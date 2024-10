Promi Big Brother 2024

Das Reality-TV-Paar Leyla Lahouar und "Promi Big Brother"-Bewohner 2024 Mike Heiter mussten sich vor ihrem Container-Einzug in getrennten Hotelzimmern aufhalten.

+++ Update vom 5. Oktober 2024 +++

"Ich hab dich so vermisst!"

Leyla Lahouar und Mike Heiter ziehen als erstes Paar in den Container von Big Brother. Wie alle anderen Bewohner:innen mussten sie die Tage vor dem Einzug im Hotel verbringen - getrennt. Am Tag des Einzugs sind sie endlich wieder vereint. Zur Begrüßung gibt es gleich den ersten Kuss. Natürlich ist es auch Mike, der seine Freundin herumführt. Währenddessen beichtet Leyla, dass sie Mike während ihrer Hotelzeit einen Brief geschrieben hat, den er aber erst nach Ende von "Promi Big Brother" bekommt.

+++ Update, 4. September 2024 +++

Traumhaus wird zur Enttäuschung für Leyla und Mike

Leyla Lahouar und Mike Heiter, die seit ihrer Teilnahme am "Dschungelcamp" 2024 unzertrennlich sind, wollen sich ein gemeinsames Eigenheim aufbauen. Mitte August geben die beiden noch in einem Interview bekannt, dass sie ihr Traumhaus in Frankfurt gefunden hätten. Es handelt sich um ein möbliertes Designerhaus, das ihren Vorstellungen entspricht. Doch kaum einen Monat später stellt sich heraus, dass sich ihre Pläne geändert haben.

Unklare Details und viel Stress vor dem Umzug ins Familien-Paradies

Am 1. September lüftet Leyla in einer Instagram-Fragerunde einige der Geheimnisse rund um ihren bevorstehenden Umzug. Auf die Frage, wie es mit dem neuen Zuhause laufe, erklärte sie: "Wir ziehen zum 1. Oktober um und jetzt in der Zeit kommt ganz viel Stress auf uns zu, aber wir freuen uns drauf." Interessanterweise fügt sie hinzu, dass sie und Mike fast alle Möbel neu kaufen müssen, obwohl sie ursprünglich in ein möbliertes Haus einziehen wollten.

Leyla Lahouar gesteht: Das "Traumhäuschen" war doch nicht so perfekt

Eine aufmerksame Frage ihrer Follower:innen bringt schließlich Klarheit. Hat sich da etwas geändert? "Wir haben uns für ein anderes Haus entschieden", gesteht Leyla. Sie bestätigt, dass der ursprüngliche Plan war, eine möblierte Immobilie zu beziehen, doch letztlich entschieden sie sich doch um.

Was steckt hinter Mike Heiters Entscheidung?

Details über die Gründe für den Wechsel des Hauses bleiben bislang unklar. Leyla deutet lediglich an, dass sich einiges geändert habe, ohne konkret darauf einzugehen. Sie verspricht jedoch, dass es bald ein ausführliches "Storytelling" zu dem Thema geben werde. Fans des Paares müssen sich also noch etwas gedulden, bis sie erfahren, was tatsächlich vorgefallen ist.

Für Leyla und Mike bedeutet der Umzug nun zusätzliche Arbeit, da sie ihr neues Zuhause von Grund auf selbst einrichten wollen. Doch trotz des unerwarteten Stresses scheint die Vorfreude auf das gemeinsame Leben in den neuen vier Wänden ungebrochen. Bleibt abzuwarten, welche Überraschungen die beiden noch für ihre Follower:innen bereithalten.

Mike Heiter siehst du in Staffel 12 von "Promi Big Brother" - ab Montag, 7. Oktober 2024, täglich live in SAT.1 und auf Joyn.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Mike Heiter und Leyla Lahouar: Es wird ernst

Mike Heiter ist mit Partnerin Leyla Lahouar glücklich. Sie lernten sich im "Dschungelcamp" Anfang des Jahres 2024 kennen und wurden kurze Zeit danach ein Paar. Seither lassen sie ihre Fans über ihre Social-Media-Kanäle an ihrem gemeinsamen Leben teilhaben. Nun haben sie ein Haus in Frankfurt gekauft - und planen auch einen weiteren gemeinsamen Schritt.

Übel- und Müdigkeit: Ist Leyla bereits schwanger?

Kürzlich ließ Leyla ihre Follower an dem Ergebnis eines heimlichen Schwangerschaftstests teilhaben. Sie habe ihn gemacht, weil sie unter Übel- und Müdigkeit gelitten habe. Sie hätten "eigentlich aufgepasst", aber beide hätten schon an eine mögliche Schwangerschaft gedacht. Leyla habe einfach einen Test gemacht, ohne dass Mike davon wusste, wie Mike in der gemeinsamen Story auf Instagram erzählt. Sie rechtfertigt sich, dass sie es vergessen habe. Erst Mikes überraschter Ruf aus dem Bad habe sie wieder daran erinnert. Doch gleich darauf löst das Paar auf: Der Test war negativ.

Ob die Familienplanung bald Erfolg hat, wissen wir natürlich noch nicht. Was wir wissen: Mike Heiter zieht dieses Jahr in den Container vom großen Bruder. Ab dem 7. Oktober 2024 können Fans ihn neben den weiteren Bewohner:innen beobachten. Sogar rund um die Uhr, denn auch 2024 wird es wieder einen 24/7-Livestream geben.