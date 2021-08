Im Clip: Das große Finale

Melanie Müller, Ina Aogo, Danny Liedtke, Marie Lang und Papis Loveday bekommen die Aufgabe, gegenseitig Portraits von sich zu malen. Das tolle Ergebnis wird im Finale am 27. August gezeigt.

Melanie Müller weint wegen Freundschaft zu Danny

"Ich habe Danny gemalt", erzählt Melanie. Zum einen habe sie den 31-Jährigen mit dem Goldenen Finalticket gemalt, weil er dieses einfach verdient hätte. Das andere Detail, das die Sächsin ihrem Portrait von Danny hinzugefügt hat, macht sie emotional: "Ich habe mich mal klein daneben gemalt, weil Danny allen, also nicht nur mir, die Hände reicht."

Bei Melanie fließen die Tränen, aber sie fährt fort: "Danny hat mir sehr viel gelehrt, dass andere Dinge doch mal einen Tacken wichtiger sind als Arbeit. Und das sind Freundschaften." Die Freundschaft zu ihrem Mitbewohner will sie nach der Show auf jeden Fall weiterführen. "Der Kontakt zu ihm wird nicht abbrechen", sagt sie.

Starke Energien

Aber wer hat eigentlich Melanie gemalt? Papis Loveday. Der gebürtige Senegalese wählt blaue und grüne Farbtöne und will damit die Energie der Wahl-Mallorquinerin darstellen: "Als ich Melanie gesehen habe, sie hatte so eine starke Energie. Charakterstark. Ich habe sofort gespürt, dass sie nicht mit Menschen spielt."

Das Model selbst wird von Ina Aogo portraitiert. Die Influencerin malt Papis in bunten Farben und klebt sogar Federn auf das Bild. "Er ist eben ein Paradiesvogel", begründet Ina ihre Vorgehensweise.

Marie Lang wird emotional

Richtig emotional wird es, als Marie Lang ihren Mitbewohner Uwe Abel auf die Leinwand bringt. Ihrem Portrait fügt die Kickbox-Weltmeisterin und studierte Modedesignerin natürlich auch Uwes Frau Iris, seine große Liebe, hinzu. Die beiden sitzen Hand in Hand auf einer Bank und von oben schauen ihnen Uwes verstorbene Eltern zu.

"Also ich habe Uwe mit seiner Iris Hand in Hand gemalt, weil sie ja so seine Liebe des Lebens ist. Vom Himmel schauen ihm seine Eltern zu, die er ja auch sehr vermisst", erklärt Marie das Bild. Dabei kann die 34-Jährige ihre Tränen nicht zurückhalten. Warum, das weiß sie selbst gar nicht so genau. Aber nach einigen Anfangsschwierigkeiten dürfte ihr der 51-jährige Uwe nun wohl doch ziemlich ans Herz gewachsen sein.

