Es ist ein Mädchen! 688 Tage warteten die Pfleger des Tierparks Hagenbeck in Hamburg auf das zuckersüße Elefanten-Mädchen. Am Montag in aller Früh erblickte sie das Licht der Welt – und tapst nun schon vorsichtig durch die Gegend, zur Freude der Zoobesucher.