Im Finale müssen sich Emma und Christian entscheiden: Sehen sie für ihre Ehe eine Zukunft oder wollen sie die Scheidung?

Anzeige

Gehen Emma und Christian gemeinsame oder getrennte Wege? Das große Finale der 11. Staffel: Hier kostenlos auf Joyn schauen!

Anzeige

Anzeige

+++ Update, 23. Dezember 2024 +++

Rückblick: Werden Emma und Christian ihrer Ehe eine Chance geben?

Beim großen Finale werfen die Paare getrennt voneinander einen Blick auf ihre gemeinsame Reise bei "Hochzeit auf den ersten Blick". Das Wiedererleben der gemeinsamen Momente ruft für Emma und Christian schöne, aber auch schwierige Momente hervor. Besonders Emma hofft, durch die Aufnahmen und Gespräche von Christian einen tieferen Einblick in das Gefühlsleben ihres Partners zu bekommen:

Ich bin gespannt auf die Interviews. Und ja, ich erhoffe mir, dass er vielleicht ein paar Dinge gesagt hat, die er jetzt noch nicht so zu mir geäußert hat. Emma

Dieser Wunsch geht für Emma in Erfüllung, mit dem positiven Feedback ihres Mannes: "Die ganze Zeit bis hierhin, das hat sich irgendwie gelohnt. Also da war direkt irgendwie so eine Verbundenheit da, dass diese Ängste, die man vielleicht irgendwo noch im Kopf hatte, dass die eigentlich unbegründet waren."

Auch zeigt der Rückblick den beiden, dass sie die Stolpersteine in der Kommunikation während der Hochzeitsreise bewältigen konnten. Mit einem freudigen Lächeln und etwas Freudentränen kehren die beiden zurück zu den anderen Paaren. Nach dem Rückblick ist klar: Den Grundstein für eine glückliche Ehe haben Emma und Christian bereits gelegt.

Anzeige

Anzeige

Stunde der Wahrheit: Entscheiden sie sich für die Liebe oder die Trennung?

Am Ende steht die große Entscheidung an: gemeinsame Zukunft oder Trennung? Das erste Paar, dass sie treffen muss, sind Emma und Christian.

Zuerst fragt Paar-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer Emma, ob sie die Ehe oder die Scheidung will. Die Antwort ist schnell klar: "Ich möchte die Ehe". Für sie stehe das "E" in "Ehe" für ihre Erlebnisse, im Speziellen den Elefanten während ihrer Hochzeitsreise, das "H" für "Haus" und das zweite "E" für ihre gemeinsame Entwicklung, wie sie strahlend erklärt.

Auch Christian ist sich seiner Sache sicher und antwortet prompt: "Ich hab mich auch für die Ehe entschieden!" Für beide ist das Liebes-Glück perfekt, und sie küssen sich innig. Für Matching-Experte Markus Ernst ein freudiger Auftakt im Finale:

Die beiden haben wirklich alles richtig gemacht, sie haben viele Hürden genommen und das erfolgreich bewältigt. Markus Ernst

Ab jetzt heißt es für Emma und Christian: Volle Kraft voraus in die gemeinsame Zukunft als Eheleute!

Wie haben sich die anderen Paare entschieden? Hier das Finale der 11. Staffel kostenlos schauen!

Anzeige

Anzeige

+++ Update, 16. Dezember 2024 +++

Entscheiden sich Emma und Christian füreinander?

Während ihrer Hochzeitsreise in Sri Lanka konnten Emma und Christian eine stabile Basis entwickeln und merkten schnell: "Das mit uns, das passt!" Doch nach dem romantischen Ausklang ihrer Flitter-Tage muss sich das Paar entscheiden: Will es die Ehe weiterführen - oder getrennte Wege gehen?

Um ihren Entscheidungs-Prozess zu unterstützen, begeben sich Emma und Christian einzeln auf eine Zeitreise der gemeinsamen Momente. Das Paar blickt zurück auf seine traumhafte Hochzeit, die ersten Stunden zu zweit und die gemeinsame Reise durch Sri Lanka. Mit positiven Gefühlen erleben sowohl Emma als auch Christian die Erinnerungen.

Auch dürfen sie Ausschnitte aus den Interviews des jeweils anderen hören. Besonders Emma muss darüber schmunzeln, was ihr Ehemann über sie zu sagen hatte:

Der sagt Sachen im Interview, die hat er noch nicht so zu mir gesagt! Emma über Christian

Am Ende müssen die beiden jedoch eine Entscheidung treffen: Wollen sie die Zukunftspläne, die sie an ihrem letzten Abend in Sri Lanka schmiedeten, umsetzen? Christian ist sich seiner Sache bereits sicher:

Meine Entscheidung für die nächsten Tage steht eigentlich schon seit Wochen fest! Christian

Anzeige

+++ Update, 9. Dezember 2024 +++

"Die ersten Kinder ins Leben entlassen": Emma und Christian kommen sich in Sri Lanka näher

Für Emma und Christian bricht eine neue Etappe ihrer Hochzeitsreise an. Auf einer Schildkröten-Farm dürfen die beiden beim Artenschutz der gepanzerten Meerestiere mithelfen. Der Natur- und Artenschutz ist für beide eine Herzensangelegenheit: "Das Thema Umwelt verbindet uns beide. Dass wir auch beide was Gutes für diese Schildkröten tun […], das ist richtig schön!", erzählt Emma lächelnd.

Auch Christian ist begeistert von dem Schildkröten-Rettungsprogramm. Denn das Paar darf nicht nur zuschauen, sondern selbst die winzigen Schildkröten-Babys in die Freiheit entlassen: "Bei mir war die Freude echt groß, dass wir da quasi die Möglichkeit bekommen, das jetzt auch zu tun und nicht einfach nur durch die Auffangstation geführt werden. […] Da haben wir direkt die ersten Kinder ins Leben entlassen heute", sagt Christian freudig.

Der Tag in der Schildkröten-Aufzucht zeigt Emma, wie sanftmütig ihr Christian sein kann. Eine Eigenschaft, die sie sehr zu schätzen weiß: "Heute hab ich seine empathische Ader kennengelernt, dass er mit Tieren richtig gut kann und mit diesen Babys [Schildkröten] total liebevoll war und sich so sehr darum bemüht hat, sie vorsichtig ins Wasser zu setzen." Bei so viel Lob für Christian stehen alle Zeichen auf Liebe!

Emma und Christian sprechen konkret über ihre Zukunft

Mit einem romantischen Dinner am Strand beenden Emma und Christian ihre Hochzeitsreise in Sri Lanka. Emma empfand die gemeinsame Zeit mit ihrem Christian als extrem positiv. Ihr Feedback, dass sie sich mehr Resonanz und auch Komplimente von ihrem Partner wünscht, habe Christian vollends angenommen, wie sie verrät. Das zeigt Christian auch beim gemeinsamen Abendessen, zu dem Emma in einem roten Sommerkleid erscheint: "Emma hat sich sehr hübsch gemacht für das Dinner-Date. Das war sehr schön, Emma so wieder anzusehen."

Das war einfach meine Frau, wo ich mir gedacht habe: So kann man öfter mal ausgehen. Christian zu Emmas Dinner-Look

Zwischen dem frisch verheirateten Paar ist die enge Vertrautheit spürbar. "Es hat sich aber trotzdem nicht so angefühlt, als ob es jetzt die erste Reise war, die wir zusammen gemacht haben", sagt Christian und streicht Emma sanft über ihre Hand. Emma empfand ebenfalls eine große Nähe und Vertrautheit während ihrer gemeinsamen Reise:

Wir sind die ganze Zeit zusammen und es ist harmonisch. Emma zu Christian am letzten Abend in Sri Lanka

Es liegt ein Knistern zwischen den beiden in der Luft und sie strahlen sich an. Dass sie ihre Ehe in Deutschland fortführen wollen, steht für die beiden fest. Christian ist sich sicher, dass er in Emma die Frau fürs Leben gefunden hat:

Wenn das alles so weitergeht wie bisher, dann kann ich in ein paar Wochen auch von Liebe sprechen. Christian

Sie sind sich einig, dass sie eine gemeinsame Zukunft aufbauen wollen. "Wenn ich in Emmas Augen gucke, seh ich so 'ne gemeinsame Zukunft einfach", gibt Christina schmunzelnd zu. Auch wie diese aussieht und die Familienplanung gestaltet werden soll, besprechen die beiden offen. Und zur Freude beider gibt es auch hier viele Übereinstimmungen.

Damit legen Emma und Christian ein solides Fundament, um die Hürden, die im gemeinsamen Leben in Deutschland auf sie zukommen, zu meistern.

+++ Update, 2. Dezember 2024 +++

Elefanten-Attacke vermiest Emmas und Christians Safari

"Ich mag ja Elefanten, weil die haben so 'ne ruhige Art an sich, weil sie sich hier so frei fühlen und dann sind sie ja auch vielleicht vom Wesen ganz anders - ist ja kein Zoo." Zu Beginn ihrer Safari im Yala-Nationalpark ist Tier-Fan Emma, die mit ihrem Ehemann Christian gerade ihre Hochzeitreise auf Sri Lanka genießt, voller Vorfreude.

Als Christian daraufhin entgegnet, dass diese imposanten Rüsseltiere auch anders drauf sein könnten, wenn man einen Jungbullen erwische, ahnen die beiden nicht, dass ihr Ausflug in einem Desaster enden würde.

Zunächst erfüllt sich Emmas Wunsch, einen Elefanten in freier Wildbahn zu sehen: Einer dieser, auch als "sanften Riesen" bekannten Tiere steht nur wenige Meter vor dem Neu-Ehepaar. Von einer Sekunde auf die andere ist es mit dem "Sanft-Sein" aber vorbei.

"Und dann hat er so Blick-Kontakt mit uns aufgenommen und ist dann zu uns gekommen, immer näher!", berichtet Emma. Schnell entwickelt sich eine hektische Lage. Der Safari-Jeep legt den Rückwärtsgang ein und versucht so, dem Elefanten zu entkommen.

Doch das gelingt nicht: Das Fahrzeug bleibt im Graben stecken und gerät dabei in Schieflage! Der Dickhäuter kommt Emma und Christian daraufhin gefährlich nahe. Der Elefant steht wenig später direkt am Jeep und streckt seinen Rüssel in den Innenraum. "Jetzt ist er im Wagen drin", so Christian. Nur noch wenige Zentimeter trennen die Insassen von dem imposanten Wildtier.

"Ich habe Angst": Panik bei Emma während Elefanten-Angriff

Emma ist sichtlich verstört. "Ich habe Angst", meint die 25-Jährige in Richtung ihres Ehemannes. Dessen Beruhigungsversuche bringen allerdings wenig. Immer wieder fordert sie den Fahrer zum Weiterfahren auf. Mehrfach schreit die Sozialpädagogin aus Cuxhaven "Please!" und "Go, Go, Go!"

Schließlich ergreift sie selbst die Initiative, als sie den Elefanten mit einer Wasserflasche, welche sie aus dem Auto wirft, ablenkt. Wenig später lässt der Elefant vom Jeep ab und die Fahrt kann weitergehen. "Das war schlimmer als meine Flugangst", bilanziert Emma unmittelbar im Anschluss. Für den Rest der Safari ist die Stimmung gedämpft. "Ich habe echt keine Lust mehr", so Emma.

Nach der Safari ist Christian nachdenklich. Wenn die Angst seiner Ehefrau bei gemeinsamen Aktivitäten regelmäßig dazwischenfunken würde, fände er das für sich schade. "Da mache ich mir ein bisschen Gedanken, wie das einfach in Zukunft sein könnte", gibt der 31-Jährige zu bedenken.

Können sich Emma und Christian nach diesem Schock-Erlebnis erholen und ihre restliche Zeit auf Sri Lanka genießen?

+++ Update, 25. November 2024 +++

Emmas und Christians Beziehung steht früh auf dem Prüfstand

Am Tag ihrer traumhaften "Hochzeit auf den ersten Blick" ahnen Emma und Christian noch nicht, dass ihnen herausfordernde Zeiten bevorstehen. Nach der ersten Nacht als Ehepaar soll es eigentlich auf große Hochzeitsreise gehen. Doch statt den ersten Flieger nach Sri Lanka zu nehmen, landen beide in der Klinik. Der Grund? Emma muss sich erst einmal in medizinische Behandlung begeben - wegen massiver Kopfschmerzen.

Nach einem Ärzte-Marathon bekommt die 25-Jährige endlich grünes Licht für die Hochzeitsreise. Obwohl: Da war doch noch was? Genau, ihre Flugangst!

Anspannung bei Emma! Steigt sie in den Flieger?

Je näher der Abflug rückt, desto mehr steigt Emmas Anspannung. Ihr Ehemann Christian zeigt großes Verständnis für ihre Flugangst und steht der 25-Jährigen bei.

Am Flughafen angekommen, spitzt sich Emmas Angst allerdings zu. Christian erinnert sich: "Ich steig da nicht ein, ich kann das nicht, ich schaff das überhaupt nicht", habe Emma kurz vor dem Abflug geäußert. Trotz allem bleibt der 31-Jährige fest an ihrer Seite, gibt seiner Ehefrau Halt und unterstützt sie nach besten Kräften.

Es war sehr dramatisch für mich, aber Christian hat das ganz toll gemacht. Emma, kurz vor dem Abflug

Mit Erfolg: Der Flieger nach Sri Lanka hebt ab - mit dem frischvermählten Paar. "Ich dachte, ich muss jetzt aus meiner Komfortzone kommen und meine Ängste überwinden, weil nur so können wir eine schöne Zeit haben zusammen", erklärt Emma.

Bei Emma und Christian kriselt es während der Hochzeitsreise

Doch die soll schon bald getrübt werden. Denn wenige Stunden nach ihrer Ankunft im Insel-Paradies schlittern die beiden auf die nächste Krise zu. "Wir haben uns eigentlich darauf gefreut, den Abend schön ausklingen zu lassen und noch mal Zeit miteinander zu verbringen", beginnt Christian und führt fort: "Emma war es dann aber wichtig anzusprechen, dass sie von mir noch kein Kompliment gehört hat."

Am ersten Abend ihrer Hochzeitsreise hätten sie viel miteinander gesprochen - dabei sei es auch um den Matching-Prozess bei "Hochzeit auf den ersten Blick" gegangen und welche Angaben sie für ihre Teilnahme gemacht hätten. Das Problem? Emma habe das "zu einem gewissen Zeitpunkt gekränkt", offenbart Christian. Denn: Als es um seine optischen Präferenzen ging, habe sich Emma in Christians Idealvorstellung seiner Traumfrau nicht wiedergefunden.

Wie die 25-Jährige im Interview erklärt, haben sie Christians Angaben in diesem Moment "schon verletzt". Schließlich sei es ihr Körper, außerdem habe ihr Neu-Ehemann "noch nicht so viel Positives" darüber gesagt.

Die beiden setzen sich zusammen und versuchen, das Problem aus dem Weg zu räumen. Beim gemeinsamen Gespräch kullern bei Christian sogar die Tränen.

Vorschau zeigt: Für Emma und Christian wird es gefährlich!

Werden Emma und Christian im Insel-Paradies wieder zusammenfinden? Die Vorschau auf die nächste Folge zeigt jedenfalls, dass es aufregend für die Frischvermählten in Sri Lanka weitergeht.

Auf dem nächsten Programmpunkt steht eine gemeinsame Safari mit Elefanten, die allerdings aus dem Ruder zu laufen scheint. Denn plötzlich steuert ein Dickhäuter schnellen Schrittes auf das Fahrzeug zu, in dem sich Emma und Christian befinden. Hektisch versucht der Fahrer, dem Koloss rückwärts auszuweichen - bis das Auto im Graben stecken bleibt und der Elefant dem Paar gefährlich nahekommt.

+++ Update, 18. November 2024 +++

Harte Belastungsprobe für Emma und Christian

Die 4. Folge der neuen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Staffel sorgt erneut für einen Schock-Moment. Zwar droht diesmal keine Trauung ins Wasser zu fallen, dafür steht jedoch Emmas und Christians Hochzeitsreise auf der Kippe.

Am Morgen nach der Trauung bahnt sich bereits das Drama an: Grund ist die bevorstehende Hochzeitsreise, die Emma aufgrund ihrer Flugangst zunehmend Kopfschmerzen bereitet. Als sie erfährt, dass es nach Sri Lanka geht, bleibt die Euphorie aus. Dennoch will sich die 25-Jährige der Herausforderung stellen - nicht ahnend, dass es dazu nicht kommen wird. Denn ihre Beschwerden werden schlimmer und schlimmer.

Schock! Emma muss ins Krankenhaus

Trotz entzündungshemmender Medikamente bekommt Emma Fieber, und ein Zwischenstopp im Krankenhaus ist unvermeidlich. Dort wird Verdacht auf eine Stirnhöhlenentzündung diagnostiziert. "Mit dieser kann sie nicht fliegen", erklärt Matching-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer, die das Paar über die gesamte Zeit unterstützend begleitet.

Es kann sein, dass ihre Hochzeitsreise nicht stattfinden wird. Dr. Sandra Köhldorfer

Ist damit Sri Lanka für Emma und Christian erst einmal passé? Die Anspannung steigt, schließlich ist die Hochzeitsreise ein zentraler Bestandteil des "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experiments. Dort haben sie die Chance, sich in einer romantischen Umgebung besser kennenzulernen und ihre Beziehung zu stärken.

Die Ungewissheit, ob sie diese wertvollen Erfahrungen überhaupt machen können, stellt das Paar vor seine erste große Herausforderung. Werden sie diese unbeschadet überstehen?

"Christian ist großartig mit dieser Situation umgegangen"

Während so mancher sicherlich frustriert über den möglichen Ausfall der Hochzeitsreise gewesen wäre, bleibt Christian die Ruhe selbst. Statt sich über die Situation zu ärgern, steht er seiner frisch angetrauten Ehefrau liebevoll zur Seite und gibt ihr Sicherheit.

Das weiß Emma zu schätzen: "Christian war an dem Tag sehr fürsorglich. Er hat mich in den Arm genommen, meinte: 'Wir müssen nicht fliegen, wenn es dir nicht gut geht!'" Und auch Dr. Sandra Köhldorfer lobt den 31-Jährigen: "Christian ist großartig mit dieser Situation umgegangen."

Das hätte kein Mann der Welt besser machen können als er in diesen Stunden. Dr. Sandra Köhldorfer über Christian

Trotz dieser Extremsituation hoffen beide weiterhin, nach Sri Lanka fliegen zu können, und klappern eine ärztliche Fachperson nach der anderen ab.

Am Ende zahlt sich ihr Durchhaltevermögen aus, denn nach einem nervenaufreibenden Tag gibt es endlich gute Nachrichten: Emma und Christian dürfen, wenn auch mit einem Tag Verspätung, ihre Hochzeitsreise antreten.

+++ Update, 11. November 2024 +++

Ab ins Eheleben!

Emma und Christian stoßen auf ihre "Hochzeit auf den ersten Blick" an. © Joyn / Christoph Assmann

Die Traum-Hochzeit von Emma und Christian wird Wirklichkeit: Obwohl sich die beiden auf dem Standesamt das erste Mal begegnen, sprühen zwischen der Cuxhavenerin und dem Gelsenkirchener sofort die Funken. Schon während der emotionalen Zeremonie stellen sie viele Gemeinsamkeiten fest, wie etwa die Vorliebe für fleischfreie Gerichte.

"Da ist jetzt so eine Nähe auf jeden Fall irgendwie entstanden", freut sich Christian. Das Jawort fällt beiden dementsprechend nicht schwer. Ihre Eheschließung besiegeln sie sogar direkt mit einem innigen Kuss.

Anschließend feiern die Frischvermählten ihren mutigen Entschluss ausgelassen mit Familie und Freund:innen. Den Song zum ersten Tanz liefert niemand Geringeres als Schlager-Star Anna-Carina Woitschack, die mit "Glücksmomente" für die perfekte Stimmung sorgt.

"Traum-Hochzeit": Emma und Christian schweben auf Wolke sieben

Nach der Feier zieht das Ehepaar ein durchweg positives Fazit: Als "echte Traum-Hochzeit" bezeichnet Emma glückselig den schönsten Tag ihres Lebens. Auch über ihren Bräutigam könnte sie nicht glücklicher sein: "Er gefällt mir sehr gut", schwärmt sie von Christian.

Den Abend lassen die 25-Jährige und ihr sechs Jahre älterer Ehemann in einer luxuriösen Hotel-Suite ausklingen.

Alle Szenen von Emmas und Christians "Hochzeit auf den ersten Blick" kostenlos anschauen Hier Folge 3 kostenfrei streamen!

Notaufnahme statt Flugzeug: Fällt die Hochzeitsreise von Emma und Christian ins Wasser?

Eigentlich steht einer romantischen Hochzeitsreise nun nichts mehr im Weg, findet auch der frisch gebackene Ehemann Christian, der die kommende Reise als "sehr aufregend" bezeichnet - und damit eine böse Prophezeiung macht.

Denn wie in der Vorschau auf die nächste Folge zu sehen ist, folgt am Flughafen der Schock: Die Hochzeitsreise von Emma und Christian steht noch vor Abflug auf der Kippe. Anstatt im Flieger sitzen die beiden in der Notaufnahme.

Auf der einen Seite habe ich mich auf die Reise gefreut. Auf der anderen Seite habe ich mich natürlich gefragt: Können wir die Reise überhaupt antreten? Christian

+++ Ursprüngliche News +++

Ein weiteres Match: Emma und Christian

Nach einer intensiven wissenschaftlichen Analyse der Singles haben die Matching-Expert:innen Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst ein weiteres Paar mit idealen Voraussetzungen für eine gemeinsame Zukunft gefunden: die 25-jährige Emma aus Cuxhaven und den 31-jährigen Christian aus Gelsenkirchen.

Beide eint ein inniger Wunsch nach Familie

Wenn es nach Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn geht, ist Christian der perfekte Partner an Emmas Seite. Nicht nur sei der Bankkaufmann ein verantwortungsvoller, ruhiger und strukturierter Mann, "der mitten im Leben" stehe, sondern er könne Emma auch "diese Stabilität" geben, die sie brauche.

Das Besondere bei beiden ist allerdings ihre große Sehnsucht nach einer eigenen Familie. Christian kann es gar nicht erwarten: "Im Idealfall wäre die Familiengründung so schnell wie möglich anzugehen", offenbart der 31-Jährige und erklärt: "Ich habe immer gesagt, dass ich nicht zu alt Vater werden möchte. Das ist ein Lebenstraum, der in Erfüllung gehen würde." Auch Emma betont:

Es wäre schön, wenn aus Wissenschaft nicht nur Liebe wird, sondern auch aus Wissenschaft Kinder entstehen. Emma

Hier geht's zu den Porträtseiten von Emma und Christian Emma Christian