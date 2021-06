Die Bewohnerinnen und Bewohner wissen nie, was der Große Bruder bei "Promi Big Brother" plant. Damit du über alles Wichtige informiert bist, findest du hier die spannendsten Infos zur Show und der neuen Staffel.

"Promi Big Brother" 2021: Das ändert sich in Staffel 9

In diesem Jahr gibt es mehr Prime-Time-Shows: Zwölf der 22 Folgen kommen schon um 20:15 Uhr. Das heißt noch mehr "Promi Big Brother" zur besten Sendezeit. So kannst du es dir bequem machen und entspannt mit deiner Lieblingssendung in die Nacht starten.

Start, Sendezeiten und Sendetermine von "Promi Big Brother" 2021

Die genauen Sendetermine sind noch nicht bekannt, aber sobald es dazu Infos gibt, erfährst du es hier. Der Start ist am 6. August 2021. Ab da solltest du dir also einen Platz vor deinem Fernseher sichern.

So verfolgst du "Promi Big Brother" im Livestream

Einen 24-Stunden-Livesteam mit dem du Rund um die Uhr das Geschehen in der Welt des Großen Bruders verfolgen kannst, gibt es nicht. Aber du kannst die TV-Ausstrahlung auch mit dem Livestream auf sat1.de oder auf Joyn schauen.

Wiederholung: Ganze Folgen von "Promi Big Brother" 2021

Der Fernseher ist schon belegt oder du hast zur Ausstrahlung keine Zeit? Keine Sorge, du kannst dir alle ganzen Folgen auch online auf sat1.de oder auf Joyn anschauen. Dort stehen dir alle Episoden nachträglich oder zum noch einmal Anschauen zur Verfügung.

Bewohner:innen: Das sind die Kandidatinnen & Kandidaten in Staffel 9

Du musst dich leider noch ein bisschen in Geduld üben. Welche Prominenten als Bewohnerinnen und Bewohner in die Welt des Großen Bruders einziehen, ist noch geheim. Doch sobald es dazu spannende Infos gibt, findest du sie natürlich hier.

Falls du dir noch einmal ins Gedächtnis rufen willst, wer im letzten Jahr dabei war und das Märchenland unsicher gemacht hat, findest du hier noch einmal die Übersicht der Bewohner:innen.

Die Moderatorin und der Moderator 2021

Wie auch in den letzten Staffeln übernehmen Marlene Lufen und Jochen Schropp die ehrenhafte Aufgabe, die Zuschauer:innen durch das bunte Treiben rund um "Promi Big Brother" zu führen. Seit drei Staffeln stehen die beiden gemeinsam vor der Kamera und sind ein eingespieltes Team.

Jochen Schropp ist bereits seit der zweiten Staffel als Moderator dabei. Schon im Alter von 15 Jahren sammelte er Fernseherfahrung, als er ein Schülerpraktikum bei der Kinder-Nachrichtensendung "logo!" machte. Seit Anfang der 2000er ist er regelmäßig als Schauspieler und Moderator im Einsatz.

Marlene Lufen moderiert seit Staffel 6 "Promi Big Brother". Im Lauf ihrer Karriere konnte sie einiges an Moderationserfahrung sammeln. Seit 1997 steht sie etwa (mit Unterbrechung) beim "SAT.1 Frühstücksfernsehen" vor der Kamera.

So funktioniert "Promi Big Brother"

Bei "Promi Big Brother" lädt der Große Bruder aka Big Brother in seine Welt ein. Die Prominenten, die sich als Bewohnerinnen und Bewohner hineinbegeben, werden rund um die Uhr von Kameras beobachtet. So entgeht Big Brothers Augen nichts und die Zuschauer:innen sind immer hautnah an allem dabei: Flirts und Romanzen, Zoff und Streits, Lästereien und Offenbarungen – was treiben die Promis?

Aber das ist noch nicht alles. Neben dem "Promi Big Brother"-Alltag warten Challenges und Matches auf die Bewohner:innen. Gehen sie siegreich hervor, können sie Vergünstigungen gewinnen oder sogar Nominierungsschutz. Und der kann sie vor dem Auszug bewahren.

Die Prominenten nominieren sich gegenseitig, sobald Big Brother sie dazu auffordert. Wen wollen sie ausziehen sehen? Wer die meisten Stimmen sammelt, landet auf der Exit-Liste und dann liegt das Heft in den Händen der Zuschauer:innen. Sie entscheiden mit dem Voting, wer gehen muss.

Das Motto und die Bereiche 2021

Welche Welt sich der Große Bruder für dieses Jahr ausgesucht hat, ist ebenfalls ein Geheimnis. Sobald es dazu Neues gibt, kannst du es hier nachlesen.

Die besten Dusch- und Badewannen Clips der letzten Jahre

Die Kameras zeichnen das Geschehen überall auf – und zeigen natürlich auch das Badezimmer, in dem sich die Promis frisch machen. Für besonderen Wirbel sorgte zum Beispiel Katja Krasavice, die in Staffel 6 keine Hemmungen kannte und es sich in der Badewanne gutgehen ließ. Auch Jessica Paszka nutzte das erfrischende Nass für ausgiebige Körperpflege.

Wer ist raus bei "Promi Big Brother" 2021?

Sobald es in der neuen Staffel ernst wird, stehen die Auszüge an und die Bewohner:innen müssen nach und nach die Show verlassen. Wer die Sympathie seiner Mitstreiter:innen verspielt und die meisten Nominierungen kassiert muss zittern und wenn die Zuschauer:innen auch nicht hinter ihm oder ihr stehen, muss der Promi ausziehen. Sobald es ans Eingemachte geht, findest du hier die Übersicht aller Exits.

Voting: Stimme als Zuschauer ab, wer gehen soll

Nachdem die Bewohner:innen ihre Nominierungsstimmen vergeben haben, liegt es an den Zuschauer:innen zu bestimmen, wer ausziehen soll. In den vergangenen Staffeln konnten Fans per Telefon oder SMS für ihre Favorit:innen anrufen und sie so vor dem Auszug bewahren.

Das sind die bisherigen Gewinner:innen von "Promi Big Brother"

Wer als Gewinner:in die Welt von Big Brother verlassen will, muss sich gegen all ihre bzw. seine Konkurrent:innen durchsetzen und sowohl die Sympathien der anderen Bewohner:innen als auch der Zuschauer:innen einheimsen. Das sind die Promis, denen es in den vergangenen Staffeln gelang:

Finale: Das gibt es bei "Promi Big Brother" 2021 zu gewinnen

Im Finale stellen sich noch einmal die letzten Bewoher:innen den Herausforderungen der Show und versuchen, bis als Letzte in der Welt von Big Brother zu bleiben. Werner Hansch, der Gewinner der letzten Staffel, durfte ein Preisgeld von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Die sixx-Late Night Show läuft 2021 in SAT.1

Was wäre "Promi Big Brother" ohne eine würdige Nachbesprechung? Immer direkt im Anschluss geht es mit "Promi Big Brother – Die Late Night Show" weiter. Melissa Khalaj und Jochen Bendel verfolgen alles, was in der Welt des Großen Bruders vor sich geht und analysieren mit Gästen das Geschehen – natürlich nicht ohne die ein oder andere Lästerei. Bisher gab es die Show auf sixx, doch in diesem Jahr zieht sie zu SAT.1 um.