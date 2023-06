Wochenendhoroskop 09.-11.06.2023: Dieses Sternzeichen hat eine besondere Begegnung

Dieses Wochenende startet gemütlich und steigert sich langsam. Merkur und Neptun führen zu einer romantischer Stimmung. Da Pluto wieder ins Zeichen Steinbock wandert, kann es um neue Regeln für die Zukunft gehen.

Was ist ein Horoskop?

Check hier das Wochenhoroskop ab dem 29. Mai 2023!

Der Blick in die Zukunft. Man geht in der Astrologie davon aus, dass die Stellung der Planeten die Entwicklung des Weltgeschehens und des Einzelnen anzeigt. So ergibt sich ein Horoskop aus der Deutung bestimmter Sternzeichen und/oder Planetenstellungen, die sich günstig auswirken oder Spannungen erzeugen.

Die westliche Astrologie arbeitet mit insgesamt zwölf Sternzeichen, auch Tierkreiszeichen genannt. Sie werden durch den Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt bestimmt und können eine Menge über uns Menschen aussagen. Jedem Tierkreiszeichen werden eigene Charaktereigenschaften zugeschrieben. Der Widder wird beispielsweise als durchsetzungsstark und der Stier als sparsam beschrieben.

Neue Regeln für die Zukunft

Mit Mond in Fische geht es gemütlich bis verschlafen ins Wochenende. Außerdem treten Merkur und Neptun zusammen: Es wird romantisch. Verstärkt wird das durch Venus und Mars in Löwe. Pluto wandert zurück ins Zeichen Steinbock – es könnte um neue Regeln für die Zukunft gehen.

Glückskind Zwillinge

Mit Merkur im eignen Zeichen fehlen Zwillingen nicht die Worte. Sie haben Witz, Charme und sind zum Flirten aufgelegt.

Im Clip: Das Wochenendhoroskop vom 09.-11.06.2023

Wochenendhoroskop 09.-11.06.2023 Widder (21.03.-20.04.)

Widder erleben ein schönes und aufschlussreiches Wochenende. Denkpause sind diese Tage gar nicht angebracht – ihr wollt volles Programm und kriegt das auch.

Wochenendhoroskop Stier 09.-11.06.2023 (21.04.-20.05.)

Stiere haben den Nachdenkprozess über Werte abgeschlossen. Merkur ist wieder raus aus eurem Zeichen und jetzt heißt es: Rein ins Leben. Einfach mal reinstürzen, ins Party-Leben oder einfach Dinge er-leben, ohne groß nachzudenken.

Wochenendhoroskop 09.-11.06.2023 Zwilling (21.05.-21.06.)

Zwillinge sind mit Merkur im eigenen Zeichen gerade in Flirt-Laune und sie sind dabei forsch und wissen genau, wie und was sie kommunizieren wollen. Ihr seid mit Witz und Charme unterwegs.

Wochenendhoroskop 09.-11.06.2023 Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse geben sich dem Hin, zu dem sie eingeladen werden. Ihr seid nicht nur dabei, sondern zentraler Punkt des Geschehens – wie wunderbar!

Wochenendhoroskop 09.-11.06.2023 Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen sind in Feierlaune – auch ein spontaner Kurtrip könnte an diesem Wochenende anstehen. Ihr seid großzügig und gebt jede Menge Geld aus – das ist es euch gerade aber auch wert, was ihr dafür bekommt. Stellt euch trotzdem auch die Frage, was euch glücklich macht und wenig bis gar nichts kostet.

Wochenendhoroskop 09.-11.06.2023 Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen dürfen mal entspannen und einfach Lebenslust zelebrieren. Gönnt euch eine Pause und verschnauft vor der kommenden Woche.

Wochenendhoroskop 09.-11.06.2023 Waage (24.09.-23.10.)

Waagen gehen das Wochenende erst einmal ruhig and und entspannen sich. Doch dann wollt ihr doch noch etwas Besonderes erleben. Am Sonntag, wenn Venus mit Jupiter in Verbindung tritt, könnt ihr vom Guten und Positiven Sinneswandel und Unternehmungsdrang gar nicht genug kriegen.

Wochenendhoroskop 09.-11.06.2023 Skorpion (24.10.-22.11.)

Für Skorpione wird ein ziemlich heißes Wochenende. Vielleicht lernt ihr auch jemanden kennen, der euch nicht mehr so schnell loslässt.

Wochenendhoroskop 09.-11.06.2023 Schütze (23.11.-21.12)

Schützen werden angebaggert und angeflirtet. Mit Merkur in Opposition sind viele Begegnungen drin, die Spaß machen. Und auch und eure Liebesgefühle wieder aufleben lassen.

Wochenendhoroskop 09.-11.06.2023 Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke sollten auf ihren Körper hören, nicht auf ihren Kopf. Es geht um neue Regeln, die aufgestellt werden dürfen – und zwar ab sofort. Pluto in eurem Zeichen unterstütz euch dabei.

Wochenendhoroskop 09.-11.06.2023 Wassermann (21.01.-19.02.)

Wassermänner dürfen erstmal durchatmen, wenn Pluto aus eurem Zeichen wandert. Ihr habt seit März relativ viel bewegt, seid sehr kreativ. Da solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Aber es wird geduldiger – es wird in der zweiten Jahreshälfte etwas ruhiger und langsamer zugehen, was euch sehr entgegenkommt.

Wochenendhoroskop 09.-11.06.2023 Fische (20.02.-20.03.)

Fische verzaubern mit Worten, mit Gesten und mit ihrem Wesen. Ihr seid heiß begehrt – und dürft das Bad in der Menge genießen.