Der Große Bruder ehrt schon zum zweiten Mal David Hasselhoff: Erst lädt er ihn in Staffel 1 von "Promi Big Brother" in seine Welt ein und nun erwählt er eines seiner Lieder als Titel-Song für die neue Staffel.

David Hasselhoff in Staffel 1

Es war einer der größten Momente bei " Promi Big Brother": David Hasselhoff schreitet durch eine Tür und singt seinen Erfolgs-Hit "Looking For Freedom". Mit dabei natürlich die Jacke, das er damals beim Konzert von 1989 trug – und sie blinkte immer noch fröhlich. Dann zog er ein in das Haus des Großen Bruders.

Im Clip: Der Einzug von David Hasselhoff in Staffel 1

Der neue Titel-Song

In diesem Jahr ist er erneut Teil von #PromiBB. Er steuert den Titel-Song für die 9. Staffel bei: "The Passenger". Die Cover-Version des gleichnamigen Klassikers von Iggy Pop finden Fans auf dem kommenden neuen Album von David Hasselhoff. Es heißt "Party Your Hasselhoff" und erscheint am 3. September 2021. Die Single "The Passenger" gibt es aber schon ab morgen, 25. Juni.

The Hoff singt für "Promi Big Brother"

Der Sänger freut sich darüber, dass der Große Bruder ihn als Song-Geber der neuen Staffel auserkoren hat und schwelgt in Erinnerungen an seinen Einsatz in der Show: "Der große Bruder lässt mich einfach nicht los: 2013 war ich einer der ersten Bewohner bei 'Promi Big Brother' in Deutschland. Nun steuere ich mit meiner Version von 'The Passenger' den Titelsong zur aktuellen Staffel bei. Ich bin sehr gespannt, was sich Big Brother dieses Jahr für seine Bewohner ausgedacht hat."

Welche Überraschungen der Große Bruder noch bereithält, erfährst du immer auf sat1.de. Am 6. August startet die neue Staffel in SAT.1 und auf Joyn.