Im Clip: Frank Rosin – "Ich liebe das!"

"The Taste" 2021: Frank Rosin hat keine Kandidat:innen mehr

In Folge 7 verlor Frank Rosin beim Entscheidungskochen seine letzte Kandidatin Tanja: Der Coach hat keine Köch:innen mehr in seinem Team und ist deshalb seit dem Halbfinale und jetzt im Finale nicht mehr als Coach dabei. Sein frühes Aus bei "The Taste" kommentiert der 55-Jährige so: "Halbfinale und ich bin nicht dabei, das ist genauso wie Fußballweltmeisterschaft ohne Deutschland im Halbfinale."

Er bleibt als "The Taste"-Juror dabei

Frank Rosin und seine Fans müssen aber nicht verzagen. Der Nordrhein-Westfale bleibt natürlich trotzdem weiterhin Teil der Show. Er wird im Finale die Löffel der Kandidat:innen verkosten. Dabei kann seine Stimme darüber entscheiden, wer der "The Taste" Gewinner 2021 sein wird.

Wie sich die Finalist:innen schlagen, das siehst du im großen "The Taste" Finale am 26. Oktober um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

