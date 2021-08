Im Clip: "Mir tun so viele Sachen Leid!" - Melanie trifft live auf ihren Ehemann

Zwischen Melanie Müller und ihrem Ehemann Mike Blümer herrscht Klärungsbedarf. Das Paar steckt in einer Krise, wie Melanie schon mehrmals bei "Promi Big Brother" angedeutet hat. Nun gewährt ihnen Big Brother eine Chance zur Aussprache.

Tränenreiches Wiedersehen

Als Melanie in den Aktionraum der Raumstation kommt, dauert es nur wenige Momente, bis die Tränen kullern. "Ich darf dich nicht anfassen, oder?", sagt sie zu Mike, der dort am Tisch auf sie gewartet hat. "Melanie, Mike, das ist euer Moment", verkündet Big Brother. "Sprecht euch aus." Doch das ist leichter gesagt als getan.

Melanie bemüht sich immer wieder um ein Lächeln, das trotz aller Bemühungen stets von neuen Tränen niedergerungen wird. Eine Glasscheibe in der Mitte des Tisches trennt sie von Mike. Ihre Finger stoßen immer wieder dagegen, wenn sie auf der Suche nach Mikes Hand sind, die unerreicht bleibt. "Alles gut", versichert ihr Mike.

Melanie: "Gibt’s denn noch 'ne Möglichkeit für uns beide?"

"Ich vermisse dich", schluchzt Melanie. Das nimmt Mike mit einem "Okay" zu Kenntnis. "Okay?", fragt Melanie. "Du mich nicht?" Mike nickt: "Doch schon." Es sei ja bald vorbei, nur noch ein paar Tage. "Vielleicht auch heute."

"Ich mach mir so viele Gedanken über so viele Sachen", gesteht die Ballermann-Queen. "Und es tun mir so viele Sachen leid." Mike reagiert freundlich reserviert. "Ich will jetzt kein großes Ding draus machen", sagt er. "Wenn wir zu Hause sind, dann müssen wir mal ein paar Sachen …" "Gibt’s denn noch 'ne Möglichkeit für uns beide?", unterbricht ihn Melanie schluchzend. "Diesmal liegt’s wirklich an dir", antwortet Mike.

Melanie wisse, was sie selbe sage und wie es ihm dabei ginge, so Mike. "Ich find’s erstmal gut, dass du's nicht weiter ins Detail gebracht hast. Wir wollten ja eigentlich gar nichts sagen. Es ist okay, dass es arbeitet in dir und in mir arbeitet’s auch." Er wechselt das Thema und versichert Melanie, dass er stolz auf sie ist. Er erzählt von ihrer Familie und dass es allen gut ginge.

Darum war Mike Blümer nie im Publikum

"Du bist nicht einmal gekommen", sagt Melanie. Jedes Mal, wenn sie zu einem Duell in der Arena war, hat sie nach ihrem Mike im Publikum gesucht. Doch er war kein einziges Mal da. "Pass mal auf, ich bin trotzdem zu Hause, ich bin da, ich stehe zur Fahne", sagt Mike. Ihm sei schon aufgefallen, dass Melanie nach ihm geschaut hat. "Erstmal ist es unheimlich weit weg, dann weiß ich nicht, kommt ihr zum Spiel", erklärt er seine Abwesenheit. "Und jetzt bin ich außerdem hier."

Mike erzählt seiner Frau noch ein bisschen von zu Hause und ihren gemeinsamen Kindern. Sogar ein Bild der beiden hat er mitgebracht, das Melanie aber nicht behalten darf. Die Zeit vergeht wie im Flug, bis sich Big Brother wieder meldet: "Melanie, das Universum gewährt einige Momente. Doch es liegt an den Menschen, was sie daraus machen. Dies war dein Moment." Ohne Umarmung, ohne Abschiedskuss und ohne das Bild ihrer Kinder muss Melanie zurück auf die Raumstation.

Wie es mit ihr und ihrem Mann weitergeht, werden sie wohl unter sich klären müssen. Wie es für Melanie bei "Promi Big Brother" 2021 weitergeht, siehst du jeden Abend live in SAT.1 und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: