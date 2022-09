Venus und Mars in einer Spannungslinie bescheren uns eine flirtige, erotische Energie. Aber es gibt auch viel Streitpotenzial. Ansonsten sind wir zu schnellen Schlagabtäuschen aufgelegt. Wir sollten diese Energie also positiv nutzen und die Dinge nicht zu ernst nehmen.

Was ist ein Horoskop?

Der Blick in die Zukunft. Man geht in der Astrologie davon aus, dass die Stellung der Planeten die Entwicklung des Weltgeschehens und des Einzelnen anzeigt. So ergibt sich ein Horoskop aus der Deutung bestimmter Sternzeichen und/oder Planetenstellungen, die sich günstig auswirken oder Spannungen erzeugen.

Die westliche Astrologie arbeitet mit insgesamt zwölf Sternzeichen, auch Tierkreiszeichen genannt. Sie werden durch den Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt bestimmt und können eine Menge über uns Menschen aussagen. Jedem Tierkreiszeichen werden eigene Charaktereigenschaften zugeschrieben. Der Widder wird beispielsweise als durchsetzungsstark und der Stier als sparsam beschrieben.

Erotische Energie liegt in der Luft!

Wochenendhoroskop 16.09.-18.09. Widder (21.03.-20.04.)

Widder merken, dass sie eine Pause brauchen, denn die Woche war anstrengender als sie dachten. Sammelt euch, kommt zu Kräften und entspannt euch.

Wochenendhoroskop 16.09.-18.09. Stier (21.04.-20.05.)

Stiere sind in Feierlaune und schaffen es, sich mal komplett von allem zu lösen, was sie in den letzten Wochen oder sogar Monaten insgeheim belastet hat. Jetzt dürft ihr endlich mal an euch denken!

Wochenendhoroskop 16.09.-18.09. Zwilling (21.05.-21.06.)

Zwillinge stürzen sich in die Menge und sind super quirlig. Aber dann bitte: Handy aus, alles aus – einfach mal nicht erreichbar sein. Das braucht ihr, um neue Kraft für den Herbst zu tanken.

Wochenendhoroskop 16.09.-18.09. Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse folgen ihrer Muße. Dass, was sie glücklich macht. Und auch wer sie glücklich macht, denn es liegt jede Menge Leidenschaft in der Luft …

Wochenendhoroskop 16.09.-18.09. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen dürfen sich dieses Wochenende Zeit für sich selbst nehmen. Vielleicht bei einem erholsamen Bad oder einem guten Film. Genießt den Augenblick, er ist so kostbar.

Wochenendhoroskop 16.09.-18.09. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen mischen sich gekonnt unter die Leute. Die Woche war jede Menge Trubel, sodass ihr jetzt das Wochenende in vollen Zügen genießen dürft und auch mal dem Nichts frönen. Euch erwartet ein super schönes und entspannendes Wochenende.

Wochenendhoroskop 16.09.-18.09. Waage (24.09.-23.10.)

Waagen haben das Gefühl verstanden zu werden und sind super happy darüber. Ihr tauscht euch jetzt umso lieber mit euren Freunden und eurer Familie aus.

Wochenendhoroskop 16.09.-18.09. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione besinnen sich an diesem Wochenende auf Hobbys, die ihnen gut tun. Hört mal wieder eure Lieblingsband, das macht euch happy. Lust mal wieder eine Runde zu joggen? Dann viel Spaß!

Wochenendhoroskop 16.09.-18.09. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen dürfen sich eine Erholungsphase nehmen. Entweder mit ihrem Partner/ihrer Partnerin gemeinsam oder aber ganz für sich alleine. Je nachdem, was ihr mehr fühlt.

Wochenendhoroskop 16.09.-18.09. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke merken die Stärken im Miteinander, mit euren Freunden und eurer Familie. Es geht darum, miteinander zu gehen und nicht gegeneinander.

Wochenendhoroskop 16.09.-18.09. Wassermann (21.01.-19.02.)

Wassermänner lassen die Woche einfach hinter sich, mit allem Negativen, das passiert ist. Konzentriert euch auf das Hier und Jetzt. Es wartet auch eine sehr besonderes Begegnung auf euch …

Wochenendhoroskop 16.09.-18.09. Fisch (20.02.-20.03.)

Fische wollen sich dieses Wochenende künstlerisch austoben. Wie wäre es mit einem Kunstprojekt? Hauptsache irgendwas, das Schwung in euer Leben bringt.