Im Clip: Exit: Danny Liedtke landet im Finale auf Platz 3

Die Luft wird dünn bei "Promi Big Brother" 2021. Nachdem sich Papis Loveday bereits aus dem Finale verabschieden musste, heißt es jetzt auch für Danny Liedtke: Zeit zu gehen. Für den Schauspieler haben nicht genügend Zuschauer:innen gestimmt.

Mit goldenem Ticket erster Finalist

Mit dem Goldenen Finalticket stand Danny als erster Finalist fest. Doch für den Sieg hat es nicht gereicht. Für ihn endet "Promi Big Brother" 2021 mit Platz drei.

Danny – Wirbelwind bei #PromiBB

In seiner Zeit in Big Brothers Weltall trug Danny stets sein Herz auf der Zunge. Manchmal redete er sich um Kopf und Kragen, doch in seinem Plädoyer an die Zuschauer:innen fand er viele aber auch sehr klare Worte. Er habe bei "Promi Big Brother" sein Gesicht gezeigt und wer er wirklich ist.

Wer "Promi Big Brother" 2021 gewinnt, entscheidet sich nun zwischen Ballermann-Queen Melanie Müller und Bauer Uwe Abel. NAch einem knappen Kopf-an-Kopf-Rennen geht der Sieg an Melanie Müller.

