WhatsApp-Änderung: Auf diesen Handys funktioniert der Messenger nach dem neuesten Update nicht mehr!

Whatsapp-Frist: So werden Bilder und Nachrichten nicht einfach automatisch gelöscht

Hast du schon von der 120-Tage-Frist gehört? Diese sorgt derzeit bei einigen Nutzer:innen für Unruhe. Was es mit der Regelung auf sich hat und was du beachten solltest, um keine Daten zu verlieren - all das und mehr erfährst du hier!