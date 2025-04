"Dorfrocker" bald auf Mallorca-Tour: Ex-Radprofi Jan Ullrich begleitet Band

Sportlich ist es längst still geworden um Ex-Radprofi Jan Ullrich. Nun begleitet er die Band Dorfrocker auf einer Rennrad-Benefiztour. Bis nach Mallorca müssen es die Musiker aber alleine schaffen.

Dorfrocker starten bald Radtour nach Mallorca

Der einstige deutsche Radsport-Liebling Jan Ullrich (51) unterstützt die fränkische Band Dorfrocker bei ihrer Rennradtour nach Mallorca. Der ehemalige Tour-de-France-Sieger wird die drei Brüder Philipp, Markus und Tobias Thomann am Wochenende nicht nur auf ihrer ersten Etappe begleiten, er wird sie auch mit Tipps und Tricks unterstützen.

"Ich werde euch coachen, 1.000 Kilometer nach Malle finde ich Weltklasse. Ihr werdet das rocken", sagte Ullrich in einem Video, das die Band mit ihm gemeinsam aufgenommen hat. Die Unterstützung von Jan Ullrich sei ein "absolutes Highlight", sagte Markus Thomann. Die Tour starte am Sonntag (13. April) direkt in Ullrichs Heimatort Merdingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald).

Durch die Alpen radeln und Spenden sammeln

Die Dorfrocker wollen mit dem Rennrad weiter bis nach Toulon in Südfrankreich fahren. Von dort aus geht es mit der Fähre auf die Party-Insel. Mehr als 1.000 Kilometer und Tausende Höhenmeter muss die Band zurücklegen, es geht durch die Schweizer und die französischen Alpen. Im Rahmen der Tour will das Trio («Dorfkind») auf verschiedene karitative Projekte aufmerksam machen und Spenden sammeln.

Die Thomann-Brüder und Jan Ullrich kennen sich bereits aus der ZDF-Kult-Show "Wetten, dass...?", wie Markus Thomann schilderte: 2004 wurden sie nach einer Münzwette Wettkönige, Ullrich war damals Gast in der Sendung.

Ursprünglich hatte die Band vor einigen Jahren mit dem Traktor nach Mallorca fahren wollen. Doch dann brach der Ukraine-Krieg aus und eine Gaudi-Tour schien unpassend. Ganz aufgeben wollten die Brüder ihren Plan jedoch nicht - stattdessen sollte es mit dem Fahrrad Richtung Mittelmeer gehen. Doch auch das klappte zunächst nicht, bei einem Trainingsunfall wurde Gitarrist Philipp verletzt und kam ins Krankenhaus. Jetzt also der neue Anlauf.