"Promi Big Brother" 2022: Die Hungerspiele - schwere Zeiten für die Garagenbewohner:innen

Es sind nur noch wenige Tage bis zum Finale von "Promi Big Brother" 2022, aber von Kampfgeist bei den Bewohner:innen der Garage fehlt jede Spur. Das Problem: Die Essensvorräte neigen sich dem Ende zu. Das und mehr siehst du heute in der Show und kannst hier schon mal nachlesen.

Die Garage ist schlecht drauf

Die Zeichen stehen auf Sturm: Wie geht die Garage mit der beschwerlichen Situation um?

Sogar das Salz ist alle

Nudeln mit Tomatensoße oder Tomatensoße mit Nudeln: Das Menü der Garagenbewohner:innen bot noch nie viel Vielfalt. Doch an Tag 16 gehen den Promis die letzten Vorräte aus. Auch vom Salz sind nur wenige Kristalle übrig. All das nur, weil die Garagenbewohner:innen die Regelverstöße aller ausbaden müssen.

Rainer versucht aufzumuntern

Dann verliert die Garage auch noch das Spiel in der Arena. Rainer Gottwald, der ewige Kämpfer, versucht, seine Teamkamerad:innen aufzumuntern: "Die kommen aus dem Loft, essen, trinken seit Tagen und sind schön fit. Und wir sitzen hier und hungern - dafür haben wir super gespielt, Leute. Wir haben als Team gekämpft - ohne Essen, ohne alles." Allgemein scheinen sich die Loftbewohner:innen ihnen gegenüber komisch verhalten zu haben. "Die waren nicht so herzlich. Doreen war wie erschrocken vor mir!", bemerkt Menderes.

Es besteht Klärungsbedarf

Was die Promis nicht wissen - schon bald werden sie die Gelegenheit bekommen sich auszutauschen, denn der große Bruder löst die Teams auf und alle ziehen in einem Bereich zusammen …

Rainer erzählt von seinem Leben

Um sich die Zeit und die Gedanken an Essen zu vertreiben, erzählt Rainer Gottwald aus seiner filmreifen Vergangenheit. Er spricht über seine Scheidung und über das Auswandern in die Karibik. "Sie hatte alles gesperrt, ich konnte auf kein Konto mehr zugreifen. Das waren schon ein paar Mark. Da war ich dann angewiesen auf den Verkauf meiner Studios und der Autos. Da habe ich dann alles zusammengekratzt und ab nach Caracas. Da war es uns dann zu bunt. Da war immer Schießerei abends und Ausgangssperre. Also das war damals, ich rede jetzt von 1993, Ende September. Wir sind dann weiter nach Santo Domingo …"

Sie ist zurück: Walentina schaut noch mal vorbei

Die 22-Jährige musste "Promi Big Brother" bereits verlassen, doch die Influencerin Walentina kommt für eine Sache zurück: ein Tattoo des Formats.

