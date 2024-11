"Hochzeit auf den ersten Blick":  Jaqueline und Peter teilen erste Baby-Fotos ihres Sohnes!

Was für tolle Neuigkeiten: Jaqueline und Peter von "Hochzeit auf den ersten Blick" sind zum ersten Mal Eltern geworden. Das verkündete das Traumpaar jetzt auf Instagram - mit ersten Bildern ihres Sohnes.

124:14 Min

Ab 6

Das Wichtigste in Kürze Jaqueline und Peter schwelgen im Baby-Glück: Ihr erstes gemeinsames Kind hat das Licht der Welt erblickt.

+++ Update, 22. November 2024 +++

Jaqueline und Peter begrüßen ihr "kleines Wunder"

Sie lernten sich in der 9. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" kennen, ohne sich jemals zuvor gesehen zu haben: Bei Jaqueline und Peter ist aus Wissenschaft nicht nur Liebe, sondern auch neues Leben entstanden. Im Juni 2024 verkündete das Traumpaar, zum ersten Mal Nachwuchs, einen Jungen, zu bekommen.

Jetzt ist er endlich da, ihr kleiner Prinz. Das gaben Jaqueline und Peter mit einem herzerwärmenden Video auf ihren Instagram-Kanälen am 13. November 2024 bekannt. Darin teilen sie den wundervollen Moment, als ihr kleiner Sonnenschein das Licht der Welt erblickte. Am 7. November war es so weit: Ihr kleines Wunder maß stolze 55 Zentimeter und brachte ein gesundes Gewicht von 4050 Gramm auf die Waage.

Und so beginnt die Geschichte eines kleinen Wunders, das gefeiert, geliebt und behütet wird. Heute und alle Tage danach. Jaqueline und Peter

In der liebevoll verfassten Caption ihres Beitrags reflektierten Jaqueline und Peter ihren emotionalen Weg vom ersten Treffen bis hin zur Familiengründung. "Aus Aufregung wurde Sicherheit, aus gegenseitigen Besuchen wurde ein Zuhause, aus einem Experiment wurde eine tiefe Beziehung und aus Liebe wurde Leben."

"Hochzeit auf den ersten Blick"-Community freut sich mit den frischgebackenen Eltern

Die Nachricht von der Geburt ihres kleinen Schatzes hat eine Flut von Liebe und positiven Wünschen in den Kommentaren ausgelöst. "Oh wie wundervoll! Herzlich willkommen auf der Welt, in der dich ganz viele Liebe und Freude erwartet", freute sich Matching-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer für das Traumpaar. "Ihr habt mit so schönen Worten dieses Wunder beschrieben, das geht mir sehr nahe", kommentierte ihr Kollege Markus Ernst.

Auch einige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer:innen teilten die Freude der frisch gebackenen Eltern mit herzlichen Glückwünschen. "Oh wie schön, ein wundervolles Kennenlernen! Wie toll, dass aus Liebe Leben entstanden ist", schrieb etwa Emma aus der diesjährigen Staffel, während Oliver aus Staffel 9 dem "fantastischen Trio" herzlich gratulierte: "Möge euer Weg voller Glück und Abenteuer sein!"

Die ersten Baby-Fotos

Kurz darauf lud Peter in seiner Instagram-Story sogar den ersten Schnappschuss des Kleinen hoch, allerdings ohne Gesicht. "Vielen Dank für die lieben Glückwünsche von euch. Mit so viel Liebe lässt es sich gut ins neue Leben starten", schrieb der frisch gebackene Papa.

Mama Jaqueline teilte kurz danach denselben Schnappschuss mit folgenden Worten: "Vielen Dank für die zahlreichen Glückwünsche, wir sind immer noch überwältigt. Aber jetzt müssen wir uns erst mal ausruhen!"

Peter teilte auf Instagram das erste Bild des Neugeborenen, ohne sein Gesicht zu zeigen. © Screenshot / peter.jackel_official

Zwei weitere Bilder ihres "kleinen Wunders" teilten die glücklichen Eltern am 22. November 2024 in ihren Instagram-Stories. Auf den Fotos sind nicht nur die winzigen Füße ihres Sohnes zu sehen, sondern zum ersten Mal auch sein Kopf, das rechte Ohr und die zarten Haare. Voller Zärtlichkeit hält Jaqueline ihren Sohn in den Armen und haucht ihm einen liebevollen Kuss auf die Stirn.

Jaqueline und Peter teilten zwei weitere Fotos ihres Sohnes auf Instagram. © Instagram / jaqueline.hadeb / peter.jackel_official

Wir halten dich auf dem Laufenden, wie es mit Jaqueline und Peter weitergeht. Sobald es interessante Neuigkeiten zu den beiden gibt, erfährst du sie hier. Alle ganzen Folgen von "Hochzeit auf den ersten Blick" kannst du auf Joyn nachschauen.

+++ Update, 21. Oktober 2024 +++

Exklusives Schwangerschafts-Update von Jaqueline

Jaqueline und Peter lernten sich in der 9. Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" kennen und lieben. Zwei Jahre später könnte das Paar nicht glücklicher sein.

Schließlich habe sich einiges bei ihnen getan, versichert Jaqueline in der exklusiven Bonus-Folge zur neuen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Staffel im Beisein ihres Traummanns Peter und konkretisiert: "Zum einen bin ich letztes Jahr zu Peter gezogen und zum anderen kriegen wir Zuwachs." Unübersehbar: der Baby-Bauch der 28-Jährigen.

Bei einem gemeinsamen Shooting in München berichtet die werdende Mutter exklusiv von ihrer Schwangerschaft. Zwar seien die letzten Monate für Jaqueline körperlich "sehr herausfordernd" und eine "eine große Umstellung" gewesen, jetzt, nachdem das erste Trimester vorüber sei, habe sich der Körper jedoch daran gewöhnt.

Für mich ist es total aufregend und neu, schwanger zu sein. Ich entdecke auch immer wieder neue Seiten an Peter. Jaqueline

Jaqueline: "Ich seh mich schon als Jungs-Mama"

Und man spürt: Peter blüht in seiner Rolle als werdender Vater richtig auf. In Sachen Kinderzimmer hat der Berufspolizist allerdings wie seine Frau klare Vorstellungen: Kitschig soll es auf keinen Fall werden. Ob das Geschlecht ihres ungeborenen Babys dabei eine Rolle spielt? Wer weiß, schließlich lüften sie kurz darauf das süße Geheimnis - es wird ein Junge. Zuvor hatte das Traumpaar das Geschlecht schon auf einem gemeinsamen Instagram-Post bekanntgegeben.

Nun zählt das Traumpaar die Tage, bis sie ihren kleinen Sohn in die Arme schließen können. "Ich seh mich schon als Jungs-Mama", ist Jaqueline voller Vorfreude und erklärt: "Bei mir hat das schon früh angefangen, dass ich immer mehr auf Jungs fokussiert war." Früher habe sie nämlich im Kindergarten gearbeitet. Dort habe man sie "immer in der Bauecke gefunden, und nicht am Maltisch".

Ich seh mich nicht Pferdchen malend. Ich bin eher auf dem Fußballplatz und feuer an! Jaqueline

+++ Update, 17. Oktober 2024 +++

Junge oder Mädchen? Es wird ein ...

Wenn aus Wissenschaft nicht nur die große Liebe, sondern auch neues Leben entsteht: Jaqueline und Peter werden zum ersten Mal Eltern. Das verkündete das Traumpaar aus der 9. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" vor vier Monaten in einem gemeinsamen Beitrag auf Instagram.

Jetzt haben beide das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes bekanntgegeben. In ihrem neuesten Post heißt es in der Caption:

It's a boy! Jaqueline und Peter

Damit ist es offiziell: Jaqueline und Peter erwarten einen Jungen. Und das schon bald. Aktuell befindet sich die werdende Mutter nämlich in der 37. Schwangerschafts-Woche, also etwa drei Wochen vor der Geburt.

Ihren Baby-Bauch präsentierte die 28-Jährige zudem stolz im Video, mit dem das Baby-Geschlecht verkündet wurde.

Jaqueline und Peter sind voller Vorfreude

Die werdenden Eltern freuen sich riesig auf die Ankunft ihres kleinen Sohnes. "Hauptsache gesund", betonen sie im gemeinsamen Post. Dennoch sei es ihnen ein besonderer Wunsch gewesen, "einen Jungen zu bekommen".

Es ist so ein wunderschönes Gefühl, von unserem kleinen Jungen zu sprechen. Jaqueline und Peter

Mit herzlichen Worten fügen sie hinzu: "Wir können es kaum erwarten, dich in unseren Armen zu halten. In wenigen Wochen ist es so weit!"

+++ Update, 17. Juni 2024 +++

Jaqueline und Peter erwarten ihr erstes Kind

Das Traumpaar aus Staffel 9 hat große Neuigkeiten, denn bald sind Jaqueline und Peter nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt. Denn: Die beiden erwarten ihren ersten Nachwuchs!

Das hat das Paar nun auf Instagram verkündet. Normalerweise schreibe sie gern lange Texte, so Jaqueline in ihrem neuesten Beitrag, diesmal fehlten ihr jedoch die Worte. "Da wächst doch tatsächlich ein kleines Leben in mir heran", freute sich die werdende Mama.

Wir freuen uns wahnsinnig auf dich. Jaqueline und Peter

Auf ihren Instagram-Accounts teilten Jaqueline und Peter ein Foto, auf dem eine Familie aus Playmobil-Figuren zu sehen ist: ein Mann, eine Frau und ein Baby in blauem Strampler. Ob das ein Hinweis auf das Geschlecht des Kindes ist?

Glückwünsche von der gesamten "Hochzeit auf den ersten Blick"-Familie

Unter dem Beitrag sammelten sich zahlreiche Glückwünsche von den Fans des Traumpaars, natürlich gratulierten auch einige ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer:innen den werdenden Eltern. "Das sind wunderbare Neuigkeiten. Genießt die Zeit und alles Glück der Welt für euch von uns", schrieb etwa Robert, der in der 10. Staffel mit Marina die Ehe einging. "Herzlichen Glückwunsch auch von uns, wir wünschen euch eine spannende Zeit", jubelte Nadine, die wie Peter und Jaqueline in Staffel 9 dabei war.

Sogar die Matching-Expert:innen Dr. Sandra Köhldorfer und Markus Ernst kommentierten den Beitrag und wünschten Jaqueline und Peter alles Gute.

+++ Update, 13. Oktober 2023 +++

Jaqueline und Peter auf geheimer Überraschungsmission

Jaqueline und Peter kehren im "Hochzeit auf den ersten Blick"-Jubiläumsjahr zurück, um eine Single-Dame zu überraschen. © SAT.1

Sie haben sich zwar nicht gesucht, dafür umso mehr gefunden: Jaqueline und Peter gingen nicht nur in Staffel 9 den Bund der Ehe ein, sondern sind auch als echtes Traumpaar aus Deutschlands größtem Liebesexperiment "Hochzeit auf den ersten Blick" hervorgegangen. Im Jubiläumsjahr kehrt das Paar zurück, um gemeinsam mit Matching-Expertin Beate Quinn eine Teilnehmerin zu überraschen.

Die Single-Dame, um die es sich handelt, ist Michaela aus der Nähe von Stuttgart. Unter einem Vorwand wird die 54-Jährige in ein Restaurant von ihrer Freundin gelockt. Nicht ganz zufällig sitzen Jaqueline und Peter am Nebentisch und geben der nichtsahnenden Braut in spe subtile Hinweise. Wird die Überraschung gelingen?

Das siehst du in der 4. Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023 auf Joyn.

+++ Update, 20. September 2023 +++

Süße Liebeserklärung an ihren Peter

Zu seinem Geburtstag widmete Jaqueline ihrem Peter eine zuckersüße Botschaft auf Instagram. Dazu postete sie eine Collage mit den schönsten Bildern von den beiden.

Unter ihren Post schrieb sie: "Die Zeit mit dir vergeht wie im Flug. Du sorgst dafür, dass mir jeder Tag wie ein Augenblick vorkommt, weil ich unsere gemeinsame Zeit so genieße." Doch damit endet ihre Liebeserklärung nicht. "Ich bin jeden Tag glücklich und dankbar, dass es dich gibt. Du machst mein Leben vollständig. Ich gratuliere dir heute von ganzem Herzen, bleib weiterhin so wie du bist!", setzte Jaqueline fort.

Schön zu sehen, dass das Experiment "Hochzeit auf den ersten Blick" bei den beiden ein voller Erfolg war.

+++ Update, 26. April 2023 +++

Die letzte Hürde: Umzug

In ihrem neuen Post auf Instagram schreibt das glückliche Pärchen: "Für viele mag ein Umzug kein großes Thema sein , aber uns bedeutet es unglaublich viel. Wir wissen: Es warten unglaublich besondere und aufregende Momente auf uns. Einen neuen Lebensabschnitt beginnen, die Stadt und die Arbeitsstelle wechseln, in unserem Leben, da verändert sich einiges."

Nun ist auch die letzte Hürde gemeistert und das Paar wohnt endlich zusammen.

+++ Update, 22. November 2022 +++

Der Weg in die gemeinsame Zukunft

Beim Videorückblick auf Schloss Tüßling wird es für Peter und Jaqueline äußerst emotional. Räumlich voneinander getrennt sehen sie die schönsten Momente ihrer gemeinsamen Reise im Rückblick: "Ich bin überraschenderweise sehr nervös. Ich habe zwar schon geheiratet, aber jetzt sehe ich es das erste Mal", gesteht Peter.

Jaqueline und Peter schauen sich das Video voller Freude an. "Die Momente lösen für mich pures Glück aus. Die lösen genau das aus, was ich mir davor ausgemalt hatte", schwärmt Peter. Auch die anderen Teilnehmer:innen freuen sich für das Paar. "Die beiden passen wie Arsch auf Eimer", meint Kinga nach dem Video.

Die Entscheidung fällt Jaqueline und Peter nicht schwer

Beim Treffen mit den Expert:innen im Finale halten Jaqueline und Peter Händchen. "So viel Spaß mit einer Partnerin zu haben … [das] hatte ich, glaube ich, noch nie so", erzählt Peter. Jaqueline wiederum schätzt besonders Peters Humor. "Er ist für jeden Spaß zu haben."

Eine letzte Hürde bleibt

Die einzige Herausforderung für das junge Paar? Die Distanz. Es gebe auf jeden Fall einen Plan. "Wir werden kein Jahr hin und her pendeln. Man muss gucken, wo es uns hinverschlägt", lächelt Jaqueline. Vermutlich werden sie sich gemeinsam ein neues Zuhause suchen.

"Ich gehe mit dem Gefühl raus, dass ich angekommen bin", meint Peter schließlich. Über diese Worte freut sich Jaqueline. Das habe er zuvor noch nie so gesagt.

+++ Update, 15. November 2022 +++

Peter in Jaquelines Reich

© SAT.1/Christoph Assmann

Im Alltagsleben angekommen warten Verpflichtungen auf das Paar, die es lange erfolgreich verdrängen konnte. Jaqueline fällt es schwer, zur Arbeit zu gehen - sie muss Peter in ihrem Zuhause allein lassen. Doch sie freut sich bereits auf den Feierabend. Ein gutes Zeichen! Peters Besuch in ihrem Reich ist ein voller Erfolg.

Peter beweist Jaqueline seine Zuneigung

Peter nutzt die Zeit, in der Jaqueline arbeitet, um ihr eine Freude zu bereiten. Der 34-Jährige kocht fleißig in ihrer Küche. Genau der richtige Plan, weil Jaqueline hungrig nach Hause kommt. Bei der 26-Jährigen landet Peter damit einen Volltreffer: Genau diese kleinen Aufmerksamkeiten kommen bei ihr gut an.

Die Emotionen kochen hoch

Als Jaqueline und Peter mit den Highlights aus ihren Flitterwochen konfrontiert und an die schöne gemeinsame Zeit erinnert werden, strahlen beide vor Glück. "Ich empfinde sehr viel Freude. Die Momente lösen für mich pures Glück aus", freut sich Peter über das Video.

+++ Update, 7. November 2022 +++

Gute Stimmung in Bayern

© SAT.1/Christoph Assmann

Jaqueline und Peter besuchen sich das erste Mal gegenseitig zu Hause. Werden sich die beiden wohlfühlen und wie werden Peters Freunde auf das Paar reagieren?

Das Paar hat die erste Nacht in Peters Haus verbracht. Für Jaqueline fühlt es sich gar nicht ungewohnt an: "Ich habe das Gefühl, dass ich hier schon mehrfach gewesen bin." Sie sind bereits ein eingespieltes Team und bereiten am nächsten Morgen gemeinsam einen Brunch zu. Peters Freunde sind eingeladen und erstaunt, wie gut die beiden sich verstehen. Jaqueline ist sehr erleichtert und fühlt sich sehr gut aufgenommen.

Von München nach Mönchengladbach

Jaqueline ist nervös und hat sich viele Gedanken darüber gemacht, was Peter wohl von ihrem Zuhause hält. Doch beim Betreten der Wohnung werden die beiden erst mal mit jeder Menge Ballons, Geschenken und sogar Fotos von der Hochzeit überrascht. Neugierig schaut sich der 34-Jährige jedes einzelne Zimmer an und ist beeindruckt: "Ich könnte mir ganz gut vorstellen, hier sogar einzuziehen."

+++ Update, 1. November 2022 +++

© SAT.1/Christoph Assmann

Fazit der Flitterwochen

Bei einem gemeinsamen Frühstück lässt das Paar seinen Urlaub Revue passieren. "Am besten war, dass wir Momente hatten, wo wir ernst miteinander waren", sagt Peter. Zuvor hatte der Beamte etwas Angst vor ernsteren Themen gehabt, weil er dachte, dass "es einen kleinen Knick bringt". "Aber gar nicht", zieht der 34-Jährige Resümee. Auch seine Ehefrau ist bisher begeistert. Immer mehr seien sie sich ihrer Gefühle bewusst geworden, erzählt Jaqueline strahlend.

Peter will Jaqueline gar nicht mehr hergeben

Direkt nach den Flittertagen geht es für das Paar nach Hause - und zwar zu Peter, in die Nähe von München. "Ich bin froh, dass du direkt mitkommst. Ich will keine Pause von dir. Wozu auch?", sagte der Polizist, als das Paar noch in Portugal war. Im Interview räumt er ein: "Mir ist schon klar, in welcher Situation wir sind. Wir kennen uns noch nicht lang und wir stehen beide auf wackeligem Boden. Aber das schiebe ich gern zur Seite."

Besuch in Peters Wohnung

Zukünftig trennt das Paar über 600 Kilometer. Jetzt wollen sie jede gemeinsame Minute miteinander auskosten. Ihr gemeinsamer Start in Deutschland beginnt mit Jaquelines Hausbesichtigung. "Wie schön", ruft die 26-Jährige erfreut aus, als sie Peters Haus erblickt. "Es sieht aus wie bei Heidi", sagt sie und lacht.

Überraschung in Peters Wohnung

Nach einem Rundgang ist Jaqueline positiv überrascht. "Sehr gut, man merkt gar nicht, dass hier ein Mann wohnt", kommentiert sie frech und grinst. Sie hätte nicht so viele Blumen, Kerzen oder Fotos erwartet. Doch die wahre Überraschung wartet im ersten Stock auf sie. Dort findet sie eine kleine Lego-Stadt. Ob ihr Mann auch damit spiele, will sie wissen. Empört reißt Peter die Augen auf. "Ich bin ein erwachsener Mann!", ruft er aus. Er baue es nur auf und stelle es hin. Seiner Partnerin geht es anders: "Ich hätte am liebsten direkt losgelegt und gespielt", gibt sie zu.

+++ Update, 26. Oktober 2022 +++

Diese Flitterwochen schmecken

© SAT.1/Christoph Assmann

Gespräche über die Zukunft

In den Flitterwochen in Portugal sprechen Jaqueline und Peter bei einem romantischen Dinner über ihre gemeinsame Zukunft. Das Ehepaar ist sich einig: Eine gemeinsame Wohnung soll bald gefunden werden.

Für Jaqueline und Peter geht es zur Weinverkostung. Besonders Polizist Peter ist begeistert, denn an einem Wine-Tasting wollte er schon immer mal teilnehmen. Für Jaqueline kommt dieser Ausflug genau zur rechten Zeit: "Tolle Location, super Atmosphäre und bei dem warmen Wetter einen kühlen Wein." Peter ist sich sicher: Klirrende Gläser und eine weitere gemeinsame Erinnerung können ihre Bindung nur weiter stärken.

Rosé als Abbild der Ehe

Das Ehepaar hat Schwierigkeiten, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Während Jaqueline lieber Weißwein trinkt, bevorzugt Peter Rotwein. Doch wie so oft im Leben gilt auch hier: Die Mischung macht's. Am Ende schmeckt dem verliebten Paar der Rosé am besten. "Das war schön, dass wir wieder so einen Kompromiss gefunden haben", sagt Jaqueline glückselig. Den künftigen Weinabenden steht nichts mehr im Wege, denn nicht nur der Geschmack, sondern auch die Farbe des Rosés ist auf die beiden zugeschnitten - er hat das gleiche rötliche Schimmern wie ihre Eheringe.

Immer mehr Schmetterlinge im Bauch

Jaqueline und Peter können nicht voneinander lassen. Den anschließenden Spaziergang durch die Weinfelder unternehmen sie Hand in Hand mit vielen Küssen. "Wir haben ja beide schon gesagt, dass wir Schmetterlinge im Bauch haben und die werden täglich mehr", erklärt die Stationssekretärin. Sie schätzt es, dass er ein Gespür für ihre Bedürfnisse hat und ihr eine starke Schulter zum Anlehnen bieten kann.

+++ Update, 24. Oktober 2022 +++

Wenn Kleider Männerherzen erobern

"Der Wow-Effekt - ich bilde mir ein, das Wow war sehr, sehr deutlich - ist gelungen." Beim Anblick seiner Jaqueline in einem knielangen roten Kleid kommt Peter aus dem Staunen kaum noch heraus. "Es ist ja auch noch mal ganz wichtig, dass er mich mal sehr hübsch und sexy in Erinnerung hat", erklärt Jaqueline ihr Outfit.

Peter und Jaqueline schmieden Zukunftspläne

Somit steht dem Dinner-Date des frisch verheirateten Paares, das immer noch in den Flitterwochen verweilt, also nichts mehr im Wege. Bei dem romantischen Abendessen in der Sonne Portugals harmonieren die beiden prächtig. Dabei schmiedet das Paar auch schon Pläne für eine gemeinsame Zukunft.

Peter will für Jaqueline umziehen

Peter erwägt, für seine Ehefrau nach Nordrhein-Westfalen zu ziehen. "Mir ist mein Beruf definitiv weniger wichtig als mein Privatleben und da, wo mein Herz ist, da will ich auch sein", so der 34-jährige Polizist aus Bayern.

Das Ehepaar spricht sogar schon über Kinder

Jaqueline wünscht sich, dass sie sich gemeinsam eine neue Bleibe suchen, schließlich sei ihre derzeitige Wohnung zu klein für das neue Glück. Und wer weiß, vielleicht benötige man bald ja ohnehin mehr Platz, sagt die 26-Jährige mit einem bedeutungsvollen Blick. "So ein, zwei Zimmer mehr können ja nicht schaden", stimmt Peter ihr zu.

+++ Update, 18. Oktober 2022 +++

Bahnt sich bei Peter und Jaqueline die erste Ehekrise an?

© SAT.1/Christoph Assmann

Gefühlschaos in den Flitterwochen

Nach der Traumhochzeit von Peter und Jaqueline liegen erstmals die Nerven blank. Ist die Ehe vorbei, bevor sie richtig angefangen hat?

Dicke Luft auf der iberischen Halbinsel: An der Küste Portugals stehen Polizist Peter und Stationssekretärin Jaqueline erstmals vor einer handfesten Krise. Statt zärtlicher und liebevoller Worte, wie es die Zuschauer:innen bisher von dem Paar gewohnt waren, weht heut ein anderer Wind.

Krise an der Küste

"Es ist voll kaputt", ruft Jaqueline fast verzweifelt aus. "Übertreibe ich jetzt?", will sie im nächsten Moment von ihrem Ehemann wissen. Peter verneint, es sei ihr einfach wichtig. "Es ist mir sehr wichtig", betont sie. "Weil ich es von der ersten Sekunde sehr ernst genommen habe", erklärt die 26-Jährige. "Ich habe das auch 100 Prozent ernst genommen", antwortet Peter beschwichtigend. Doch Jaqueline will ihn nicht ernst nehmen. Sie ist verletzt, dass sie sich in den Vorphasen des Experiments anders vorbereitet haben. Worum es genau geht, wollen die beiden aber privat halten.

Peter will seine Frau nicht verlieren

Wie verletzt Jaqueline in dem Moment ist, bekommt der 34-Jährige zu spüren, als sie wütend ausruft: "Bla bla, Alter. Scheiß doch drauf!" und aufsteht. "Als sie dann einfach aufgestanden und gegangen ist, habe ich tatsächlich ziemliche Angst bekommen. Man hatte dann schon bestimmtes Zutrauen entwickelt und man möchte diese Person nicht einfach verlieren", gesteht er später im Interview. "Komm mal her, bitte", fordert der Polizeibeamte seine Frau auf. Doch sie will nicht.

"Deswegen gebe ich dir mein Herz"

Ihr Ehemann geht ihr hinterher und findet für die Situation die richtigen Worte: "Die Gefühle, die ich zu dir entwickle, und schon habe, die kommen nicht von irgendwo her. Die kommen nicht von irgendeinem scheiß Experiment. Die kommen, weil es bei uns auch passt", sagt er ihr mit Nachdruck und schaut ihr dabei in die Augen. "Ich möchte, dass das echte Gefühle sind. Das ist das, was ich von dir möchte. Deswegen gebe ich dir auch mein Herz", beschwichtigt sie Peter weiter. Die ehrlichen Worte zeigen Wirkung.

Die Ruhe nach dem Sturm

Jaqueline lenkt ein: "Vergangenheit ist Vergangenheit und Peter kannte mich zu dem Zeitpunkt noch nicht", erkennt sie später im Interview. Der Polizeibeamte ist erleichtert: "Ich bin froh um die Erfahrung, weil ich weiß, wie ich mit Jaqueline umzugehen habe."

+++ Update, 10. Oktober 2022 +++

Erster Scheidungsgrund für Peter?

Jaqueline vor der Trauung bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2022 © SAT.1/Christoph Assmann

Beim ersten gemeinsamen Frühstück im Bett nennt Peter ein absolutes Butter-No-Go. Diese dürfe "auf keinen Fall unter Nutella." Wie ernst es dem 34-Jährigen damit ist, macht er im nächsten Atemzug klar, denn diese Eigenart sei ein echter Scheidungsgrund.

"Wir waren wie ein Magnet"

Glücklicherweise ist sich das Paar hinsichtlich Butter- und Nutella-Regeln sichtlich eins. Und harmonischer hätte die erste Nacht insgesamt kaum verlaufen können. "Wir waren wie ein Magnet. […] Sind Arm in Arm eingeschlafen", berichtet Jaqueline über die Hochzeitsnacht.

Peter: "Danke für die tollste Frau"

Beate Quinn besucht die frisch Vermählten in deren Hotelsuite und ist sichtlich begeistert. "Besser hätte ich Peter und Jaqueline heute nicht vorfinden können. Ich bin selbst überrascht, wie das eingeschlagen hat", versichert die Matching-Expertin. Peter pflichtet ihr bei und schiebt lächelnd hinterher: "Danke für die tollste Frau."

Brautpaar auf Erkundungstour

Die Flitterwochen verbringt das Brautpaar an der Küste Portugals. Peter kann es kaum erwarten, denn auf der ersten gemeinsamen Reise gibt es allerhand zu erleben. "Ich bin nicht nur gespannt das Land zu erkunden, ich will auch Jaqueline ein bisschen erkunden", kommentiert der Bräutigam.

Erste Hürde für das Ehepaar

Die erste Hürde der frischen Ehe konnte das Paar bereits meistern. Auf dem Flug in das Urlaubsparadies saßen sie nicht neben-, sondern hintereinander. Trotz des räumlichen Hindernisses konnten die beiden die Finger nicht voneinander lassen. "Wir haben allerlei Verrenkungen gemacht, nur um uns anzufassen", berichtet Jaqueline lächelnd. Peter ist hin und weg von seiner Braut: "In der kurzen Zeit wachsen sehr starke Gefühle in mir."

+++ Update, 3. Oktober 2022 +++

Traumhochzeit für Peter und Jaqueline

© SAT.1/Christoph Assmann

Begeisterung nach dem Jawort

"Ja, ich will." Als Peter am Traualtar die drei wunderbaren und vor allem bedeutungsvollen Worte aus Jaquelines Mund hört, kommt er aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Soeben haben sich die Krankenhaussekretärin und der Polizist das Jawort gegeben und damit den Bund der Ehe besiegelt. Im Anschluss zeigen sich die beiden sichtlich begeistert voneinander.

Alle Erwartungen übertroffen

"Bisher ist sie viel, viel mehr, als ich mir hätte vorstellen können", erzählt Peter euphorisch nach der Trauung. Er habe sich im Vorfeld optisch kein Bild machen wollen. Klar habe es grobe Vorstellungen gegeben. "Aber das übertrifft sie halt alles", schwärmt der 33-Jährige von seiner Ehefrau.

Jaqueline: "Ich find das wichtig, dass er gut küssen kann - und das kann er!"

Nicht weniger begeistert zeigt sich Peters frisch Angetraute. Die Gefühle waren schlichtweg überwältigend, erzählt die 26-Jährige. Deshalb sei es auch selbstverständlich gewesen, dass man sich nach dem Jawort küsse. Dann fügt sie schmunzelnd hinzu: "Man will ja auch wissen, was einen erwartet. Ich find das wichtig, dass er gut küssen kann - und das kann er!"

Freundin Denise: "Optisch ein Traumpaar. Richtig Bombe!"

Auch die restliche Hochzeitsgesellschaft spricht in höchsten Tönen vom frisch gebackenen Ehepaar. Jaquelines Freundin Denise ist auf der anschließenden Feier im Schlossgarten regelrecht aus dem Häuschen: "Optisch ein Traumpaar. Richtig Bombe! Die passen ja mal so was von gut zusammen. Das kann ja nur schöne Kinder geben, oder?" Währenddessen liefert Peters Freund Thomas Einblicke in die Gefühlswelt des Bräutigams: "Als Jaqueline dann reinkam in den Raum, hat man ihm angesehen, dass er komplett überwältigt ist …"

Eine sehr emotionale Trauung

Expertin Dr. Sandra Köhldorfer wirkt ebenfalls äußerst zufrieden mit dem Verlauf der Hochzeit. "Es war wirklich märchenhaft und ich freue mich, wenn es so weitergeht." Die Psychotherapie-Wissenschaftlerin begrüßt vor allem die vielen Komplimente innerhalb der emotionalen Trauzeremonie, die belegen würden, welche Anziehung und Energie zwischen dem Brautpaar herrsche.

Liebesglück zu zweit

Am Ende des Tages resümiert Braut Jaqueline ihren Hochzeitstag und zeigt sich hochzufrieden mit der Entscheidung: "Ich bin sehr glücklich, den Peter jetzt an meiner Seite zu haben. Für mich ist das auch kaum vorstellbar, dass ich lange Zeit allein war. Und dass da jetzt wirklich so ein Mann an meiner Seite ist, für mich ist das unfassbar und ich bin wirklich richtig glücklich."

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Das erste Blind Date steht fest: Peter und Jaqueline vor dem Altar

© SAT.1/Christoph Assmann;

Und es hat Zoom gemacht

Als Braut Jaqueline das Standesamt betritt, ist Peter, ihr Ehemann in spe, überwältigt: "Ein Wort: Wow!" Auch Jaqueline ist hingerissen: "Oh Gott, du riechst so gut! Du bist so schön! Und du hast so schöne Augen!" Einen märchenhafteren Start in die Ehe kann man sich nicht wünschen. Erst recht nicht, wenn man den/die Zukünftige:n auf dem Standesamt überhaupt erst kennenlernt!

Schwiegermutter in spe begeistert

Im Vorfeld wurden die Paare auf Basis umfangreicher wissenschaftlicher Analysen durch das erfahrene Expertentrio Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst gematcht. Mit Erfolg! Und das begeistert auch Brautmutter Silvia: "Mein erster Eindruck ist, dass die Experten eine super Arbeit geleistet haben!"

