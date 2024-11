Julia Leischik unterstützt Edeltraud (63) bei der Suche nach ihrer Halbschwester Silvia in der Schweiz. Eine emotionale Reise über Landesgrenzen hinweg. Neue Folgen von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" sonntags in SAT.1, vorab bei Joyn PLUS+ und auf Joyn in der Wiederholung.

Anzeige

Erlebe Edeltrauds bewegende Suche nach ihrer Halbschwester hautnah mit Hier geht's zur neuen Folge

Alle Folgen von "Bitte melde dich" kannst du nach der TV-Ausstrahlung kostenlos auf Joyn ansehen. Hier findest du alle TV-Sendetermine der neuen Staffel.

Anzeige

Anzeige

Getrennte Wege: Edeltrauds Familiengeschichte

Eine Handvoll Briefe sind die einzigen Zeugen einer unvollständigen Familiengeschichte. Der Vater ging früh in ihrem Leben in die Schweiz. Sein Tod hinterließ viele unbeantwortete Fragen und eine Gewissheit: Edeltraut hat eine ihr unbekannte Halbschwester.

Zwischen Hoffnung und Sehnsucht: Die Suche nach Silvia

Seit über zwei Jahrzehnten trägt Edeltraud den Wunsch in sich, ihre Halbschwester Silvia kennenzulernen. Die wenigen Briefe sind ihr einziger Anhaltspunkt für eine Familienverbindung in die Schweiz.

Anzeige

Anzeige

Julia Leischik: Grenzüberschreitende Spurensuche

In dieser bewegenden Episode macht sich die erfahrene Moderatorin Julia Leischik auf den Weg in die Schweiz, um Edeltrauds sehnlichsten Wunsch zu erfüllen. Mit ihrer Expertise in internationaler Personensuche setzt sie alles daran, Silvia zu finden.

Eine Reise voller Hoffnung

Julia und Edeltraud begeben sich auf eine emotionale Reise, während sie gemeinsam die Spuren in die Schweiz verfolgen. Werden sie den entscheidenden Hinweis finden, der zu Silvia führt? Und können sich die Halbschwestern nach so vielen Jahren endlich kennenlernen?

Anzeige

Anzeige

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich": Neue Schicksale aus dem echten Leben

Auch diese schicksalhaften Geschichten aus dem echten Leben siehst du in den neuen Folgen von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich":