Aus zehn Singles haben die Expert:innen fünf wunderbare Paare gebildet. Fehlt also nur noch ein letztes Match: Mit Francisca und Kevin werden die Paar-Konstellationen in Staffel 11 komplettiert.

Darum passen Francisca und Kevin perfekt zusammen

Das letzte Match in Staffel 11

Ihre "Hochzeit auf den ersten Blick" wird die letzte der 11. Staffel sein. Doch wie werden die 30-jährige Francisca aus Kirchheim unter Teck und der 34-jährige Kevin aus Weisel aufeinander reagieren, wenn sie sich zum ersten Mal im Standesamt begegnen?

Francisca hat sich bereits zum dritten Mal bei "Hochzeit auf den ersten Blick" beworben. Jetzt hat es endlich funktioniert: In Staffel 11 ist die Leiterin einer Kindertagesstätte dabei. Sich selbst beschreibt die 30-Jährige als einen "aufgeweckten, fröhlichen, lebensfrohen, sonnigen und ein bisschen verrückten Menschen".

Ich seh mich tatsächlich als Wirbelwind, sehr extrovertiert. Francisca

Nicht nur Dr. Sandra Köhldorfer weiß: Francisca ist eine "Macherin". Schließlich habe sie "einen tollen Beruf, Pferde und ein richtiges tolles Leben", so die Matching-Expertin. Neben ihrer Leidenschaft für Tiere und Reisen ist Francisca eine kreative Seele, die ihre Gedanken beim Nähen in die Ferne schweifen lässt und sich im Beruf als echte Teamplayerin zeigt. Doch über allem steht ihr Wunsch nach einem bodenständigen und verständnisvollen Partner - ihre "bessere Hälfte".

Wenn es nach den Expert:innen geht, treffen diese Eigenschaften auf Kevin zu. Der 34-Jährige sei genauso "spontan und witzig wie sie", erklärt Dr. Sandra Köhldorfer. Der Projektmanager ist ein leidenschaftlicher Faustballspieler und ein Mann, der mit beiden Beinen fest im Leben steht. Er hat ein Haus mit eigenen Händen gebaut - ein Zuhause, das er mit einer Frau teilen möchte, die seine lockere Art und seinen Wunsch nach einer treuen Partnerschaft teilt.

Ein ehrgeiziges, aber auch spannendes Match. Dr. Sandra Köhldorfer über Francisca und Kevin

Hier geht's zu den Porträtseiten von Francisca und Kevin

Passen Francisca und Kevin perfekt zueinander?

Ob Francisca und Kevin das ideale Match sind, bleibt eine spannende Frage. Ihre Lebenswege könnten unterschiedlicher nicht sein, doch ihre Werte scheinen sich zu überschneiden: Beide suchen nach Stabilität, Treue und Verständnis in einer Partnerschaft.

Wie es mit Francisca und Kevin bei "Hochzeit auf den ersten Blick" weitergeht, siehst du in Folge 4: Montag, 25. November 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn - oder vorab bei Joyn PLUS+.

Begleite Francisca und Kevin zu ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick"

