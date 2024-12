Fehlende Kommunikation und körperliche Nähe auf Distanz machen Desiree und Marco zu schaffen. Am Ende des Experiments waren sie sich uneins. Desiree packt nun über die Gründe ihrer Entscheidung aus.

+++ Update, 24. Dezember 2024 +++

Darum will Desiree die Scheidung

Die Ehe von Desiree und Marco war von Anfang an ein Auf und Ab. Während Marco im Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" seine Entscheidung noch einmal revidiert und sich doch für die Ehe ausgesprochen hat, schrieb Desiree das Wort "Scheidung" in ihren Umschlag. Sie willigte zunächst aber ein, an der gemeinsamen Zukunft arbeiten zu wollen und ihr Urteil unter Umständen wieder zu revidieren.

Natürlich habe ich mir ein anderes Ende gewünscht, aber ich bin dankbar, nicht in einer falschen Beziehung zu verharren. Desiree via Instagram

Doch nun steht fest: Desiree und Marco bleiben getrennt und werden sich scheiden lassen. "Es gab kein weiteres Treffen und er entschied, die Ehe nicht weiterzuführen", schreibt sie in einem Posting auf Instagram. Als Grund nennt sie, dass Marco "die Entfernung und der Aufwand" letztendlich zu groß waren. Doch sie gibt ebenfalls an, dass sie schon früh gemerkt habe, dass "Marco nicht der Richtige ist". Sie ist dennoch froh, das Experiment gewagt zu haben und sie glaubt weiterhin an die Liebe.

+++ Update, 23. Dezember 2024 +++

Ehe oder Scheidung? Desiree und Marco müssen sich entscheiden

Mit einer romantischen Hochzeit begann das Experiment für Desiree und Marco. Während ihrer Hochzeitsreise in Jamaika sei es allerdings zum "Knick" gekommen, wie Marco findet. Die große Baustelle zwischen den beiden: die Kommunikation. Desiree wünscht sich mehr und Marco will es lieber langsamer angehen lassen.

Am Finaltag sitzen die beiden den Expert:innen gegenüber. Die Probleme der mangelnden Kommunikation und der körperlichen Distanz sind geblieben, wie Desiree zugibt. Dr. Sandra Köhldorfer spürt, dass Desiree diese Erkenntnis sehr berührt und harkt nach. Sie trifft einen Nerv und bei Desiree laufen die ersten Tränen. Sie gibt zu, dass sie sich mehr gewünscht hätte:

Es ist einfach schade! […] Wir sind bis jetzt nicht über dieses freundschaftliche Level hinausgekommen. Desiree

Marco versucht, die emotionale Desiree in den Arm zu nehmen. Sie weist jedoch die Nähe nach kurzer Zeit zurück. Trotzdem wendet sich Marco nicht ab und bleibt seiner Frau zugewandt.

Überraschende Kehrtwende: So entscheiden sich die Desiree und Marco

Die Experten möchten vor der finalen Entscheidung darauf eingehen, was die beiden füreinander empfinden. Für Desiree sind die Diskrepanzen im Miteinander der Grund, warum sie in ihrer Beziehung nicht weiter gekommen sind.

Marco ist überraschend ehrlich und spiegelt seiner Desiree offen seine Zuneigung:

Ich mag sie unheimlich. Und hätte schon Interesse, sie näher kennenzulernen! Marco über Desiree

Die Offenheit ihres Marcos zaubert Desiree ein Schmunzeln auf die Lippen. Dann stellt Psychologe Markus Ernst zuerst Marco die finale Frage: Wollen Sie die Ehe oder die Scheidung? Und Marco hat eine Überraschung parat, die es so noch nie bei "Hochzeit auf den ersten Blick" gab: "Bis heute früh war ich mir nicht sicher und hab heute früh etwas aufgeschrieben, wo ich im Nachhinein aktuell mit der Situation und mit dem aufgeschriebenen Wort mächtig unglücklich bin", erklärt der 44-Jährige und führt fort:

Ich würde das gerne tauschen wollen: Ich hab Scheidung aufgeschrieben, aber ich möchte gerne die Ehe! Marco

Desiree hingegen hat "Scheidung" aufgeschrieben. Sie ist sichtlich ergriffen und hat sich den Entschluss nicht leicht gemacht:

Der Grund dafür ist, dass es kein Zurückkommen gibt: Ich geh auf ihn zu und da kommt nichts zurück, und ich hab da keine Kraft mehr für. Desiree

Obwohl Desiree erstmal bei ihrem Entschluss bleiben will, zeigt sie sich bereit für eine Annäherung nach dem Experiment: "Ich wäre nach vier Wochen nochmal offen auf ihn zuzugehen", gibt sie zu. Können die beiden nach dem Experiment wieder zueinanderfinden und mit weniger Druck einen Neustart wagen?

+++ Update, 16. Dezember 2024 +++

Desiree lernt Marcos Freund:innen kennen

Nach Kommunikations-Schwierigkeiten und stellenweise dicker Luft während der Hochzeitsreise wollen Desiree und Marco in Deutschland noch mal frisch starten.

Zu Besuch in der Heimat ihres Mannes lernt Desiree Marcos engste Freund:innen bei einem Grillabend kennen. Und es geht sofort ans Eingemachte: Neugierig fragt Gastgeberin Tine, wie die beiden momentan zueinander stehen: "Wie ist es denn so? Seid ihr schwer verliebt?" Doch Desiree und Marco zeigen sich mehr verhalten als verliebt:

Schwer verliebt nicht, in der Phase sind wir noch nicht. Marco

Und Desiree? Sie sieht es ähnlich wie Marco: "Da sind wir ein bisschen weit von weg. Wir sind noch in der Kennenlernphase und hatten ein paar Ups und Downs. Wir arbeiten uns gerade von einem Down wieder zu einem Up."

Die Spuren der letzten Tage sind deutlich zwischen den beiden zu spüren. Denn von inniger Nähe sind Desiree und Marco noch weit entfernt, wie sie zugeben. Vor allem Marco hat Schwierigkeiten, sich gegenüber Desiree zu öffnen - sehr zu ihrem Leidwesen.

Rückblick für Desiree und Marco

Am Ende des Experiments steht die große Entscheidung an: Halten Desiree und Marco an ihrer Ehe fest oder gehen sie getrennte Wege?

Entscheidungshilfe gibt ihnen ein individueller Raum voller Erinnerungsstücke, die sie auf ihre aufregende Ehe-Reise zurückblicken lässt. Momente wie das Brechen des Eherings und Interview-Situationen wühlt das Paar auf. Desiree hat bei den vielen Erinnerungen "gemischte Gefühle", wie sie emotional zugibt:

Wir hatten ja auch wirklich schöne Momente, gerade am Anfang. Und es wurde dann nach und nach immer weniger. Desiree

Auch für Marco ist das Erlebte in so geballter Form "schon mulmig und aufwühlend". Dann müssen beide eine Entscheidung treffen.

+++ Update, 9. Dezember 2024 +++

Desiree wünscht sich mehr Engagement von Marco

Weiter geht die aufregende Hochzeitsreise für Desiree und Marco in Jamaika. Besonders Marco freut sich auf die endlosen Sandbänke der Karibik: "Ich hab mich gefreut, endlich am Strand zu sein", gibt der 44-Jährige in Folge 7 strahlend zu.

Doch die beiden verweilen nicht lange ruhig unter den Palmen am Strand. Denn es geht für das frischvermählte Paar in eine ganz besondere Location: Mit einem Boot werden die beiden zu der frei im Meer stehenden "Pelikan-Bar" gebracht. Eine Idylle mitten im türkisblauen Wasser, in deren Holz sich alle Gäst:innen verewigen dürfen.

Desiree nutzt die Gelegenheit, um bei Marco nachzuhorchen: "Was meinst du jetzt so zu unserem Kennenlernen bis jetzt?" Seine Antwort lässt nicht lange auf sich warten. "Ich würde sagen, läuft von mir aus", erwidert der Projektleiter lachend. Für Desirees Geschmack läuft es allerdings etwas zu gemächlich mit Marco: "Würdest du sagen, dass wir das gleiche Tempo haben?", fragt sie ihrem Ehemann offen. Marco ist ehrlich und gibt zu, dass er noch etwas aus der Reserve kommen könnte.

Die Unterschiede in der Kennlern-Geschwindigkeit verunsichern Desiree. Sie gibt zu, dass sie diese Zurückhaltung von vorherigen Partnern nicht in dieser Weise kennt und fragt nach, ob es einen Grund für Marcos Schüchternheit gibt. Doch ihr Mann tut sich schwer, sich zu öffnen:

Mir fällt es auch relativ schwer, mir immer Fragen zu überlegen. Das klingt jetzt wahrscheinlich wie Desinteresse, aber das ist eigentlich gar nicht so! […] Ich lass es einfach gerne etwas ruhig angehen. Marco

Der 44-Jährige weicht der Thematik aus und beendet das Gespräch mit einem Kuss. Doch können die beiden ihr gemeinsames Kennlern-Tempo noch finden oder bleibt Marco in der Defensive?

Der letzte Abend auf Jamaika

Zum Abschluss ihrer Hochzeitsreise gibt es ein idyllisches Abendessen im Grünen mit Blick auf den Ozean. An ihrem letzten gemeinsamen Abend in Jamaika werden noch mal die großen Themen ausgepackt. Marco ist beim Fertigmachen für das Essen mit seiner Desiree sichtlich nervös: "Ich bin ein bisschen innerlich aufgewühlt, ein bisschen unentspannt. Ich überlege einfach, was der Abend bringen wird", meint Marco, während er einen letzten prüfenden Blick in den Spiegel wirft.

Vor unglaublichem Meer-Panorama kann das frisch verheiratete Paar den Abend ausklingen lassen. Von Action bis Entspannung haben Desiree und Marco viel auf Jamaika erlebt und lassen ihre gemeinsame Zeit Revue passieren. Doch Marcos Zurückhaltung ist auch an ihrem letzten Abend Thema:

Würdest du sagen, dass ich den richtigen Marco hier auf der Hochzeitsreise kennengelernt hab? Desiree zu marco

Doch eine konkrete Antwort, wie sie sich Desiree von ihrem Ehegatten wünscht, erhält sie nicht: "Ja und nein, ich war schon der Marco, den es schon im normalen Leben gibt. Aber ich war auch der Marco, der sich zurückgezogen hat und dann einfach auch mal nicht so viel gesagt hat. Das bin ich dann auch", meint Marco ausweichend. Er gibt jedoch auch zu, dass zwischen ihnen beiden die Lockerheit nicht wie gewünscht aufkam:

Generell hat noch so ein bisschen die Leichtigkeit zwischen uns gefehlt! Marco

Desiree gibt ebenfalls zu, dass sie durch das häufige Eingehen auf Marco "manchmal an Grenzen gestoßen" sei. "Das Thema Leichtigkeit wird noch dauern, das wird mit der Zeit kommen oder halt nicht", meint Desiree leicht resigniert nach dem gemeinsamen Abendessen. Trotzdem möchten die beiden einem gemeinsamen Alltag in Deutschland eine Chance geben.

Wird es das Paar nach der Hochzeitsreise schaffen, eine für beide Seiten zufriedenstellende Kommunikation zu etablieren? Wird sich Marco seiner Desiree also mehr öffnen können? Es bleibt spannend!

+++ Update, 2. Dezember 2024 +++

Viele Zärtlichkeiten und Küsse nach der "Hochzeit auf den ersten Blick"

Ihr Start ins Eheleben hätte nicht schöner sein können: Desiree und Marco sind sich auf Anhieb sympathisch, genießen beide die gegenseitige Nähe, tauschen viele Zärtlichkeiten nach ihrem traumhaften Jawort aus. Noch am Abend können die beiden kaum die Finger voneinander lassen.

Auch in der Hochzeitsnacht kommen sich die beiden näher. "Wir sind Arm in Arm kuschelnd aufgewacht", offenbart Desiree am ersten Ehe-Morgen. Auch Marco erinnert sich an schöne Momente der Zweisamkeit:

Wir haben in der Hochzeitsnacht uns körperlich angenähert im Sinne von Kuscheln. Marco

Perfekte Voraussetzungen also für die bevorstehende Hochzeitsreise in Jamaika, wo sich die Frischvermählten noch besser kennenlernen können.

Verliert Marco das Interesse an Desiree?

Doch kaum auf Jamaika angekommen, beginnen sich bei Desiree erste Zweifel zu regen. Der Grund? Ihr unterschiedliches Tempo beim Kennenlernen. "Aktuell hab ich das Gefühl, dass Marco ein bisschen weniger Interesse zeigt, beziehungsweise weniger Nachfragen stellt zu meiner Person", erklärt die 37-Jährige.

Wird Marco sich in den nächsten Tagen ihrer Hochzeitsreise mehr öffnen können und auf Desiree zukommen?

+++ Update, 25. November 2024 +++

Vorfreude und Nervosität bei Desiree und Marco

In Sachsen stehen alle Zeichen auf Hochzeit: Nur wenige Meter voneinander entfernt bereiten sich Desiree und Marco auf ihren großen Moment auf dem Standesamt vor. Beim Anziehen des Hochzeitskleids steht der Braut ihre beste Freundin Christina zur Seite.

Kurz vor der Trauung sind noch viele Fragen offen. Eine wichtige: Wünscht sich die Braut einen Kuss von ihrem Zukünftigen? Darüber hat sich die 37-Jährige schon Gedanken gemacht, wie sie ihrer Trauzeugin verrät:

Einen Kuss würde ich gut finden! Desiree, kurz vor der Hochzeit

Trotz ihrer Entschlossenheit ist die Braut kurz vor ihrem Gang zum Standesamt unruhiger, als sie zugeben will, wie ihre beste Freundin weiß: "Sie war heute Morgen ganz ruhig und gelassen. Und jetzt kommt doch die Vorfreude und Nervosität."

Auch Marco ist die Anspannung anzusehen. Sein Trauzeuge Phillip unterstützt ihn beim großen Schritt ins Ungewisse. "Jetzt wird's ernst", bringt er es nach den finalen Handgriffen auf den Punkt.

Desirees und Marcos großer Moment

Dann ist der nervenaufreibende Moment gekommen: Desiree und Marco stehen sich zum ersten Mal gegenüber. Das Eis brechen die beiden schnell und nehmen sich herzlich in den Arm.

Marcos erster Eindruck von seiner Braut: "Wunderschön!"

Als Erstes sind mir die schönen dunklen Haare ins Auge gefallen. Marco über Desiree

Vor der Standesbeamtin ergreift Marco die Initiative und nimmt Desirees Hand. Für sie ein positives Zeichen, was ihr einen großen Teil der Anspannung nimmt: "Ich fand es gut, dass er gleich meine Hand genommen hat. Das hat mir Sicherheit gegeben und mir die Aufregung einfach ein bisschen genommen", erinnert sich die 37-Jährige.

Nach ein paar persönlichen Worten ist es so weit: Entscheiden sich Desiree und Marco für den Bund der Ehe? Aufatmen in der Hochzeitsgesellschaft, denn mit einem deutlichen "Ja, ich will" sind Desiree und Marco jetzt rechtskräftig verheiratet.

Und auch Desirees Frage wird sogleich beantwortet: Mit einem ersten innigen Kuss besiegeln Desiree und Marco ihren mutigen Schritt Richtung Eheleben. Und es bleibt nicht nur bei einem Kuss an ihrem großen Tag: Weitere folgen während der romantischen Hochzeitsfeier - und sicherlich warten noch einige auf die beiden während der bevorstehenden Hochzeitsreise.

+++ Update, 18. November 2024 +++

Desiree und Marco machen sich bereit

Nicht mehr lange, dann stehen sich Desiree und Marco zum ersten Mal im Standesamt gegenüber. Im traumhaften Schloss Lichtenwalde soll sie geschehen, ihre märchenhafte "Hochzeit auf den ersten Blick". Doch bevor es so weit ist, steht für die Noch-Singles etwas ganz Besonderes auf dem Programm: der Kauf von Brautkleid und Hochzeitsanzug.

Wie werden Braut und Bräutigam an ihrem großen Tag aufeinander reagieren? Werden sie den mutigen Schritt in eine gemeinsame Zukunft wagen?

+++ Ursprüngliche News +++

Beide sehnen sich nach Nähe

Zwei weitere (Noch-)Singles werden von den versierten Expert:innen gematcht: die 37-jährige Desiree aus Worbis und der 44-jährige Marco aus Dresden. Nach wissenschaftlichen Kriterien sollen die beiden perfekt zueinander passen.

Desiree wird als "sehr gelassene und selbstbewusste Frau" beschrieben. Nur eines fehle der Business Development Managerin, so Dr. Sandra Köhldorfer, und das ist: Nähe. "Sie möchte endlich wieder mit einem Partner einschlafen und aufwachen", weiß die Psychologische Psychotherapeutin.

Da kommt Marco ins Spiel. Der Projektleiter habe ebenfalls "Erfahrungen gemacht mit zu wenig Nähe und Gemeinsamkeit". Das sei "etwas, auf das er nicht mehr verzichten möchte", erklärt die Matching-Expertin.

Hier geht's zu den Porträtseiten von Desiree und Marco Desiree Marco

Desiree und Marco sind "sehr kompatibel"

Hinzukommt, dass Desiree und Marco "einfach so gerne draußen" seien, führt Dr. Sandra Köhldorfer fort. "Das ist schon etwas Wichtiges, wenn man das mit seinem Partner teilen kann." Ob auf dem Motorrad, auf Wanderwegen oder beim Heimwerken: Beide sind voller Lebensfreude und Energie.

Generell sind sie, was den Lebensstil anbelangt, sehr kompatibel. Dr. Sandra Köhldorfer über Desiree und Marco

Auch was ihre Intimität angeht, matchen Desiree und Marco auf ganzer Linie. Beiden sei "Sexualität sehr, sehr wichtig", erklärt Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn. "Sie haben da ganz hohe Werte und sind da auch ein bisschen unkonventionell unterwegs."

Die Fakten sind vielversprechend. Am Ende liegt es allerdings an ihnen, ob aus Wissenschaft zunächst ein Jawort entsteht und daraus Liebe erwächst.