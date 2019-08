Joey Heindle gegen Janine Pink hieß es zum Schluss im "Promi Big Brother Finale 2019". Die Zuschauer wählten Joey letztendlich auf Platz 2. Für den Sänger waren die vergangenen zwei Wochen eine große Herausforderung. Immer wieder vergoss der 26-Jährige bittere Tränen. Jetzt verlässt er mit einem Lächeln und einem Daumen-Hoch für Janine den Campingplatz.

Joeys Wiedersehen mit Freundin Ramona

Wie ein Held wird Joey im Studio begrüßt - und schon wieder kullern die Tränen. Diesmal sind es aber Tränen der Freude. Besonders, weil er seine Freundin Ramona wiedersieht. Marlene und Jochen eröffnen ihm, dass er bei der nächstem Staffel "Dancing on Ice" dabei sein wird. Niemand Geringeres als seine liebste Mona wird ihn trainieren. Er fällt ihr vor Freude sofort um den Hals. Hat er doch seine Freundin in den letzten zwei Wochen so sehr vermisst. Er kann gar nicht mehr von ihr ablassen.

