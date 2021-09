Im Clip: Kandidatin Paula will sich bei "The Taste" beweisen

Wer ist Gastjuror:in in Folge 2?

In Folge 2 von "The Taste" 2021 müssen sich die Kandidat:innen dem Urteil der erfahrenen Spitzenköchin Viktoria Fuchs stellen. Ihre Spezialitäten sind Wildschwein-Dim-Sum mit Knollengemüse oder geeiste Erdnussschnitten mit Salzkaramell und hausgemachtem Vanilleeis. Sie kommt "aus der Ecke vom Schwarzwald, wo sich Hase und Fuchs gute Nacht sagen."

Moderatorin Angelina Kirsch stellt die erste Gastjurorin bei „The Taste“ 2021 vor: Viktoria Fuchs führt ihren Familienbetrieb im Münstertal in sechster Generation, seit diesem Jahr hat sie den Grünen Stern des Guide Michelin für nachhaltige Gastronomie.

Sie war schon einmal bei "The Taste"

Schon 2020 überraschte Viktoria Fuchs bei "The Taste" als Gastjurorin mit "fuchsteufelswilden" Lieblingszutaten. Die Anspannung vor dem ersten Teamkochen steigt diesmal bei den Kochtalenten genauso wie bei den Coaches. "Jetzt werd' ich nervös, ich werde wirklich nervös", so Alexander Herrmann.

Besonders aufregend ist es für Tim Raue, er verrät: "Also, wenn ich im Fernsehen eine Achillesferse habe, dann ist das das erste Kochen bei 'The Taste' mit dem ersten Gastjuror. Weil ich da bis jetzt immer verloren habe." Frank Rosin stöhnt ebenfalls: "Du hast keinen blassen Schimmer, was dieser Gastjuror will, möchte, schmeckt. Das ist wie Zocken!"

Schwarzwurzel mit Radicchio oder Topinambur mit Haselnuss … Können die 16 Hobby- und Profiköch:innen mit diesen herbstlichen Aromenkombinationen ein vollmundiges "Mhhhhhhh" bei Viktoria Fuchs hervorrufen?

Das sind alle Gastjuror:innen im Überblick

Bisher ist nur eine Spitzenköchin bekannt, deren Urteil sich die Kandidatinnen und Kandidaten stellen müssen. Trotzdem gibt's hier schon einmal den Überblick zu allen Gastjuror:innen:

Folge Gastjuror:in 2 Viktoria Fuchs

Das erfährst du natürlich am Mittwoch um 20:15 Uhr bei "The Taste" in SAT.1 und auf Joyn.

