Im malerischen Schloss Proschwitz begegnen sich Jenny und Martin zum ersten Mal. Nach ihrer traumhaften "Hochzeit auf den ersten Blick" kommt es allerdings zu unerwarteten Turbulenzen.

Große Emotionen und Nervosität vor Jennys und Martins Trauung Jetzt die 4. Folge kostenfrei streamen!

+++ Update, 18. November 2024 +++

Für Martin wird es ernst

Nur noch wenige Augenblicke, bis Martin seine unbekannte Braut zum ersten Mal im Standesamt trifft. © Joyn / Christoph Assmann

Nervosität und Vorfreude begleitet Martin auf seinem Weg zum Standesamt. "Das ist keine Geschichte, wo man sagt: 'Okay, das macht man öfters!'", offenbart der Bräutigam. Auch Sorgen plagen den 46-Jährigen: Wird er den Vorstellungen seiner Match-Partnerin entsprechen? Wie sieht die Braut aus? Und: Wird es eine gemeinsame Zukunft geben?

Die Spannung ist jetzt doch so groß, dass man jetzt auch möchte, dass dieser eine Moment, auf den man sich sein Leben lang freut, auch endlich da ist. Martin

Als Stütze und Ratgeber in schweren Situationen ist seine ältere Schwester Trixi fest an Martins Seite. Für Martin ist der Rückhalt seiner Familie bei diesem großen Schritt extrem wichtig.

Auch für Trixi ist die Eheschließung ihres kleinen Bruders eine emotionale Angelegenheit. Den Tränen nah, erzählt sie von der engen Beziehung der Geschwister in allen Lebenslagen: "Ich bin seine große Schwester und wir halten eigentlich immer zusammen. Da freu ich mich, dass ich ihn da heute richtig unterstützen darf", erzählt Trixi mit immer wieder abbrechender Stimme.

Dann geht es los für Martin: Der 46-Jährige trifft auf dem Standesamt ein und begrüßt die Gesellschaften, die bereits Platz genommen haben. Eine Achterbahn der Gefühle für den Bräutigam:

Ich hätte nie gedacht, dass mich ein Moment mal so ergreifen würde. Martin

Für Jenny geht ein jahrelanger Traum in Erfüllung

Auch Jenny steht in den Hochzeits-Startlöchern. Vor der Ehe mit einem Mann, den sie zuvor noch nie getroffen hat, ist die 39-Jährige "positiv aufgeregt", wie sie lachend offenbart. Der Hafen der Ehe ist für Jenny ein langersehntes Ziel, dem sie mit positiver Vorfreude entgegenblickt. Trotzdem erfasst die Nervosität auch Jenny kurz vor dem großen Moment und es kullern einige Freudentränen.

Ich realisiere, dass das jetzt einfach wahr wird. Ich hab mir das einfach so sehr gewünscht! Jenny

Geben sich Jenny und Martin das Jawort?

Dann ist er gekommen, der große Moment: Martin und Jenny stehen sich zum ersten Mal gegenüber. Mit einem feierlichen "Ja, ich will" besiegeln sie ihren mutigen Entschluss, den sie mit einem liebevollen Kuss krönen. Damit reihen sie sich als viertes Paar in der 11. Staffel in die Liste derjenigen ein, die den Bund der Ehe eingegangen sind, ohne sich jemals zuvor gesehen zu haben.

Schock-Moment für Jenny und Martin: Platzt ihre Hochzeitsreise?

Doch nach der romantischen Zeremonie bleibt es nicht lange ruhig, denn unerwartete Turbulenzen warten auf das frisch vermählte Paar. Wie in der Vorschau auf Folge 5 zu sehen ist, wird Jennys und Martins Vorfreude auf die bevorstehende Hochzeitsreise durch einen Schock-Moment am Flughafen getrübt.

Unser Flug ist gecancelt! Jenny

Wie es für Jenny und Martin weitergeht, siehst du in Folge 5 von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024: Montag, 25. November, um 20:15 Uhr in SAT.1 und im Livestream auf Joyn - oder schon jetzt exklusiv vorab bei Joyn PLUS+.

Wird Jennys und Martins Reise abgesagt? In Folge 5 gibt es die Auflösung: Jetzt vorab streamen!

+++ Ursprüngliche News +++

Jenny und Martin: Ein perfektes Match?

Wenn es nach den versierten Expert:innen geht, sind sie ein Match mit idealen Voraussetzungen für eine glückliche Zukunft zu zweit: die 39-jährige Jenny aus Dormagen und der 46-jährige Martin aus Goslar.

Jenny wird als "liebenswerter, herzensguter, harmoniebedürftiger Mensch" beschrieben, der allerdings wenig Zärtlichkeit und Verlässlichkeit in der Kindheit erfahren durfte. Dadurch habe sie "schnell erwachsen werden" müssen, erklärt Matching-Expertin Beate Quinn. An ihrer Seite wünsche sich die Paar- und Sexualtherapeutin einen Partner, der auch Gefühle zeigen könne.

Da kommt Martin ins Spiel. Der 46-Jährige sei "tatsächlich so ein sinnlicher Mensch", wie Kollegin Dr. Sandra Köhldorfer einwirft. "Er nimmt die Dinge war, hat eine Sensibilität für Kleinigkeiten. […] Er hat ein Bewusstsein, was um ihn herum passiert."

Lerne Jenny und Martin in der 2. Folge näher kennen! Ab Minute 01:08:30: Hier kostenlos streamen!

Hier geht's zu den Porträtseiten von Jenny und Martin Jenny Martin

Beide eint derselbe Liebesstil

Laut den Expert:innen verfügen beide obendrein über ein gewisses Helfersyndrom. Jenny habe "immer ein offenes Ohr für andere", aber diese Aufmerksamkeit noch nie zurückbekommen, verdeutlicht Dr. Sandra Köhldorfer. Auch Martin kümmere "sich immer um die Bedürfnisse" seiner Mitmenschen. Deshalb wünsche man es den beiden auch so sehr, "dass sie mal jemand finden", fügt Beate Quinn hinzu.

Hinzu kommt, dass sie der gemeinsame Liebesstil Agape eint: "Fürsorglichsein, der Partner steht im Mittelpunkt." Das würde ihnen helfen, endlich mal in einer Beziehung anzukommen", ist sich die Expertin sicher, "wo der andere das auch zu schätzen weiß, diese Fürsorge", ergänzt Matching-Kollege Markus Ernst.

Ein Paar mit vielen Gemeinsamkeiten und ein Paar, das sich gegenseitig viel geben kann. Matching-Experte Markus Ernst über Jenny und Martin