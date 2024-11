Als erstes Match in der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" beginnt für Pia und Toni das wohl aufregendste Kapitel ihres Lebens. Doch auf ihrer Hochzeitsreise in Japan wird ihre Beziehung auf die Probe gestellt.

+++ Update, 18. November 2024 +++

Pia und Toni gehen auf Tuchfühlung

Pia und Toni kommen sich in Japan näher. Doch sind sie auch auf einer Wellenlänge? © Joyn / SAT.1

Seit fünf Tagen sind Pia und Toni jetzt verheiratet und turteln durch Japan. Nach dem Power-Sightseeing in den großen japanischen Metropolen entfliehen die beiden dem Rummel der Stadt und verbringen einen Tag am See. Das schöne Wetter und die Zeit zu zweit tun dem frisch verheirateten Paar während seiner Hochzeitsreise sichtlich gut:

Es ist schön, mit Pia hier zu sein. Die Sonne ist da, wir genießen das gerade so ein bisschen, die Seele baumeln lassen! Toni

Aber Toni wird nicht nur durch die Sonne warm ums Herz. Pia im Bikini zu sehen, bringt den 31-Jährigen ganz schön ins Schwitzen:

Pia sieht im Bikini hinreißend aus! […] Steht ihr sehr gut! Toni

Auch beim gegenseitigen Eincremen lässt sich das Paar Zeit und nutzt die Gelegenheit, einander näherzukommen. Beide genießen die körperliche Nähe des anderen. "Also tatsächlich muss ich sagen: Ich creme mich eigentlich immer selbst ein, aber es hat sich ja mal angeboten, dass ich mal eingecremt werde", scherzt die 27-Jährige verlegen.

Doch auf Entspannung folgt schnell Aktion. Beim Stand-up-Paddling necken sich die beiden und paddeln um die Wette, was für Toni mit einem Sturz ins Wasser endet. Ihr Fazit? Durchaus positiv! Die beiden scheinen auf einer Wellenlänge zu sein.

Pia spricht über "Herausforderungen" mit Toni

Doch die sonnigen Stunden weichen schon bald ersten Gewitter-Wolken. Beim Tempel-Spaziergang sucht Pia das Gespräch mit Ehemann Toni. Auf dessen Frage, wie sie die Zeit und Erlebnisse der beiden wahrnimmt, gesteht sie, dass es für sie nicht rund zwischen den beiden läuft:

Das ist ganz schön schwierig hier teilweise. Pia

Toni ist der Schock anzusehen. Der 31-Jährige ist völlig perplex vom Geständnis seiner Ehefrau. Trotzdem bemüht er sich, Verständnis für Pias Gefühlslage zu zeigen. Aus seiner Sicht war jedoch die gemeinsame Reise bisher sehr harmonisch.

Doch nicht nur das: Pia will ehrlich mit Toni sein und gesteht ihm, dass sie Rücksprache mit den Expert:innen halten möchte. Pia sieht "Herausforderungen in ein paar Bereichen" und offenbart, "ein paar persönliche Trigger-Punkte" zu haben, die sie nicht so einfach überwinden kann.

Wird der Rat der Expertin Pia helfen, die Herausforderungen mit Toni zu meistern? Oder zerbricht ihre Ehe daran?

Ob die beiden wieder zueinander finden können, siehst du in Folge 5 von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024: Montag, 25. November, um 20:15 Uhr in SAT.1 und im Livestream auf Joyn - oder schon jetzt exklusiv vorab bei Joyn PLUS+.

+++ Update, 11. November 2024 +++

Pia und Tonis Hochzeitsreise: Große Herausforderungen in Kyōto

In Folge 1 gaben sich Pia und Toni bei ihrer ersten Begegnung im Standesamt das Jawort. Frisch verheiratet ging es für die beiden auf große Hochzeitsreise nach Japan. In Kyōto stehen Pia und Toni vor neuen Aufgaben und fühlen sich mit Fragen gegenseitig auf den Zahn.

Nach der Ankunft in Japan und dem überstandenen Jetlag geben die Expert:innen dem Paar prompt eine kleine Aufgabe. Um zu testen, wie gut sie als Team funktionieren, sollen Pia und Toni anhand von ihnen unbekannten japanischen Begriffen etwas auf dem Nishiki-Markt in Kyōto besorgen - eine Mammut-Aufgabe wegen der Sprachbarriere.

Was ist damit? Die Zeichen sind aber auch gemein! Pia

Mit Händen, Füßen und vielen Missverständnissen arbeiten sich die beiden durch die endlosen Stände des Markts. Werden sie die Aufgabe gemeinsam lösen können?

Große Fragen, die es in sich haben

Nicht nur ihre Fähigkeiten, zusammenzuarbeiten, sind in der japanischen Metropole gefragt. Denn die Expert:innen haben den frisch Vermählten einen Fragenkatalog mitgegeben, um sich noch näher kennenzulernen.

Im Hotelzimmer geht es dann an die großen Fragen. Pia und Toni strahlen sich an, lachen und sind ehrlich zueinander. Aber sie sprechen auch über weniger angenehme Themen, wie das Liebesleben vor ihrer Ehe. Für Toni ein sensibles Thema: "Die Frage ist ein bisschen schwierig". Doch Pia geht verständnisvoll auf den 31-Jährigen ein.

Ich habe den Eindruck, dass ich mich bei Pia fallen lassen kann und ihr offen und ehrlich alles gut sagen kann. Toni

Auch erkennt Pia die Verletzlichkeit ihres Gegenübers an: "Ich schätzte es einfach, dass er da ehrlich zu mir ist."

Im Clip: Gnadenlose Ehrlichkeit sorgt für Tränen bei Pia

+++ Update, 4. November 2024 +++

Die erste Nacht als Ehepaar

Es ist noch nicht einmal 24 Stunden her, dass Pia und Toni einander das Jawort gaben, ohne sich jemals zuvor gesehen zu haben. Nach einer märchenhaften "Hochzeit auf den ersten Blick" feierten sie ihren mutigen Schritt gemeinsam mit Familie und Freund:innen im traumhaften Barockschloss Lichtenwalde. Aber wie ging es für das frisch vermählte Paar weiter, nachdem die Lichter der Feier erloschen waren?

"Als die Kameras aus waren, waren wir beide erst mal sofort fixiert darauf, uns bettfertig zu machen", offenbart der 31-Jährige am ersten Ehe-Morgen. Vor der Hochzeitsnacht haben sie "ein bisschen gekuschelt" und "gequatscht", ergänzt Pia und verrät

Zum Schlafen haben wir Händchen gehalten, und auch den ein oder anderen Kuss ausgetauscht. Pia

Der Morgen danach

Eng aneinander kuschelnd, erwachen die beiden Turteltauben am nächsten Morgen in ihrer Hochzeitssuite. Mit einem Lächeln teilt Pia ihre Gefühle: "Ich würde sagen, dass ich mich in seiner Nähe sehr wohl und geborgen fühle." Auch Toni schätzt sich glücklich, mit Pia "einen ganz tollen Menschen" kennengelernt zu haben und freut sich, sie "noch eine ganze Zeit lang kennenlernen und hoffentlich lieben lernen" zu dürfen.

In puncto Nähe braucht der Sozialpädagoge allerdings noch Erfahrung, wie er Pia gesteht: "Das ist neu, ungewohnt, lange her bei mir. Da musst du mir helfen." Pia zeigt volles Verständnis: "Wir schauen, dass es passt und gehen da einfach Schritt für Schritt, wie wir uns wohlfühlen."

Was das Thema Nähe angeht, bin ich noch auf einer kleinen Entdeckungsreise. Toni

Zeit, sich näher kennenzulernen, haben Pia und Toni nun während ihrer Hochzeitsreise in Japan. Dort stehen ihnen schon die ersten gemeinsamen Herausforderungen bevor.

+++ Update, 28. Oktober 2024 +++

Prinz und Prinzessin für einen Tag

Romantischer könnte ihr großer Tag nicht sein: Auf Schloss Lichtenwalde verwandelt sich die warmherzige Pia in eine Prinzessin für einen Tag. Nicht mehr lange, dann blickt sie zum ersten Mal ihrem Prinzen, dem bodenständigen Bayern Toni, in die Augen.

Wird ihr Blind Date im Standesamt so sein, wie sie es sich in ihren Träumen vorgestellt haben? Voller Vorfreude blickt Bräutigam Toni auf das bevorstehende Blind Date im Standesamt:

Die Tür geht auf. Wir strahlen uns beide an. Wir haben beide ein Lächeln auf den Lippen. Und denken uns: Das ist es, wovon wir immer geträumt haben. Toni

Mit Herzklopfen schickt der 31-Jährige seiner Braut vor der Trauung eine rührende Botschaft: "Herz an und durch! Bis gleich, dein Bräutigam."

Toni überkommen die Gefühle

Der große Moment rückt immer näher: Die Gesellschaften sind für die standesamtliche Trauung im stilvoll geschmückten Saal eingetroffen, das Brautpaar macht sich auf den Weg. "Bereiter als jetzt kann ich gar nicht sein auf die Ehe", freut sich Pia auf ihr noch unbekanntes Match. Währenddessen ahnt Toni bereits, dass ihn im Standesamt die Flut seiner Gefühle überwältigen wird: "Das wird man spüren oder sehen bei mir."

Und er soll Recht behalten. Als der Bräutigam eintrifft, übermannen ihn die Emotionen. Vor lauter Aufregung kämpft er mit den Tränen. "Ihr seht alle ganz toll aus", entfährt es Toni mit zittriger Stimme, während er sichtlich um Fassung ringt. Liebevoll nimmt seine Mutter ihn in die Arme, bis er seine aufgewühlten Gefühle wieder im Griff hat.

Emotionen ab, Herz auf, Liebe an: Geht das Märchen in Erfüllung?

Das erste Match in Staffel 11: Geben Pia und Toni einander das Jawort? © Joyn / Christoph Assmann

Der lang ersehnte Höhepunkt steht unmittelbar bevor: Nur noch wenige Meter trennen Toni von seiner zukünftigen Frau. Dann öffnet er sich, der Vorhang für die Märchenhochzeit "auf den ersten Blick": Pia betritt den Trausaal, Braut und Bräutigam sehen sich zum allerersten Mal und haben nur noch Augen für sich.

Mein erster Gedanke: Mensch, da kommt ja ein weißer Engel durch die Tür. Toni

Auch Pia wird von ihrem Zukünftigen förmlich "in den Bann gezogen", wie sie offenbart: "Ich hab tatsächlich um mich herum gar nichts wahrgenommen, außer ihn."

Vieles passt "auf den ersten Blick", doch reicht das auch für eine rechtskräftige Eheschließung? Als Toni zuerst die "Frage aller Fragen" gestellt bekommt, antwortet dieser laut und deutlich "Ja, ich will". Ihm tut es Pia kurz darauf gleich: Die 27-Jährige will ebenso den Bund der Ehe eingehen. Damit ist es offiziell: Pia und Toni sind das erste Match, das sich in Staffel 11 das Jawort gibt.

Mit einem zarten Kuss besiegeln sie ihren mutigen Schritt in Richtung Ehe. Gerade für Toni sei ihr erster Kuss zwar "schön", aber "ungewohnt" gewesen. Schließlich habe der 31-Jährige, der vor Pia noch nie in einer Beziehung war, "diese Erfahrung ewig nicht" gehabt. Für seine Ehefrau habe sich der erste Kuss "lieb und schön" angefühlt, "so wie er für zwischen zwei völlig Fremden sein kann".

Wird aus Wissenschaft Liebe?

Pia und Toni wagen als erstes Paar der 11. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" das größte Sozial-Experiment der Welt. © Joyn / Christoph Assmann

Ob sich bei Pia und Toni die große Liebe entwickelt, wird sich noch zeigen. Matching-Expertin Beate Quinn gibt sich jedenfalls zuversichtlich. Ihr erster Eindruck sei "sehr gut":

Es ist offensichtlich: Die gefallen sich, die finden sich sympathisch. […] Ich hab ein sehr gutes Gefühl. Matching-Expertin Beate Quinn

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Sie bilden das erste Match in Staffel 11

Herzklopfen ist programmiert, wenn sich zwei Menschen im Standesamt begegnen und eine rechtskräftige Ehe eingehen, ohne sich jemals zuvor gesehen zu haben. Erneut wollen zwölf mutige Singles die "Hochzeit auf den ersten Blick" wagen, um die Liebe ihres Lebens zu finden. Die Chance darauf ist groß, denn auch in Staffel 11 sind die versierten Expert:innen Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst für die Zusammenstellung der Paare verantwortlich.

Auf dieses emotionale Abenteuer lassen sich auch der 31-jährige Toni aus Burgkirchen und die 27-jährige Pia aus Syke ein, die das erste Match in der 11. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" bilden.

Ein schönes, aber auch spezielles Paar mit einer sehr guten Passung. Matching-Experte Markus Ernst

"Hochzeit auf den ersten Blick" - neun Episoden, ab 28. Oktober 2024 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn sowie einzigartige Einblicke zur 11. Staffel bereits ab 21. Oktober 2024 exklusiv auf Joyn.