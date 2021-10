Im Clip: Letzte Woche konnte Sabine noch punkten

Sabine ist in Folge 6 raus

Zum ersten Mal muss sich Coach Alexander Kumptner in dieser Staffel von einem oder einer seiner Kandidat:innen verabschieden. Der Grund dafür: Der Gastronom und Spitzenkoch The Duc Ngo bewertet den Löffel von Team Grün am schlechtesten.

Der Wiener entscheidet sich gegen Hobby-Köchin Sabine. Die 55-jährige Recklinghausenerin scheint mit ihrem Ausscheiden gerechnet zu haben und freut sich, dass sie bei "The Taste" dabei sein durfte. "Ich gehe mit einem sehr guten Gefühl, mit Stolz geschwellter Brust nach Hause", sagt Sabine. Dass sie in die Top 10 kommt, habe sie nie für möglich gehalten. Und Sabine richtet abschließende Worte an ihre Konkurrenz: "Ihr seid alle geil! Möge der Beste gewinnen."

Frank Rosin und Alexander Herrmann atmen auf

Zwei Coaches mussten beim Team-Kochen besonders zittern: Alexander Herrmann und Frank Rosin. Beide haben nur noch einen Kandidaten bzw. eine Kandidatin in ihrem Team. Sie sind heilfroh, dass sowohl Tanja (Team Frank Rosin) als auch Maximilian (Team Alexander Herrmann) mit ihren Löffeln im Team-Kochen gute Leistungen abliefern konnten.

Aber bleibt das auch im Solo-Kochen so? Das erfährst du jetzt bei "The Taste" in SAT.1 und auf Joyn.

