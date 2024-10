Profifußballer Max Kruse ist in Staffel 12 von "Promi Big Brother" dabei. In seinem Podcast "Flatterball" erzählt er, was er macht, wenn es kein warmes Wasser zum Duschen gibt.

+++ Update vom 4. Oktober 2024 +++

Kein Warmwasser - kein Kruse!

Kurz vorm Start von "Promi Big Brother" plaudert Bewohner Max Kruse in "Flatterball" mit seinem Podcast-Partner Martin Harnik über die bevorstehende Zeit im Container. Der fragt Max, ob ihm Ehefrau Dilara, die 2023 in der Promi-WG von Big Brother gewohnt hat, ihm Tipps gegeben habe. Da kommt die Sprache auf kaltes Wasser und Duschen. Max Kruse kündigt an: "Ich hasse kaltes Wasser - dann dusch ich eben gar nicht!". Er relativiert anschließend: "Dann dusche ich vielleicht zweimal in zwei Wochen."

Es gibt ja Leute, die müssen jeden Tag duschen, um sich frisch zu fühlen. Das ist halt bei mir nicht der Fall. Max Kruse

Als sich Martin Harnik verwundert gibt, erklärt Kruse: "Das ist doch kein Problem und reicht mir auch. Du sitzt doch da den ganzen Tag eh nur rum, außer wenn du die Spiele machst." Der Fußballer versteht die Aufregung nicht. "Irgendwie wird das schon klappen, gibt sich Profi-Kicker Kruse hoffnungsvoll.

+++ Update, 18. September 2024 +++

Schock nach Fitness-Check!

Beim Fitness-Check für die neue Herausforderung erfährt Max Kruse, wie es gesundheitlich um ihn steht: "Mein Arzt hat gesagt, mein Körper besteht zu 33 Prozent aus Fett", offenbarte der Ex-Profi im Podcast "Flatterball", den er zusammen mit Ex-Profi Martin Harnik (37) betreibt.

Der hohe Fettanteil ist für einen Ex-Profi ungewöhnlich. Bei Profi-Fußballern bewegt sich der Durchschnitt bei circa acht bis dreizehn Prozent Fettanteil. Der Normalwert bei erwachsenen Männern liegt zwischen zehn und etwa 22 Prozent.

Aber Kruse war schon immer ein besonderer Kicker, in dessen Leben es schon immer mehr als nur das runde Leder gab. Kruse genießt das Leben, spielt seit 2014 erfolgreich Poker und sorgte immer wieder für Schlagzeilen. Wie etwa im Oktober 2015, als er in einem Taxi ein bisschen Bargeld vergaß - 75.000 Euro!

Max Kruse wird mit Sicherheit eine Bereicherung für den "Promi Big Brother"-Container. Auch mit 33-prozentigem Fettanteil.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Nach Dilara: Max Kruse ist 2024 bei "Promi Big Brother" dabei

In seinem wöchentlichen Podcast "Flatterball", den Max Kruse gemeinsam mit Martin Harnik betreibt, sprach der ehemalige Fußballprofi kürzlich über seinen Einzug in den "Promi Big Brother"-Container, um seine "Grenze kennenzulernen". Nach seinem kurzen Einkaufs-Auftritt bei Ehefrau Dilaras Teilnahme, will er nun selbst in den Container einziehen. Was zunächst wie eine extreme Form der Selbstfindung klingt, hat für Kruse auch eine ganz praktische Seite.

Abnehmen im Container? Der Fußball-Profi sagt Nutella-Brot den Kampf an

Kruse, bekannt für seine direkte Art, hat auch verraten, was er sich von diesem Auftritt erhofft. Neben der Selbstüberprüfung gibt es für ihn einen unerwarteten Vorteil: die Aussicht auf Gewichtsverlust. Der bekennende Nutella-Brötchen-Fan hat in seiner Zeit nach der aktiven Fußballkarriere einige Pfunde zugenommen.

Das reduzierte Nahrungsangebot im Container könnte für ihn eine willkommene Gelegenheit sein, einige Kilos zu verlieren. "Wenn man da in zwei Wochen acht bis zehn Kilo abnimmt, halte ich das schon für sehr extrem", bemerkte Kruse gegenüber Harnik. "Das Abnehmen ist ein schöner Beigeschmack." Eine ähnliche Idee hat im übrigen auch Mitbewohnerin Mimi Fiedler.

Für Kruse scheint das Experiment eine Mischung aus Selbstdisziplin und einer Möglichkeit, sich selbst zu übertreffen. Doch gleichzeitig nimmt er es mit einem Augenzwinkern und betrachtet es als eine Chance, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen - sich selbst herauszufordern und dabei ein wenig abzunehmen. Es bleibt spannend, wie sich das Abenteuer für den ehemaligen Profisportler entwickeln wird und welche weiteren Überraschungen er im Container erleben wird.

Auch Max Kruses zukünftiger Mitbewohner Mike Heiter hat sic im Vorfeld Gedanken zu "Promi Big Brother" gemacht - und verrät im Interview, auf was er überhaupt nicht verzichten kann.

"No Kruse, no party": Max Kruse freut sich auf #PromiBB