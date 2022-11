Merkur und Saturn helfen heute zwar die Gedanken zu sortieren, doch könnte es für die Grübler:innen unter uns dennoch ein schwieriger Tag werden. Dafür helfen Venus und Neptun dabei Verbindungen zu stärken.

Was ist ein Horoskop?

Der Blick in die Zukunft. Man geht in der Astrologie davon aus, dass die Stellung der Planeten die Entwicklung des Weltgeschehens und des Einzelnen anzeigt. So ergibt sich ein Horoskop aus der Deutung bestimmter Sternzeichen und/oder Planetenstellungen, die sich günstig auswirken oder Spannungen erzeugen.

Die westliche Astrologie arbeitet mit insgesamt zwölf Sternzeichen, auch Tierkreiszeichen genannt. Sie werden durch den Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt bestimmt und können eine Menge über uns Menschen aussagen. Jedem Tierkreiszeichen werden eigene Charaktereigenschaften zugeschrieben. Der Widder wird beispielsweise als durchsetzungsstark und der Stier als sparsam beschrieben.

Dein Wochenendhoroskop vom 11. bis 13. November: Grenzen sind wichtig!

Gönnt euch etwas

Sonne tritt mit Neptun in Verbindung – wir kommen richtig in den Flow und können uns verführen lassen. Denn auch Venus und Jupiter treten in eine Linie. @kirsten hanser weiß: Da können wir vom Guten gar nicht genug kriegen. Wir dürfen uns und anderen richtig etwas gönnen.

Die Konstellationen sind auf Verbindung gepolt – das spüren Krebse besonders. Sie schließen eine neue Freundschaft oder können sich mit jemandem versöhnen.

Tageshoroskop 15.11. Widder (21.03.-20.04.)

Widder sollten sich heute Zeit für ihre Freunde und Familie nehmen. Gönnt euch etwas!

Tageshoroskop 15.11. Stier (21.04.-20.05.)

Stiere sollten einen Gang zurückfahren und erkennen, dass das Leben zyklisch ist. Das kann ein langer Spaziergang, ein Treffen mit Freunden oder ein leckeres Essen sein.

Tageshoroskop 15.11. Zwilling (21.05.-21.06.)

Zwillinge wünschen sich an einen sonnigen Ort. Vergesst den Trubel des Lebens für einen Augenblick und begebt euch in die Natur.

Tageshoroskop 15.11. Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse sind heute besonders sentimental und sensibel. Die Zeit ist perfekt um neue Freundschaften zu schließen und sich zu versöhnen.

Tageshoroskop 15.11. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen sind heute für andere da. Sie bieten eine mentale Stütze. Lasst euch dabei nicht selber hängen!

Tageshoroskop 15.11. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen sollten sich heute auf ihren Geist und Körper besinnen. Nehmt eine Yoga Stunde, macht Sport oder meditiert. Ihr braucht es mit jemandem auf einer Wellenlänge zu schwingen.

Tageshoroskop 15.11. Waage (24.09.-23.10.)

Waagen fühlen sich geborgen! Lehnt euch zurück und entspannt euch - beansprucht euch ja nicht zu sehr.

Tageshoroskop 15.11. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione sollten sich selbst den Wind aus den Segeln nehmen. Gönnt euch Intimität! Der Stress der letzten Wochen fällt von euch ab und ihr findet Ruhe.

Tageshoroskop 15.11. Schütze (23.11.-21.12)

Für Schützen wird dieser Tag anstrengend. Versucht, eurem Körper etwas gutes zu tun und endet den Tag mit Sport, Sauna oder ähnlichem.

Tageshoroskop 15.11. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke benötigen nach einem aufregenden Start in die Woche nun Zweisamkeit und Intimität. Ihr solltet euch an etwas künstlerischem versuchen, fülle ein Mandala aus oder versucht euch an einem Acryl Bild.

Tageshoroskop 15.11. Wassermann (21.01.-19.02.)

Für Wassermänner ist heute ein toller Tag! Ihr merkt, ihr seid genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Tageshoroskop 15.11. Fisch (20.02.-20.03.)

"Go with the Flow" lautet für Fische heute das Motto! Abends sollten sie sich dafür Quality-Time gönnen. Ganz egal ob allein oder mit Partner. Gönnt euch nach dem Tagestrubel guten Gewissens eine leckere Pizza und kuschelt euch zuhause ein!