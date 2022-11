"Hochzeit auf den ersten Blick" 2022 - Expert:innen klären auf: Daran scheitern Beziehungen

Anzeige

Warum scheitern Beziehungen? Liegt es an zu vielen Kleinigkeiten, die sich anhäufen? Oder doch an schlechter oder mangelnder Kommunikation? Was die Gründe dafür sind und ob der Matching-Prozess von "Hochzeit auf den ersten Blick" etwas daran ändern kann, erklären unsere Expert:innen.

Scheitern viele Beziehungen aufgrund angehäufter Kleinigkeiten?

Psychotherapeutin Dr. Sandra Köhldorfer verneint das. Nicht etwa an den vielen Kleinigkeiten scheitern Beziehungen, "sondern weil den Partnern Kompetenzen fehlen. Und zwar Kompetenzen in Beziehungen, die man lernen kann", führt die Psychoanalytikerin aus.

Trotzdem kann auch eine Ansammlung kleinerer Kontroversen die Beziehung belasten, erklärt Beate Quinn. "Sie werden nur dann zum Problem, wenn ich sie nicht lösen kann", so die Paar- und Sexualtherapeutin.

Können Paare laut Matching-Prozess zusammenpassen, aber sich im Alltag doch nicht gut verstehen?

Diplom-Psychologe Markus Ernst räumt ein, dass dies möglich sei. "Unser Matching-Prozess erhebt viele Dinge, die relevant sind für langfristige und glückliche Beziehungen. Es kann aber durchaus passieren, dass dann bestimmte Eigenschaften im Alltag rauskommen, die es dem Paar erschweren. Wenn man dann nicht dranbleibt, dann kann es auch zum Scheitern der Beziehung führen."

Die Chemie ist entscheidend

Eine Sache kann im Matching-Prozess nicht erhoben werden: die Chemie zwischen den Partnern. "Wir versuchen bei 'Hochzeit auf den ersten Blick' natürlich, alles, was Sinn macht und was wir aus der Wissenschaft wissen, mitzubedenken, aber ein Restrisiko bleibt sogar beim allerbesten Match", erklärt Dr. Sandra Köhldorfer.

