Basteln mit Laub: Tierfiguren, Girlanden & Co. - Kreative Ideen für Kinder im Herbst

Wenn alles in bunten und goldenen Farben erstrahlt, ist der Herbst angebrochen. Höchste Zeit also auch das eigene Heim passend zur Jahreszeit zu dekorieren. Und die Natur bietet alles, was du für deine perfekte Herbstdeko brauchst. Wir verraten dir wie.

Kreative DIY-Ideen für den Herbst

Damit dein Zuhause in den bunten Farben des Herbstes erstrahlen kann, musst du diese einfach zu dir herein holen. Das gelb-goldene Laub, das nun so gut wie überall zu finden ist, eignet sich perfekt für deine selbstgebastelte Herbstdeko. Wie wäre es zum Beispiel mit einer festlichen Laub-Lichterkette oder schön verzierten Blättern in einem Bilderrahmen?

Hier schonmal ein wenig Inspiration für kreative Kreationen mit Laub:

Grußkarten mit Laub verzieren

Kupferblätter im Bilderrahmen

Tierfiguren aus Laub

Girlande aus Blättern

Einen Blätterkranz basteln

Gruselige Masken aus Laub basteln

Hastz du deine Materialien zusammen und die richtigen Vorbereitungen getroffen, ist deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Basteln im Herbst: Vorbereitungen

Aber zunächst müsst du erstmal das richtige Bastelmaterial zusammensuchen. Am wichtigsten: natürlich das Laub! Wer keinen Garten hat, sammelt dieses am besten bei einem gemütlichen Waldspaziergang. Entscheide dich hierbei bestenfalls für einen Mischwald. Hier ist die Auswahl an Farben und Formen besonders groß. Achte jedoch drauf, dass die Blätter möglichst unversehrt und nicht von Nacktschnecken oder anderen Tieren zerfressen ist. Das Laub am Rand einer viel befahrenen Straße solltest du lieber nicht wählen, da dieses oft schmutzig und zerrissen ist.

Hast du deine kunterbunte Auswahl zusammen, müssen die Blätter nun nur noch präpariert werden. Damit deine Herbstdeko möglichst lange ihre Form behält, sollte das Laub vorher vorsichtig getrocknet werden. Lege die Blätter hierfür zwischen zwei Löschpapiere und beschwere diese zusätzlich mit ein paar Büchern. Nun braucht es nur noch etwas Geduld – nach etwa zwei Tagen ist das Laub bereit, um als Bastelmaterial herzuhalten.

Mehr herbstliche Basteltipps gibt es im Clip:

Basteln im Herbst: Schöne Ideen für Kinder

Besonders großen Spaß macht das Basteln im Herbst zusammen mit Kindern. Die Kleinen können sich hierbei wunderbar kreativ austoben und zum Beispiel lustige Masken für Halloween basteln. Eine weitere schöne Idee sind kreative Tierfiguren aus herbstlichen Blättern. Je bunter desto besser.

Ein Igel mit Blätter-Stacheln und eine Eule mit Flügeln aus Laub. Alles möglich beim herbstlichen Basteln mit Kindern. Tomsickova - stock.adobe.com

Die gepressten Blätter können auf buntem Pappkarton geklebt werden und Blatt für Blatt zu einem lustigen Tier zusammengelegt werden. Fantasietiere sind hierbei natürlich erlaubt! Die Augen können mit Flitzstiften aufgemalt oder mit süßen Wackelaugen aufgeklebt werden. Ein Schwanz kann beispielsweise aus unterschiedlichen Laubblättern geformt werden. Und auch die Stängel der Blätter lassen sich wunderbar nutzen, um Beine oder Fühler nachzuahmen. Ist das Tier komplett, aber noch viel Laub übrig, kann zusätzlich noch ein Hintergrund gestaltet werden – und schon kann das Kunstwerk die Wand des Kinderzimmers zieren.