Hier mit dir - Das ist der beste Ort der Welt

Als Nachwuchssängerin Isabelle im Café Wincent Weiss entdeckt, kann sie es kaum glauben. Gemeinsam mit ihrer Mutter überlegt sie, ob sie den Sänger ansprechen soll, doch dieser kommt ihr zuvor. Denn heute geht es nicht um den Musiker, sondern nur um Isabelle. Denn Wincent Weiß hat eine ganz besondere Nachricht für die 14-Jährige: Isabelle darf bei den Blind Auditions bei "The Voice Kids" auftreten. Was für eine tolle Überraschung für die Schülerin! Da ist es natürlich nur verständlich, dass Isabelle auch bei ihrem Auftritt in den Blinds an die Überraschung von Wincent Weiß denken muss. Wird sie die Coaches mit ihrem Enthusiasmus mitreißen können? Die Antwort gibt es am Sonntag ab 20:15 Uhr in SAT.1.