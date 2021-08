Jeden Tag begrüßen Melissa Khalaj und Jochen Bendel illustre Gäste bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show". Auch die ausgeschiedenen Bewohner:innen stoßen am Tag ihres Exits zu dem Moderationsduo und stellen sich ihren Fragen. So manches Mal werden außerdem bekannte Gesichter per Live-Schalte dazugeholt.

Die #PromiBB-Drittplatzierte ist dabei

Wenn sich jemand im " Promi Big Brother"-Universum auskennt, dann ist es definitiv Kathy Kelly. Die 58-Jährige mauserte sich in Staffel 8 der Show schon nach wenigen Tagen zum Publikumsliebling und sicherte sich im Finale Platz 3.

Gemeinsam mit den Lästerschwestern wird die Sängerin in der ersten Folge von "Promi Big Brother – Die Late Night Show" die neuen Bewohner:innen unter die Lupe nehmen. Wer weiß, vielleicht verrät Kathy ja auch schon ihre Favoritin oder ihren Favoriten unter den Neuankömmlingen?

Im Clip: Kathy Kelly wird Dritte bei "Promi Big Brother" 2020

Sam Dylan hat seinen Freund Rafi Rachek im Auge

Während Kathy wohl alle Bewohner:innen gleichermaßen im Blick hat, wirft Reality-Star Sam Dylan sein Auge erst mal nur auf einen: Rafi Rachek. Mit ihm feierte Sam kürzlich sein Liebescomeback und muss nun schon wieder die Trennung von seinem Liebsten verkraften – natürlich aber nur räumlich.

Wie schätzt der 30-Jährige die Siegeschancen seines Freundes ein? Mit wem könnte Rafi im Weltall aneinandergeraten? Das alles und noch mehr wollen Melissa Khalaj und Jochen Bendel natürlich aus ihrem Gast herauskitzeln.

Was Sam Dylan und Kathy Kelly heute wirklich erzählen, das erfährst du direkt nach "Promi Big Brother" bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" in SAT.1 und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: