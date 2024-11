"Hochzeit auf den ersten Blick" 2024: Alle Paare von Staffel 11 im Überblick

Zwölf mutige Singles haben es wieder getan: ihr Liebes-Glück in die Hände von versierten Expert:innen gelegt. Welche Paare in Staffel 11 von "Hochzeit auf den ersten Blick" gematcht wurden, erfährst du hier.

Herzklopfen und der Traum von der ganz großen Liebe?

Diese Singles hoffen in Staffel 11 auf die große Liebe

Neue Singles, neue Hochzeiten - neue Liebesgeschichten? Diese zwölf Singles stürzen sich dieses Jahr in das größte Sozial-Experiment der Welt "Hochzeit auf den ersten Blick":

Pia (27) aus Syke (Niedersachsen)

Jenny (39) aus Dormagen (Nordrhein-Westfalen)

Michelle (32) aus Castrop-Rauxel (Nordrhein-Westfalen)

Emma (25) aus Cuxhaven (Niedersachsen)

Desiree (37) aus Worbis (Thüringen)

Francisca (30) aus Kirchheim unter Teck (Baden-Württemberg)

Toni (31) aus Burgkirchen (Bayern)

Christian (31) aus Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen)

Marco (44) aus Dresden (Sachsen)

Fabian (38) aus Illertissen (Bayern)

Kevin (34) aus Weisel (Rheinland-Pfalz)

Martin (46) aus Goslar (Niedersachsen)

Die Paare im Überblick

In den schönsten Schlössern Deutschlands treffen auch in diesem Jahr sechs perfekte Matches zum ersten Mal aufeinander. Sie sind sich vollkommen fremd, haben sich nie zuvor gesehen oder miteinander gesprochen. Wagen sie dennoch den beherzten Schritt in eine rechtskräftige Ehe?

Die Matches der 11. Staffel in der Galerie-Übersicht 1 / 6 © Joyn / Christoph Assmann Kann aus Wissenschaft Liebe werden? Pia und Toni wagen als erstes Paar der 11. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" das größte Sozial-Experiment der Welt. © Joyn / Christoph Assmann Werden Michelle und Fabian zueinander finden? Sie gehen als zweites Match den Bund fürs Leben ein. © Joyn / Christoph Assmann Laut den Expert:innen sind Emma und Christian ein perfektes Match. Werden die beiden zueinander finden? © Joyn / Christoph Assmann Auch sie sollen wie geschaffen füreinander sein: Jenny und Martin geben einander das Jawort in Folge 4. © Joyn / Christoph Assmann Sie kommt aus Thüringen, er aus Sachsen: Werden Desiree und Marco einmal mehr beweisen, dass aus Wissenschaft Liebe werden kann? © Joyn / Christoph Assmann Sie bilden den krönenden Abschluss: Geben Francisca und Kevin einander das letzte Jawort in Staffel 11?

Pia und Toni: Das erste Liebes-Match in Staffel 11

Sie haben das erste Blind Date der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick": die 27-jährige Pia aus Syke und der 31-jährige Toni aus Burgkirchen. Werden die beiden zueinander finden? Verfolge hier ihr emotionales Abenteuer.

Michelle und Fabian erleben eine Achterbahn der Gefühle

Die 32-jährige Michelle aus Castrop-Rauxel und der 38-jährige Fabian aus Illertissen sind bereit für die große Liebe. Doch ihre "Hochzeit auf den ersten Blick" nimmt eine unerwartete Wendung: Wenige Augenblicke vor dem großen Moment verhindert ein Unwetter ihr erstes Aufeinandertreffen auf dem Standesamt. Kann die Trauung trotz aller Widrigkeiten noch stattfinden?

Nordsee trifft auf Ruhrpott: Emma und Christian

Sie stehen schon in den Startlöchern: die 25-jährige Emma aus Cuxhaven und der 31-jährige Christian aus Gelsenkirchen. Beide eint der innige Wunsch nach einer gemeinsamen Familie: Wird sich ihr Traum bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024 erfüllen?

Ein weiteres Match: Werden Jenny und Martin zueinander finden?

Auch die 39-jährige Jenny aus Dormagen und der 46-jährige Martin aus Goslar sollen wie geschaffen füreinander sein, oder wie es Matching-Analyst Markus Ernst auf den Punkt bringt: "ein Paar mit vielen Gemeinsamkeiten und ein Paar, das sich gegenseitig viel geben kann". Wird der Experte Recht behalten - und das noch fremde Brautpaar heiraten und sich lieben lernen?

Desiree und Marco sehnen sich nach Zweisamkeit

Amor mach dich bereit, denn die nächsten beiden (Noch-)Singles wurden gematcht: die 37-jährige Desiree aus Worbis und der 44-jährige Marco aus Dresden. Beide eint der Wunsch nach Nähe und Geborgenheit. Wird aus Wissenschaft bei ihnen die große Liebe erwachsen?

Das letzte Match in Staffel 11: Francisca und Kevin

Sie bilden den krönenden Abschluss der diesjährigen Matches: die 30-jährige Francisca aus Kirchheim unter Teck und der 24-jährige Kevin aus Wiesel. Ob sie die letzte "Hochzeit auf den ersten Blick" der 11. Staffel wagen und zueinander finden werden?

"Hochzeit auf den ersten Blick" - neun Episoden, ab 28. Oktober 2024 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn sowie einzigartige Einblicke zur 11. Staffel bereits ab 21. Oktober 2024 exklusiv auf Joyn.