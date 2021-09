Im Clip: Missy geht, eine andere Kandidatin kommt

"The Taste" 2021: Missy geht freiwillig

Als in Folge 2 von "The Taste" die Teams vorgestellt werden, fällt sofort auf: Nur drei Plätze in Team Alex Kumptner sind besetzt. Wo ist die vierte Person im Team? "Das Team Grün ist um eine Kandidatin geschrumpft", verkündet Moderatorin Angelina Kirsch. Missy hat die Show auf privaten Gründen freiwillig verlassen.

Alex Kumptner verabschiedet sich von seiner Teilnehmerin: "Liebe Missy, kleiner Gruß an dich: Du warst großartig!" Aber muss der Coach nun mit einem Dreier-Team antreten? Nein.

Katrin ist die Nachrückerin

An eine Kandidatin hat Alex Kumptner im Casting-Kochen sein Herz verloren: Katrin. Die 23-Jährige kann sich nun freuen, denn sie bekommt eine neue Chance bei "The Taste" und darf an der Seite ihres Wiener Coachs nun zeigen, was in ihr steckt.

Wie wird sich Katrin schlagen? In Folge 3 schlug sich Katrin wacker, dafür mussten zwei Kandidatinnen aus dem Team Frank Rosin gehen.

