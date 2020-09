"The Taste" mit Untertiteln

Zum allerersten Mal bekommen Gehörlose und Hörgeschädigte das komplette "The Taste"-Erlebnis - mithilfe einer umfangreichen Untertitelung. Um die Untertitel, die auf SAT.1 ausgestrahlt werden, zu sehen, schaltest du einfach mit deiner Fernbedienung auf die Teletextseite 149. Die Untertitel erscheinen dann automatisch. Durch ausführliche Erläuterungen zu den eingespielten Geräuschen bleibst du in der neuen Staffel so nah wie möglich am echten Geschehen dran: Egal, ob nun Frank Rosin lautstark über seinen Jury-Kollegen und Lieblingsfeind Alexander Herrmann meckert oder ein Kandidat kurz vor Ablauf seiner Kochzeit in Panik verfällt und schreit.

Wenn du doch keine Lust mehr auf die Untertitelung hast, kannst du sie mit dem Drücken des "Exit"-Buttons auf deiner Fernbedienung einfach wieder ausblenden.

"The Taste" startet am Mittwoch, den 02. September, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Nach der Ausstrahlung kannst du hier alle ganzen Folgen kostenlos online nachschauen.

Das könnte dich auch interessieren: