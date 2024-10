Vor ihr war kein Promi-Geheimnis sicher: Schon als junge Reporterin hatte Bea Peters ein Gespür dafür, die verborgenen Geschichten aus der Welt der Schönen und Reichen aufzuspüren. Ihre Interviews brachten so manches pikante Detail ans Licht.

Anzeige

"Promi Big Brother" kostenlos auf Joyn streamen ➤ Alle PBB-Highlights aus 2023 noch einmal ansehen!

Das Wichtigste in Kürze "Promi Big Brother"-Bewohnerin Bea Peters machte sich schon in jungen Jahren als Star-Reporterin einen Namen.

Ihre Interviews mit internationalen Größen wie Robbie Williams, Brad Pitt und Nicolas Cage waren legendär und deckten eine Reihe brisanter Geschichten auf.

Die spannendsten Enthüllungen haben wir für dich zusammengestellt.

Wer ist neben Bea Peters bei "Promi Big Brother" 2024 dabei? Diese Bewohner:innen ziehen in den Container ein. Alle wichtigen Infos zu Staffel 12 findest du hier.

Anzeige

Anzeige

Sänger Robbie Williams über Baby, Brüste und seine Ayda

2013 traf Promi-Reporterin Bea Peters Sänger Robbie Williams zum Interview. © Star Press / AEDT

Dieses Interview dürfte sicherlich nicht nur Bea Peters besonders in Erinnerung geblieben sein: 2013 traf die Promi-Reporterin niemand Geringeres als Robbie Williams, der kurz nach der Geburt von Tochter Teddy ungewohnt Details aus seinem Privatleben preisgab.

Mit einem Augenzwinkern kommentierte der Weltstar unter anderem die Vorzüge seiner Frau Ayda: "Sie hat wundervolle Brüste und einen tollen Body, sie ist meine perfekte Frau. Und ihr Charakter ist auch nicht so schlecht."

Im Interview mit Bea Peters erwähnte der Sänger außerdem seine Rolle als Vater und wie er die Zeit mit seinem Töchterchen genießt, besonders beim Windelwechsel. "Außer, ich halte meine Nase zu nah ran", scherzte der Brite und spielte anschließend noch einmal auf Aydas Brüste an.

Brust-Zeit ist mein liebster Teil des Tages. Ayda hat jetzt abgestillt, sie sind nicht mehr so groß. Sieht ein bisschen aus wie Chicken Korma. Robbie Williams , 2013

Anzeige

Anzeige

Leicht betüdelt in Berlin: So traf Bea Peters Hollywood-Star Brad Pitt an

2009: Bea Peters feierte mit Hollywood-Star Brad Pitt in Berlin. © BZ / Henry Goeddaeus

Ungezwungen lief auch das Gespräch mit diesem Schauspieler 2009 ab: Bei einer After-Party traf die Boulevard-Expertin auf einen sehr ausgelassenen Brad Pitt. Ob das wohl am guten deutschen Bier lag, das der Hollywood-Star so gern trinke? Gut möglich!

Als Bea Peters ihn fragte, wie er sich fühle, konterte dieser schelmisch: "Hat dir der Film gefallen?", und scherzte dann: "Wenn er euch nicht gefällt - sagt es mir besser nicht."

Brad Pitt, der zu dieser Zeit auch für "Inglourious Basterds" in der Stadt drehte, reflektierte auch über seine Arbeit: "Viel Arbeit, ich weiß nicht, wie lange wir noch hier drehen." Trotz des straffen Zeitplans versicherte er Bea Peters fröhlich beim Anstoßen: "Ich habe immer Spaß!"

"Promi Big Brother" 2024 - "Mein Herz schlägt nur für dich": Mike und Leyla nach Tagen wieder vereint

Echt hardy mit "Ed Hardy"-Designer Christian Audigier

Mit "Ed Hardy"-Designer Christin Audigier 2009 in Berlin: Bea Peters. © Star Press / Kay Kirchwitz

Interview-Spaß hatte Bea Peters auch mit dem mittlerweile verstorbenen Christian Audigier, den die Promi-Reporterin ebenfalls 2009 in Berlin traf.

"Ich bin Sternzeichen Zwilling, habe zwei Gesichter", verriet der Designer damals über sich selbst. Aufgewachsen in Frankreich ohne Vater, wollte er Sänger werden, bevor er als Geschäftsmann erfolgreich wurde. Dennoch könne er feiern "wie ein Rockstar", wie der Designer gegenüber Bea Peters betonte.

In Kalifornien entdeckte Christian Audigier seine Leidenschaft für Tattoos und kontaktierte Meister-Tätowierer Ed Hardy, um die Rechte an seinen Motiven zu erwerben. Seine ikonischen "Ed Hardy"-Shirts und -Caps schickte er Stars wie Madonna und Britney Spears - aus gutem Grund. Als namhafte Größen seine Designs trugen, erlangte er schnell Ruhm.

Die größten [Stars] sind immer die nettesten, junge Starlets meist unausstehlich. Christian Audigier , 2009

Anzeige

Anzeige

Nicolas Cage als Rentner in Grunewald?

2012: Auch Hollywood-Star Nicolas Cage traf Bea Peters in Berlin. © BZ / Markus Breuer

Wer hätte gedacht, dass ein Hollywood-Star von den Pracht-Villen der Berliner Vorstadt schwärmt? Das erfuhr Bea Peters von keinem Geringeren als Nicolas Cage, den sie 2012 während seiner Promo zum Film "Ghost Rider: The Spirit of Vengeance" in Berlin traf. Wirklich Lust auf das Interview hatte der Schauspieler allerdings nicht, wie er zu Beginn zugab.

Mich zu zeigen, was für einen tollen Anzug ich anhabe und über mich selbst zu reden, mag ich nicht. Nicolas Cage , 2012

Am liebsten hätte er sich wohl ins Berliner Umland zurückgezogen. Das habe er nämlich am Wochenende zuvor "sehr genossen", wie er gegenüber Bea Peters betonte und verriet: "Berlins Umgebung ist unglaublich schön." Für einen Bezirk schwärmte er allerdings besonders.

Der Grunewald hat mir am allerbesten gefallen, mit seiner Natur und Architektur. Es ist so authentisch und gemütlich. Diese alten Landsitze im Barockstil. Nicolas Cage , 2012

Wolle der Schauspieler etwa seinen Wohnsitz verlagern? "Noch spielt mein Leben da, wo mein Sohn zur Schule geht", erklärte Nicolas Cage damals und gab preis: "Meine Mutter war Deutsche. Es ist wichtig, dass ich das Land meiner Vorfahren kennenlerne" Und: "Hollywood ist nicht mein Ding." Na, dann spätestens jetzt: Auf nach Grunewald!

Welche Geheimnisse Bea Peters den Bewohner:innen bei "Promi Big Brother" 2024 entlocken wird, siehst du ab Montag, 7. Oktober, täglich live in SAT.1 und auf Joyn.

"Promi Big Brother" auf Joyn ➤ Alle Folgen aus den letzten Staffeln kostenlos ansehen!

Anzeige

Start der 12. Staffel "Promi Big Brother" in SAT.1 und auf Joyn

Marlene Lufen und Jochen Schropp moderieren "Promi Big Brother" ab Montag, 7. Oktober 2024, zwei Wochen lang täglich live in SAT.1. Direkt im Anschluss laden Melissa Khalaj und Jochen Bendel bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" in SAT.1 zur ausführlichen Container-Analyse ein.

Außerdem entgeht dir im "Promi Big Brother – 24 Stunden Livestream" auch in diesem Jahr nichts und du kannst das Geschehen im Container rund um die Uhr verfolgen.

Promi Big Brother" 2024: Hier geht es zum 24/7-Livestream