Das Finale von "Promi Big Brother" hätte auch anders ausgehen können – zumindest, wenn man einen näheren Blick auf das Zuschauer:innen-Voting wirft. Wer Melanie Müller den Sieg fast abgerungen hätte, liest du hier.

Anzeige

Im Clip: Melanie Müller feiert ihren Sieg

Big Brother lüftet das Voting-Geheimnis

Nach dem großen Finale von #PromiBB gibt Big Brother Einblicke in das Voting der Zuschauerinnen und Zuschauer. Diese haben per App, Telefon und SMS darüber abgestimmt, wer im Weltall bleiben soll. So lauteten die Voting-Ergebnisse der Final-Woche:

Freitag, 27. August 2021 (Finale):

Melanie: 52,21 %, Uwe: 47,79 %



Donnerstag, 26. August 2021 (Halbfinale):

Exit 1: Melanie: 69,50 %, Ina: 30,50 %

Exit 2: Uwe: 57,58 %, Marie: 42,42 %



Mittwoch, 25. August 2021

Exit 1: Marie: 45,76 %, Danny: 40,59 %, Eric: 13,65 %

Exit 2: Uwe: 32,99 %, Melanie: 29,80 %, Ina: 16,48 %, Papis: 10,69 %, Daniela: 10,04 %



Dienstag, 24. August 2021

Marie: 58,13 %, Paco: 41,87 %



Es geht wieder los! "Promi Big Brother" geht in die 10. Staffel! "Promi Big Brother" 2022: Alle Infos gibt es hier auf einen Blick

Verpasse keine Folge! Hier findest du eine Übersicht zum Start und den Sendezeiten

Der große Bruder hat wieder 15 großartige Promis eingeladen! Wer sind die Bewohnerinnen und Bewohner?

Uwe Abel war ein starker Konkurrent

TV-Bauer Uwe Abel war die ganze letzte Woche bei "Promi Big Brother" 2021 über ein sehr starker Gegner für die mittlerweile zur Gewinnerin gekürte Melanie Müller. Die beiden waren – neben dem Finale – nur einmal gemeinsam im Voting. Am 25. August unterlag die 33-Jährige dem Niedersachsen dabei mit 29,80 % zu 32,99 %.

Anzeige

Anzeige

Und: Man erkennt, dass Uwe seiner Konkurrenz teilweise um Längen davonzog. So setzte er sich im Halbfinal-Voting gegen Marie Lang mit starken 57,58 % zu 42,42 % durch. Am Ende konnte er gegen Melanie jedoch nichts mehr ausrichten. Die Ballermann-Queen sicherte sich im Finale 52,21 % der Stimmen und verwies Uwe somit auf den zweiten Platz.

Das könnte dich auch interessieren: