Die besten WhatsApp-Sprüche an Halloween: witzige Reime und Verse zum Gruselfest

Es ist wieder so weit: Heute ist Halloween! Grund genug, in der Sprüche-Kiste zu kramen. Denn was wäre Halloween ohne lustig-schaurige Sprüche und Horror-Geschichten? Genau – nur halb so funny und spooky. Wir haben für dich die witzigsten Reime für WhatsApp, mit denen du heute garantiert, für einen Lacher sorgst.

Wer an Halloween besonders kreative und lustige Sprüche heraushauen möchte, darf dabei nicht vergessen, dass sie vor allem den Aspekt von Halloween beinhalten sollte. Denn seien wir doch mal ehrlich: darum geht es doch am Spooky-Evening, oder?

Auch in Sachen Halloween sind die Geschmäcker verschieden. Die einen mögen es süß, sauer, lustig oder auch gruselig. Sicher ist, wir haben für jede:n die passenden Sprüche. Wer es lieber auf süße bzw. lustige Reime oder Sprüche steht, wird nicht enttäuscht. Wir haben hier eine kleine Auswahl an Halloween-Sprüchen, für die eher zart besaiteten unter euch. Diese Sprüche eignen sich nicht nur gut für deinen Whatsapp-Status, sondern auch zum Verschicken an deine Liebsten.

# 1 Süßes oder Saures für zart besaitete

Spinnenbein und Besenstiel, diese Hexe will nicht viel. Nur ein bisschen auf die Hand, schon ist die Hexe weggerannt!

Wir kamen auf den Besen her. Für Hexen ist das gar nicht schwer. Wenn wir was Süßes kriegen, dann siehst du uns gleich fliegen!

Ich bin ein kleines Kürbis-Kind und möchte Süßes her -geschwind!

Heute sind alle Geister wach. Alle Hexen auf dem Dach, Monster schleichen um das Haus. Drum gib schnell was Süßes raus!

Raus, die Masken , die Kostüme , denn wir gehen auf die Jagd! Jagen Süßes, bringen Saures, heute wird eine wilde Nacht!

Wem diese Sprüche aber zu langweilig und noch der Halloween-Faktor fehlt, den möchten wir nicht enttäuschen. Aber Achtung, diese Halloween-Reime sind nicht für schwache Nerven!

# 2 Grusel-Faktor ist mit diesen Reimen garantiert!

Heute in dieser Nacht

fliehen wir vor Gestalten und Toten.

Also gib gut Acht,

sie sind alle Unheilsboten.

Spuk und Zauber gibts heut Nacht

Also nehmt euch wohl in acht

Wollt Ihr heute Nacht nicht zittern

Müsst ihr alle Monster füttern!

Hey Leute ich bin der unruhige Geist von nebenan, gebt mir schnell was Süßes, ansonsten seid ihr ganz erbärmlich dran.

Gruseln, Spuken und Erschrecken,

es gibt Geister heut’ Nacht die sich nach dir die Finger lecken

Wir sind die Gespenster und klopfen an die Fenster. Wir klingeln an den Türen, dass alle Angst verspüren! Drum gib uns was zum Knabbern, damit wir weiter flattern!

Ich bin der Geist und wohne nebenan. Gib mir Süßes , sonst bist du dran.

# 3 Geschichtsliebhaber aufgepasst! Halloween eignet sich perfekt für schaurige Horror-Abende

Die Puppe, die zwei zeigte…

Eine Mutter und ihre Tochter gingen wöchentlich zusammen in den Supermarkt. Nebenan war ein Gebrauchtwarenladen, der in seinem Schaufenster einige Puppen ausgestellt hatte. Die Tochter hatte eine besonders heruntergekommene Puppe ausgewählt, die sie unbedingt haben wollte, weil sie etwas Besonderes sei. Die Mutter fand sie genau aus dem Grund gruselig, denn die Puppe hatte ihre Hand auf der Brust und zeigte "zwei” mit ihren Fingern.

Sie beugte sich schließlich dem Willen ihrer bettelnden Tochter, zumal die Puppe auch günstiger als alle anderen verkauft wurde. Die beiden wollten geradewegs nach Hause als der Händler die Mutter fest an der Schulter packte und sagte: "Lassen Sie das Mädchen niemals mit der Puppe allein, hören Sie, niemals! Man sagt die Puppe sei verflucht. Sie wurde schon oft wieder hergebracht.” Die Mutter hielt den alten Mann für verwirrt und dachte sich nichts Weiteres dabei.

Jahre vergingen, das Mädchen wurde älter und ging zur Schule. Eines Tages kam sie früher als die Mutter nach Hause und ihr fiel plötzlich ihre alte Puppe wieder ein, mit der sie so gern gespielt hatte. Sie suchte sie überall und fand sie schließlich auf dem Dachboden. Als die Mutter nach Hause kam, rief sie ihre Tochter und sah ihre Schultasche unter der Dachbodentür liegen. Sie rief weiter und stieg die Treppen zum Dachboden hinauf.

Als sie den Kopf durch die Öffnung steckte, sah sie direkt vor sich die blutverschmierte Puppe, die sie lächelnd anstarrte und nun "drei” mit ihren Fingern zeigte. Die Mutter schrie vor Angst und wollte Hilfe holen, doch die Puppe regte sich plötzlich, richtete sich auf und gab ihr einen Stoß, sodass sie die Dachbodentreppe herunterfiel. Sie machte keinen Mucks mehr und die Puppe zeigte "vier”.

Und ist dir kurz mulmig geworden bei der Geschichte? Traust du dich am Halloween-Abend auf den Dachboden zu gehen? Ja? Dann bist du wirklich mutig, denn wir wissen doch alle, die Geister an diesem Abend können überall lauern.

# 4 Fun-Facts zu Halloween

Wir haben mal in der Grusel-Kiste gekramt und ein 5 Halloween Fun Facts für dich heraus gekramt. Wetten, dass du sie noch nicht kanntest?

Wusstest du, dass…

…anfangs Rüben und Kartoffeln statt Kürbisse verwendet wurden, um die bekannte "Jack o‘ Latern" zu basteln?

…es üblich war, dass Menschen unter dem Begriff "mumming" getanzt, gesungen und Gebete aufgesagt haben, um sich an Haustüren Süßigkeiten zu verdienen?

…viele Tierheime in den USA an Halloween es nicht zulassen, dass schwarze Katzen adoptiert werden, weil sie befürchten, sie könnten in falsche Hände geraten und für Rituale benutzt werden?

…die sogenannte "Trick-or-Treat for UNICEF "-Initiative seit 1950 besteht? Diese Initiative soll Kindern dazu inspirieren, statt Süßigkeiten, mit kleinen Kartonboxen Geld zu sammeln, welches dann UNICEF gespendet wird. Dies hat in den letzten 68 Jahren dazu beigetragen, dass mehr als 177 Millionen Dollar für Kinder in Not zusammengekommen sind.

Und war etwas für dich dabei? Und hat der eine oder andere Reim Potenzial für deinen Whatsapp-Status ? Egal wie du die schaurige Nacht verbringst und welcher Reim oder welche Geschichte du am Halloween-Abend deinen Freunden und Liebsten erzählst, wir wünschen dir schon viel Spaß in der Grusel-Nacht!

