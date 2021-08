Wolltest du auch schon mal jemanden auf den Mond schießen? Big Brother geht sogar noch einen Schritt weiter. Er schickt zwölf Promis in die unendlichen Weiten des Weltalls bis zum Big Planet. Dort lebt es sich als Bewohner:in gar nicht schlecht – eigentlich sogar richtig schön. Es gibt auf dem Big Planet viel zu entdecken und vor allem Luxus jeglicher Art im Überfluss. Der Haken: Das Raumschiff von Big Brother dockt erstmal an der hiesigen Raumstation an. Hier ist es kühl, sehr beengt und als Futter gibt es lediglich öde Astronautennahrung.

Die 9. Staffel von "Promi Big Brother" startet mit 12 Bewohner:innen

Auf der Raumstation kommt erst mal jeder Neuankömmling an. Acht der Bewohner:innen bezogen bereits vor zwei Tagen hier ihr Quartier. Vier weitere Bewohner:innen kommen während der ersten Sendung an, die heute am 6. August 2021 um 20:15 Uhr in SAT.1 beginnt – und die Zuschauer:innen können den Einzug heute live miterleben.

Natürlich verpasst du auch keinen Einzug der bereits eingezogenen Bewohner:innen, hier bei " Promi Big Brother" entgeht dir keine Kleinigkeit. Und kaum angekommen, haben die ersten Bewohner:innen auch schon den ersten Beef miteinander, so etwa Melanie Müller und Rafi Rachek, die gegenseitig ihren Prominenz-Status hinterfragen.

Auf diese Promis kannst du gespannt sein

Apropos Prominenz: Vor zwei Tagen bereits eingezogen sind Spielerfrau Ina Aogo, Ballermann-Queen Melanie Müller, Lottofee-Legende Heike Maurer, die betrogene "Bachelor"-Siegerin Mimi Gwozdz, der Bauer mit Herz Uwe Abel, Reality-Sternchen Rafi Rachek, Medium und Star-Hellseher Daniel Kreibich sowie der Modedesigner und Ex-Handballer Eric Sindermann.

Heute bei der Live-Übertragung in Farbe und mit Ton aus dem Weltraum stoßen noch die mehrmalige Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang, Reality-Star Danni Büchner, Soap-Darsteller Danny Liedtke sowie die TV-Ikone und Gameshow-Legende Jörg Draeger hinzu. Mehr Informationen zu allen Bewohner:innen gibt es unter diesem Link.

Durch die gesamte Show von "Promi Big Brother" führt die nächsten drei Wochen in bewährter Manier das Moderations-Duo Marlene Lufen und Jochen Schropp. Die beiden sind schon seit mehreren Staffeln Teil der Show und schauen ganz genau hin, was die Bewohnerinnen und Bewohner so treiben.

Nach der Show ist vor der Show: "Promi Big Brother – Die Late Night Show"

Fast vier Stunden Show warten allein heute auf die Fans von "Promi Big Brother". Alle weiteren Sendetermine der nächsten drei Wochen kannst du übrigens unter diesem Link in Erfahrung bringen. Dort findest du auch Infos dazu, wie du eine verpasste Sendung in der Wiederholung doch noch sehen kannst.

Und wer nach der regulären Show von "Promi Big Brother" noch nicht genug hat, kann sich jeweils im Anschluss auf "Promi Big Brother – Die Late Night Show" freuen. Die beiden Lästerschwestern Melissa Khalaj und Jochen Bendel melden sich stets direkt im Anschluss live in SAT.1 zur täglichen Nachlese. Zudem empfangen sie spannende Gäste und beleuchten das Geschehen und alles Wissenswerte rund um die prominenten Bewohner:innen.