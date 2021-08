Das Leben ist schwer

Mimis Laune ist im Keller: Auf der Raumstation gibt es weder Tee noch Kaffee. "Schon ein bisschen assi", findet die Ex-"Bachelor"-Kandidatin.

Nach dieser Aussage rechnet ihr Eric Sindermann schlechte Verbleibschancen aus. Im Sprechzimmer sagt er: "Ich weiß nicht, ob das die richtige Show für sie ist, wenn man schon nach 24 Stunden rumheult, dass der Kaffee irgendwie fehlt."

Im Clip: Mimis Mimimi nervt bereits die anderen Bewohner

Mimi will zurück auf die Erde

Besonders schwierig für Mimi: "[…] dass ich nicht meine Ruhe bekomme, wenn ich sie brauche." Das fällt auch Melanie Müller auf. Mimi ziehe sich schon sehr zurück, findet die Ballermann-Sängerin. "Ich renn irgendwann einfach weg", verkündet Mimi auf der Raumstation. "Hast du gedacht: So, jetzt reicht's?", will Ina wissen. "Keinen Bock mehr", kommt prompt ihre Antwort. "Jetzt realisiere ich erst, dass ich hier bin. Habe ich mir so nicht vorgestellt", sagt sie im Sprechzimmer.

Wie es mit Mimi bei "Promi Big Brother" 2021 weitergeht siehst du Samstag, den 7. August 2021 in SAT.1 und auf Joyn

Das könnte dich auch interessieren: