestreiten müssen. Oft treten die beiden Bereiche gegeneinander an, aber es kommt auch vor, dass nur eine bestimmte Anzahl von Bewohner:innen um Sieg und Niederlage kämpfen – das liegt ganz in der Hand des Großen Bruders. Genauso wie die restlichen Regeln: Denn bei einem Unentschieden gewinnen immer diejenigen aus dem luxuriösen Bereich.

Mögliche Belohnungen, die die Promis erstreiten können, sind:

Bereichswechsel

Nominierungsschutz

Bestimmte Vergünstigungen

Neben den Matches gibt es auch die Challenges. Die Bewohner:innen im entbehrungsreichen Bereich stellen sich ihnen für gewöhnlich. Dabei müssen sie eine bestimmte Aufgabe innerhalb einer vorgegebenen Zeit erfüllen. Zur Belohnung gibt es eine Aufbesserung ihres Budgets, mit dem sie zum Einkaufen gehen.

Das sind die Einkaufsregeln

Um ihre klägliche Verpflegung aufzubessern, haben die Bewohner:innen des entbehrungsreicheren Bereichs die Möglichkeit, ihr Budget im Supermarkt auszugeben. Dazu tritt immer ein:e Bewohner:in an, die 60 Sekunden Zeit hat. 2020 wurde diese Person von Zuschauer:innen über die SAT.1-App bestimmt. Doch nur, wenn die oder der Auserwählte die Regeln des Großen Bruders befolgt, darf er oder sie die eingekauften Dinge mit in ihren/seinen Bereich nehmen.

Die Regeln sind folgende:

Produkt nehmen Namen nennen Über die Kasse ziehen In einen Korb legen

Vergisst die einkaufende Person einen dieser Schritte, gilt der Einkauf nicht und sie muss von vorn beginnen. Zieht sie ein Produkt mehrmals über die Kasse, muss sie es stornieren – auch das kostet wertvolle Zeit.

Der Big Spender

Beim Big Spender handelt es sich um einen Automaten, an dem die Bewohnerinnen und Bewohner des entbehrungsreichen Bereichs Zigaretten, Shampoo oder Schokolade lösen können. Dafür müssen sie Münzen, sogenannte Big Coins, einwerfen, die sie bei Spielen oder Herausforderungen gewinnen können.

Die Zuschauerbox

Eine ganz besondere Überraschung stellt die Zuschauerbox dar, denn sie gibt es nicht in regelmäßigen Abständen. Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Möglichkeit, mit der SAT.1-App zu entscheiden, was drin sein soll, um den Bewohner:innen eine Freude zu machen.

"Promi Big Brother" 2021: Wann beginnt Staffel 9?

Am 6. August 2021 ist es endlich soweit und " Promi Big Brother" geht in die nächste Runde. Täglich gibt es eine neue Folge und von den insgesamt 22 Folgen starten zwölf schon um 20:15 Uhr. Der Rest beginnt um 22:15 Uhr. Damit du keine Ausgabe verpasst, solltest du daher die Sendezeiten und Sendetermine im Blick behalten.

Bewohner:innen: Das sind die Kandidatinnen & Kandidaten in Staffel 9

Wer sich in diesem Jahr in die Welt des Großen Bruders wagt, ist noch ein streng gehütetes Geheimnis. Im vergangenen Jahr waren es 16 Promis, die zur Herausforderung antraten, doch wer es in dieser Staffel sein wird, weiß nur Big Brother. Das hält allerdings nicht die Gerüchteküche vom Brodeln ab. Wer ist dabei? Gerüchte und Spekulationen offenbaren schon die ersten Namen, die in der neuen Staffel dabei sein könnten.

Wer sind die Moderatoren in Staffel 9 von "Promi Big Brother"?

Wie in den Vorjahren sind es auch 2021 wieder Marlene Lufen und Jochen Schropp, die als Moderatorin bzw. als Moderator durch die Show führen. Die beiden sind ein eingespieltes Team und sicher schon heiß auf die neuen Folgen.

Ob die Staffel 2021 von "Promi Big Brother" genauso abläuft wie in den vergangenen Jahren, erfährst du ab 6. August. Doch wer weiß, vielleicht hält der Große Bruder in diesem Jahr Besonderheiten bereit? Immerhin weiß nur er, was er plant ...