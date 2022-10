Tageshoroskop vom 18.Oktober 2022: Du solltest deinen Gefühlen folgen

Was ist ein Horoskop?

Anzeige

Der Blick in die Zukunft. Man geht in der Astrologie davon aus, dass die Stellung der Planeten die Entwicklung des Weltgeschehens und des Einzelnen anzeigt. So ergibt sich ein Horoskop aus der Deutung bestimmter Sternzeichen und/oder Planetenstellungen, die sich günstig auswirken oder Spannungen erzeugen.

Die westliche Astrologie arbeitet mit insgesamt zwölf Sternzeichen, auch Tierkreiszeichen genannt. Sie werden durch den Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt bestimmt und können eine Menge über uns Menschen aussagen. Jedem Tierkreiszeichen werden eigene Charaktereigenschaften zugeschrieben. Der Widder wird beispielsweise als durchsetzungsstark und der Stier als sparsam beschrieben.

Wochenendhoroskop 14.-16.10.2022: es werden Verbindungen geknüpft!

Den Gefühlen folgen...

Sonne in Waage und Mars in Zwillinge treten in Verbindung – eine starke Luftenergie. Dabei geht es darum, nichts festzuhalten, sondern loszulassen oder mitzugehen. Was sich jetzt richtig anfühlt, dem sollten wir folgen.

Tageshoroskop 13.10. Widder (21.03.-20.04.)

Widder schauen auf sich selbst und auf andere. Euch begleiten gerade richtig großartige Gefühle – genießt es!

Tageshoroskop 13.10. Stier (21.04.-20.05.)

Stiere tanzen heute auf vielen Hochzeiten. Ihr seid vielfältig unterwegs und voller Power.

Tageshoroskop 13.10. Zwilling (21.05.-21.06.)

Zwillinge sollten Verbindungen pflegen. Es gibt ein paar Menschen, die euch Wegweiser sind, die solltet ihr mitnehmen auf eurem Weg und ihnen zeigen, dass ihr ihnen dankbar seid.

Tageshoroskop 13.10. Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse stellen sich die Frage, wohin ihr Weg sie führt. Dabei ist wichtig, nicht an die Vergangenheit zu denken, an das was war oder was Schlimmes sein könnte. Vielmehr gilt es, schöne Gedanken festzuhalten.

Tageshoroskop 13.10. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen bringen ihre Ideen auf den Weg. Nur diese bitte nicht aller Macht durchsetzen. Das würde zu vielen Komplikationen führen.

Tageshoroskop 13.10. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen genießen es, sich mit anderen abzusprechen und sind echte Team-Player. Zusammen schafft man einfach mehr!

Tageshoroskop 13.10. Waage (24.09.-23.10.)

Waagen gehen eigene Wege und fühlen, wie gut ihnen das tut. Ein herrliches Gefühl, das es auszukosten gilt.

Tageshoroskop 13.10. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione genießen den Tag mit einem lieben Menschen, mit dem sie die gleiche Vorliebe teilen. Das kann ein Hobby sein oder eine Leidenschaft.

Tageshoroskop 13.10. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen merken, was ihre Ideale sind. Ihr merkt heute, welche Richtung für euch stimmig ist.

Tageshoroskop 13.10. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke haben eine Neigung, an die Vergangenheit zu denken. Besser sein lassen, das bringt im Moment gar nichts.

Tageshoroskop 13.10. Wassermann (21.01.-19.02.)

Wassermänner sollten auf Egotrips verzichten. Jetzt heißt es: gemeinsam vorankommen.

Tageshoroskop 13.10. Fisch (20.02.-20.03.)

Fische sehen heute, dass es auch mal leicht gehen kann. Ohne viel nachzudenken, ohne Komplikationen, ohne viel Emotionen. Einfach so. Wunderbar!