Frank Rosin & Alexander Herrmann: Die dienstältesten Coaches bei "The Taste"

Nicht nur Frank Rosin ist seit Staffel 1 von "The Taste" mit an Bord. Auch Alexander Herrmann coachte von Beginn an die größten Talente der deutschen Kochszene. Was Frank nicht gerade freut: Sein Koch-Kollege hat die Show bereits vier Mal als glücklicher Gewinner verlassen.

Zum ersten Mal gewann Alexander Herrmann in Staffel 2 mit Jan, dann die vierte und fünfte Staffel mit Marco und Lisa. In Staffel 7 schien es lange so, als könnte Kandidat Michi aus Team Frank alles abräumen - wäre da nicht Marko gewesen, den sich Alexander Herrmann per Kandidatenjoker in sein Team holte. So ging auch dieser Sieg auf Alexanders Konto und Frank zog den Kürzeren. Und ein guter Verlierer ist der 54-Jährige nun wirklich nicht.

Gelingt Frank der Sieg?

In diesem Jahr soll alles anders laufen. Frank will seinen ganz persönlichen "The Taste"-Fluch endlich brechen. Als Sohn einer ehemaligen Imbissstandbesitzerin wählte er für sein Team bei "The Taste" gerne Köche, die mit gehobener Hausmannskost auf ihrem Löffel überzeugten. Ändert er diese Strategie, um die Chancen auf den Sieg zu erhöhen? Bisher lässt sich der Michelin-Preisträger nicht in die Karten schauen.

Klar ist nur: Weder Alexander Herrmann noch Tim Raue, der als Coach seit Staffel 7 dabei ist, oder Jury-Frischling Alex Kumptner werden es ihm leicht machen. Es bleibt spannend!

Gewinnt Frank Rosin in seiner achten Staffel mit einem Hobby- oder Profikoch aus seinem Team? Finde es heraus: "The Taste" 2020 - ab 02. September jeden Mittwoch um 20:15 Uhr in SAT.1, im Livestream und auf Joyn.de.