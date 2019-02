"The Voice Kids" geht in die nächste Runde – und die siebte Staffel könnte nicht besser starten: Außergewöhnliche Nachwuchssänger treffen auf vier Coaching-Teams, die alles aus den talentierten Sängern und Sängerinnen herausholen wollen. Wer Mark Forster, Lena Meyer-Landrut, The BossHoss und Stefanie Kloss überzeugen kann und warum Andreas Bourani, LEA und Smudo in der ersten Folge von "The Voice Kids" 2019 eine wichtige Rolle spielen, erfahrt ihr hier.