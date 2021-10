Im Clip: Frank Rosin – "Ich liebe das!"

Frank Rosin hat keine Kandidat:innen mehr

In Folge 7 verlor er beim Entscheidungskochen seine letzte Kandidatin Tanja: Frank Rosin hat keine Köch:innen mehr in seinem Team und ist deshalb im Halbfinale nicht mehr als Coach dabei. Sein frühes Aus bei "The Taste" kommentiert der 55-Jährige so: "Halbfinale und ich bin nicht dabei, das ist genauso wie Fußballweltmeisterschaft ohne Deutschland im Halbfinale."

Er bleibt als Juror dabei

Frank Rosin und seine Fans müssen aber nicht verzagen. Der Nordrhein-Westfale bleibt natürlich trotzdem weiterhin Teil der Show. Er wird im Halbfinale die Löffel der Kandidat:innen aus dem Solo-Kochen verkosten. Dabei kann seine Stimme darüber entscheiden, wer einen goldenen Stern bekommt oder wer sich im Entscheidungskochen noch einmal beweisen muss.

Wie sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei "The Taste" schlagen, siehst du immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

