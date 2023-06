Verbrannte Rosen oder Hortensien: So schützt du Pflanzen im Sommer vor Hitze

Sonnenschutz anbringen: An heißen Tagen solltest du Topf- und Kübelpflanzen in den Schatten stellen oder sie mit einem Sonnenschirm vor zu viel Sonne schützen. Wenn du Obst im Gartenbeet oder in Töpfen auf dem Balkon anpflanzt, denke daran, dass sie auf Hitze und zu viel Sonne empfindlich reagieren. Erfolgt der Übergang von milden Temperaturen auf heiße Tage abrupt, können schnell Sonnenschäden entstehen. Sind draußen über 30 Grad Celsius, steigen die Temperaturen in Beeren, Äpfeln oder auch Fruchtgemüse wie Tomaten und Paprika bis zu 50 Grad Celsius an, wenn sie in der Sonne stehen. Beeren verkochen dann sozusagen am Strauch, und ein Sonnenbrand an den bereits gebildeten Früchten ist unvermeidlich, da die zarte Haut der Früchte nicht auf diese Temperaturen vorbereitet ist. Stehen Beerensträucher so, dass sie starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, solltest du sie mit einem luftdurchlässigen Stoff oder einem speziellen Schattiergewebe überziehen. Achte darauf, dass sich die Luft nicht unter dem Schutz stauen kann.