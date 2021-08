Nominierungen und Streitereien haben die ein oder andere Kerbe in die Freundschaften der Bewohner:innen von " Promi Big Brother" geschlagen. Auf der Zielgeraden zum Sieg entgeht die angespannte Stimmung auch den Promis nicht.

Im Clip: "Wenn es um Geld geht, werden alle verrückt" - Wer hat den Sieg am nötigsten?

Uwe Abel will das Preisgeld

Ina Aogo und Uwe Abel fläzen sich auf dem Big Planet in der Sonne. Trotz des entspannten Luxus-Lebens spricht die Spielerfrau an, dass die anderen verrückt spielen würden, weil es ums Geld ginge. Uwe, der ein Café eröffnete und durch die Schließungen aufgrund der Corona-Pandemie Einbußen hinnehmen musste und auf das Preisgeld hofft, merkt Ina gegenüber an, dass nicht jeder so entspannt wegen Geld sein könnte, wie sie es kann.

Melanie Müller strebt den Sieg an

Auch Melanie Müller hat schon preisgegeben, dass sie auf das Preisgeld aus ist. Als Musikerin litt sie ebenfalls unter abgesagten Auftritten und gestrichenen Events. Der Druck und der Stress wirkten sich sogar auf ihre Ehe mit Mike Blümer aus.

Wer die 100.000 Euro einstreicht, wird sich im Finale zeigen. Bisher hat nur Danny ein Ticket für die finale Folge.

