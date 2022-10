Tageshoroskop vom 13.Oktober 2022: Es liegt Leichtigkeit in der Luft

Was ist ein Horoskop?

Der Blick in die Zukunft. Man geht in der Astrologie davon aus, dass die Stellung der Planeten die Entwicklung des Weltgeschehens und des Einzelnen anzeigt. So ergibt sich ein Horoskop aus der Deutung bestimmter Sternzeichen und/oder Planetenstellungen, die sich günstig auswirken oder Spannungen erzeugen.

Die westliche Astrologie arbeitet mit insgesamt zwölf Sternzeichen, auch Tierkreiszeichen genannt. Sie werden durch den Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt bestimmt und können eine Menge über uns Menschen aussagen. Jedem Tierkreiszeichen werden eigene Charaktereigenschaften zugeschrieben. Der Widder wird beispielsweise als durchsetzungsstark und der Stier als sparsam beschrieben.

Lasst eurer Fantasie freien Lauf …

Sonne, Merkur und Venus befinden sich in Waage – das macht uns besonders diplomatisch, aber auch schöngeistig.

Tageshoroskop 13.10. Widder (21.03.-20.04.)

Widder schauen auf sich selbst und auf andere. Euch begleiten gerade richtig großartige Gefühle – genießt es!

Tageshoroskop 13.10. Stier (21.04.-20.05.)

Stiere verbringen den Tag gerne zu zweit. Aber zu zweit mit dem gemeinsamen Freundeskreis. Das bringt jede Menge frischen Wind in euer Leben.

Tageshoroskop 13.10. Zwilling (21.05.-21.06.)

Zwillinge merken, dass das luftige und humorvoll Leichte super ankommt. Ihr liebt es gerade, dass nicht so viel Ernsthaftigkeit in der Luft liegt und das gefällt euch.

Tageshoroskop 13.10. Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse sehen plötzlich das kunterbunte Leben. Das fällt euch nicht immer leicht, heute aber schon!

Tageshoroskop 13.10. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen haben schöne, erfüllende Begegnungen. Ihr merkt heute, was für tolle Freund:innen und Kolleg:innen ihr habt – einfach fantastisch!

Tageshoroskop 13.10. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen haben in der letzten Zeit einige Probleme in der Partnerschaft gehabt. Das ist nun vorbei. Ihr spürt eine gewisse Art der Leichtigkeit und merkt, dass ihr wieder glücklicher seid. Es lohnt sich, um eine Liebe zu kämpfen

Tageshoroskop 13.10. Waage (24.09.-23.10.)

Waagen setzen auf Diplomatie und Schöngeist. Mit dieser Mischung kommt ihr bei wirklich Jedem gut an. Genießt euren Lauf!

Tageshoroskop 13.10. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione konzentrieren sich auf das Positive in ihrem Leben. Den Rest drängt ihr mal zur Seite. Dürft ihr aber auch.

Tageshoroskop 13.10. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen teilen jede Menge ihrer Lebensphilosophie. Das gibt euch das Gefühl von Zuhause und Zugehörigkeit.

Tageshoroskop 13.10. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke sind mit Freunden in super guten Kontakt und hegen und pflegen diesen auch besonders.

Tageshoroskop 13.10. Wassermann (21.01.-19.02.)

Wassermänner sind in guten Verbindungen. Ihr spürt die Gunst der Stunde, die definitiv auf eurer Seite ist. Lasst euch von der Leichtigkeit und Fantasie, die in der Luft liegt, beflügeln...

Tageshoroskop 13.10. Fisch (20.02.-20.03.)

Fische entdecken die Schönheit bei jedem Einzelnen, der ihnen heute begegnet. Glaubt ihr nicht? Dann überzeugt euch vom Gegenteil!