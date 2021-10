2022 kommt Staffel 10

Vorfreude! "The Taste" wird auch im nächsten Jahr in SAT.1 wieder löffelweise Gaumenschmaus präsentieren – zum zehnten Mal: 2022 geht die SAT.1-Kochshow in die 10. Staffel und feiert ihr rundes Jubiläum. Das wurde jetzt bestätigt.

Möchtest du als Kandidatin oder Kandidat Teil der 10. Staffel werden? Dann bewirb dich jetzt hier für "The Taste".

Bevor die Jubiläumsstaffel startet, muss jedoch erst noch die Gewinnerin oder der Gewinner der laufenden Sendung gefunden werden. Das Finale von "The Taste" findet am Mittwoch, 27. Oktober 2021, ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. statt.

Das könnte dich auch interessieren: