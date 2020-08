Es wird wieder gebrutzelt! Ab dem 02.September präsentiert SAT.1 bei "The Taste 2020" wieder die verschiedensten Gourmets aus ganz Deutschland. Ob erfahrener Kochprofi oder ambitionierter Hobbykoch – wer es mit seinen kreativen Kochkünsten am Ende bis ins Finale am 28. Oktober 2020 schaffen wird, das entscheiden die vier Juroren Alexander Herrmann, Tim Raue, Frank Rosin und Alex Kumptner.