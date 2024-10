Exklusiver Einblick: So sieht der "Promi Big Brother"-Container 2024 aus

Der neue "Promi Big Brother"-Container ist bereit, seine prominenten Bewohner:innen zu empfangen. Von der holzigen "Gelsenkirchener Barock"-Einrichtung bis hin zu dem brandneuen Kiosk, dem PBB-Späti, gibt es dieses Jahr einige spannende Neuerungen.

Das Wichtigste in Kürze Der "Promi Big Brother"-Container 2024 vereint rustikalen Charme, Luxus und neue Herausforderungen wie den Nachtwache-Buzzer und einen Kiosk mit Glücksrad.

Welche Bewohner:innen sich der Überwachung des großen Bruders aussetzen, kannst du in der Übersicht nachlesen.

Die neue Staffel von "Promi Big Brother" startet am 7. Oktober 2024 in SAT.1 und auf Joyn.

"Promi Big Brother" 2024: "Gelsenkirchener Barock" im Container

378 Quadratmeter, 373 Scheinwerfer und Lampen, 65 Kameras: Die Bewohner:innen des "Promi Big Brother"-Containers 2024 werden in eine Atmosphäre eintauchen, die alles andere als modern oder luxuriös ist. Die Inneneinrichtung orientiert sich am "Gelsenkirchener Barock" - einer Mischung aus Holz, Einfachheit und Gemütlichkeit. Trotz der spießigen Anmutung der Möbel gibt es auch einige luxuriöse Elemente, die den Alltag im Container auflockern sollen.

Den Einzug der Promis live streamen: Ab Samstag, 5. Oktober, um 15 Uhr auf Joyn

Schlafen wie im Matratzenlager

Eine der auffälligsten Neuerungen: Die Promis schlafen in diesem Jahr nicht in Stockbetten, sondern auf durchgehenden Liegeflächen, die an ein Matratzenlager erinnern. Eng nebeneinander stehen schmale Betten, die den Bewohner:innen keine allzu große Privatsphäre bieten. Das könnte für die eine oder andere angespannte Situation sorgen.

Luxus im Innenhof: Sauna und Whirlpool

Trotz der rustikalen Einrichtung wird den Promis im Innenhof ein Hauch von Luxus gegönnt. Dort erwartet sie eine Sauna und ein Whirlpool - perfekte Orte, um nach den täglichen Herausforderungen zu entspannen und zur Ruhe zu kommen. Die Frage bleibt: Wie oft werden die Bewohner:innen tatsächlich die Gelegenheit haben, diese Annehmlichkeiten zu genießen?

Ein weiteres Highlight für die diesjährigen Promis: Es gibt nicht nur eine, sondern gleich zwei Toiletten im Container. Für die Bewohner:innen dürfte dies eine Erleichterung sein.

Der PBB-Späti: Einkaufen mit Aaron Troschke

Eine der größten Neuheiten im diesjährigen Container ist der PBB-Späti. Für die täglichen Einkäufe müssen die Bewohner:innen nicht nur Geld erdrehen, sondern auch mit dem knappen Budget haushalten. Am Glücksrad entscheidet sich, ob sie zwischen 0 und 50 Euro für ihre Einkäufe zur Verfügung haben. Betreut wird der kleine Laden von niemand Geringerem als Aaron Troschke, dem "Promi Big Brother"-Gewinner von 2014.

Buzzer für die Nachtwache: Alle elf Minuten Pflicht

Eine weitere Herausforderung wartet im Außenbereich des Containers: Der Buzzer für die Nachtwache. Die Promis müssen alle elf Minuten den Buzzer betätigen, um die Gruppe nicht aufzuwecken. Das könnte für einige schlaflose Nächte sorgen und den Teamgeist auf die Probe stellen.

Diese spannenden Neuerungen und viele weitere Highlights gibt es in der neuen Staffel von "Promi Big Brother" 2024 zu sehen.

Erste Einblicke in den "Promi Big Brother"-Container 2024 1 / 7 © Joyn Der Eingangsbereich des Containers. © Joyn Im Außenbereich des Containers befindet sich dieser Buzzer. Die Bewohner:innen müssen diesen während ihrer Nachtwache alle elf Minuten drücken. © Joyn Ebenfalls im Außenbereich: Der Eingang zum "PBB Späti". Hier tätigen die Bewohner:innen in diesem Jahr ihre Einkäufe. © Joyn Im "PBB Späti" müssen die Bewohner:innen an einem Glücksrad drehen, das über das Einkaufsbudget bestimmt. © Joyn Das diesjährige Schlafzimmer gleicht einem Matratzenlager. © Joyn Das ist die Küche und der Essbereich des Containers. © Joyn In diesem Wohnzimmer werden die prominenten Bewohner:innen viel Zeit verbringen.

Diese Bewohner:innen ziehen ein

Big Brother hat nun alle Bewohner:innen der neuen Staffel enthüllt. Diese Promis sind bei "Promi Big Brother" 2024 dabei:

Welche Geheimnisse der große Bruder den Bewohner:innen bei "Promi Big Brother" 2024 entlocken wird, siehst du ab Montag, 7. Oktober, täglich live in SAT.1 und auf Joyn.

Promi Big Brother" 2024: Hier geht es zum 24/7-Livestream